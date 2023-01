Escort Advisor: la classifica delle migliori escort d’Italia 2022

Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, presenta la Classifica delle migliori Escort d’Italia 2022. A disposizione il report dati per ogni provincia

A svelare le migliori escort d’Italia, scelte dagli italiani con le 128.575 recensioni scritte solo nel 2022, due presentatori d’eccezione: il conduttore radiofonico e televisivo Daniele Battaglia con la regina italiana del Burlesque Giulia Di Quilio. I due hanno dato vita ad un video frizzante e curioso in cui hanno svelato quelle che sono le migliori escort d’Italia del 2022, l’anno appena trascorso. Importante sottolineare che la classifica è stata stilata direttamente dagli utenti. Vengono presi in considerazione il numero e il punteggio delle recensioni ricevute dalle escort e il grado di affidabilità dei recensori stessi

Escort Advisor: le migliori del 2022 scelte dagli utenti!

La Classifica riserva sorprese e nelle top 10 per categoria risultano esserci rappresentanti da tutto lo Stivale, isole comprese. Una curiosità di quest’anno è legata alla mobilità delle escort premiate. Infatti, molte di loro sono spesso “in tour” per l’Italia, così da non avere una vera e propria città di riferimento. Le professioniste si spostano soprattutto seguendo stagionalità o i grandi eventi, come ad esempio in questo periodo per il Festival di Sanremo. Ciò rende dunque l’indice di gradimento dei loro clienti non solo locale, ma addirittura nazionale.

Escort Advisor ha registrato una media di 4.800.000 utenti unici mensili e 163.800 nuovi utenti registrati solo nel 2022. Oltre a questo, le ricerche sul sito sono state 718.429.386, il +27% rispetto all’anno precedente, le visualizzazioni di profili di escort 524.854.710 (+59% rispetto al 2021). Inoltre, le visite in generale al sito sono aumentate del 32% e le recensioni ricevute solo lo scorso anno sono state 128.575. Numeri che fanno riflettere su quanto la pandemia abbia influito in questo settore.

Nella categoria escort, troviamo al secondo posto Helena (132 recensioni) e al terzo Isabella (87), mentre nella categoria escort trans: Chanelly (27) e Diana (35). Così Aysha (231 recensioni) e Morena (95) sono rispettivamente la escort e la escort trans migliori d’Italia per l’anno 2022. Questi i nomi più in voga fra gli utenti. Utenti che, in base alla provincia, usufruiscono di prezzi diversi. La mappa dei prezzi, infatti, può riservare sorprese. La media è calcolata grazie alle recensioni degli utenti, che indicano le fasce di prezzo reali delle professioniste che frequentano.

Tra le province più care d’Italia troviamo Brescia (103 euro), seguita da Bolzano e Bergamo (102), mentre tra quelle più economiche: Trapani (60 euro), Ogliastra (67), Fermo (69), Vercelli (70). Mike Morra, CEO di Escort Advisor ha affermato:

Fin dal 2015 abbiamo sempre voluto premiare con la Classifica le escort meglio recensite dagli utenti per rimarcare come questo lavoro sia, come qualsiasi altro, fatto di impegno, professionalità e, ormai nel 2023, della cura della propria reputazione online. Ci sono donne che scelgono questo lavoro, spesso lo sentono addirittura come una vocazione, e per questo si impegnano per essere le migliori. Come lo fanno? Curando il loro profilo pubblicitario come quello social media di qualsiasi attività commerciale.

La crescita della scrittura e della consultazione delle recensioni prima e dopo gli appuntamenti, indica la volontà di trovare maggiore sicurezza, soprattutto quando si parla di salute e dell’investire tempo e soldi. Rimanete sintonizzati su tuttoteK per ulteriori novità e aggiornamenti.