Empoli-Torino: dove vedere la partita?

Eccoci giunti all’anticipo serale che presenta la visione di due squadre molto diverse. Scopriamo dove vedere Empoli-Torino

I diritti tv fanno parte del nuovo mondo del calcio, plasmato nel corso delle stagioni e sempre più “innovativo”. Il primo segnale di questo cambiamento lo si evince con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, sebbene sia quest’ultima a poterne vantare la piena esclusività. Questo comporta senza dubbio un aspetto positivo per le società (che godono di introiti e sponsor), ma d’altro canto si dimostra un lato negavito per tifosi e utenti, che si trovano così costretti a ricercare autonomamente ogni informazione che possa rivelarsi utile. Proprio grazie a questa necessità, l’articolo vuole spiegare dove vedere Empoli-Torino e quali potrebbero essere i calciatori coinvolti.

La giornata 31 regalerà dunque un anticipo serale particolare, visto che i toscani devono assolutamente vincere e i granata hanno la mente libera.

Dove vedere Empoli-Torino: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

A quota 25 punti, l’Empoli è 18esimo in classifica e si ritrova così di nuovo in piena zona retrocessione. I toscani, con l’arrivo di Davide Nicola, sembravano aver trovato la rotta giusta, ma è durata pochissimo. Al nono posto in classifica con 44 punti c’è il Torino, compagine che probabilmente avrebbe potuto osare di più, anche se qualche sforzo in più potrebbe movimentare il finale di stagione. Scopriamo così dove poter vedere Empoli-Torino, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, con sede a Londra, è stata in grado – in poco tempo – di guadagnarsi un importante posto all’interno della sfera calcistica. Allo stato attuale infatti soltanto DAZN riesce a garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende alle sfide della Serie B e si concentra anche sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile permette di analizzare due possibilità: il pacchetto standard al costo di 30,99 € e il pacchetto plus al costo di 45,99 €, con cui si può usare l’applicazione da due dispositivi in contemporanea. Occorreranno allora pochi passaggi, cliccando sul link diretto che rimanda al sito ufficiale.

Soffermandosi sulla questione Sky, la carta delle offerte presenta un quadro ampio. Per ciò che concerne la Serie A, le partite garantire sono tre per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che può contare l’intero calendario. A ciò si aggiungono le i match delle squadre estere e gli appuntamenti di natura europea, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con la presenza di altri sport, come Tennis, NBA, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento presenta un costo di 14,99 € a cadenza mensile, basteranno poche semplici operazioni, cliccando sul link che riporta a NOWTV.

Archiviata la discussione, eccoci arrivati allo snodo principale: Empoli-Torino sarà trasmessa anche su Sky. Si scende in campo Sabato 6 Aprile alle ore 20:45, teatro dell’incontro lo Stadio Carlo Castellani di Empoli. Ricordiamo quanto sia importante avere una VPN per proteggersi dalle iniside di internet.

Una partita che potrebbe essere vivace e scoppiettante, da gustarsi o su un qualunque dispositivo, oppure seduti sul divano di fronte alla televisione.

Empoli-Torino, le probabili formazioni

La salvezza non appare ancora certa per i padroni di casa, gli ospiti invece sarebbero a pochi punti dalla zona Europa.

Di seguito le probabili formazioni:

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Kovalenko, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Niang.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Ricci, Rodriguez; Vlasic; Sanabria, Zapata.

Il match confermerà le aspettative o ci saranno sorprese? Diteci la vostra. Intanto non dimenticate di seguire tuttotek.it per non perdevi nessuna news del mondo social e web.