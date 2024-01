Empoli-Monza: dove vedere la partita?

Un weekend che si preannuncia interessante, anche grazie alla presenza di molti scontri diretti. Tra questi si conta Empoli-Monza: ma dove vedere la partita? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo

I diritti televisivi sono diventati un punto fermo per il calcio, italiano e non. Bisogna fare i conti con gli introiti, favorevoli alle società, e le moltissime gare che si giocano, dovute alle tante competizioni in programma. Il campionato di Serie A risulta così scorporato a tutti gli effetti e diviso tra Sky e DAZN, la quale ne detiene la piena esclusività. Se questo sembra rappresentare un vantaggio per le squadre, lo stesso non si può dire per i tifosi, che si trovano anzi costretti a cercare molte informazioni per avere un quadro completo della situazione. L’articolo ha dunque questo obiettivo, spiegare dove poter vedere Empoli-Monza e quali saranno le probabili formazioni.

La giornata 21 vede contrapporsi due compagini che a inizio stagione avevano, chiaramente, lo stesso obiettivo. I toscani stanno affondando poco alla volta e, in pochi mesi, si ritrovano con il terzo allenatore in panchina, ovvero Davide Nicola. I brianzoli vivono nella zona grigia, a metà classifica.

Dove vedere Empoli-Monza: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

La retrocessione sembra essere un incubo ricorrente per l’Empoli e un brutto sogno, ormai svanito, per il Monza. Il club toscano è penultimo a 13 punti, con uno score negativo, fatto di 4 sconfitte e un pareggio. La compagine brianzola è invece undicesima in classifica con 25 punti e arriva da un successo, un pari e tre ko. Due squadre completamente diverse, ma pronte a prendersi il successo. Andiamo così a scoprire dove vedere Empoli-Monza, se su Sky o su DAZN.

Analizziamo prima la seconda società citata, nata da pochi anni (e con sede a Londra) ma già con le “mani in pasta” all’interno del panorama calcistico. Allo stato attuale è proprio DAZN ad offrire l’intero pacchetto della Serie A, permettendo ai propri abbonati di visionare qualunque partita, dalla prima all’ultima. In aggiunta ci sono anche gli scontri di Serie B e le gare di UFC e PFC. L’abbonamento permette di scegliere tra due strade: il pacchetto standard, con un costo di 30,99 €, e quello plus che ha un costo di 45,99 €, dando modo di usare l’applicazione da due dispositivi in contemporanea. Per scegliere l’offerta migliore, basterà cliccare sul link diretto che riporta al sito ufficiale.

Passando invece a Sky, si tratta di tutt’altro mondo. La società è sicuramente più conosciuta, grazie agli innumerevoli servizi offerti. Per ciò che concerne il lato sportivo, ha un ventaglio comunque non indifferente. Sono “appena” 3 le gare per ogni giornata di Serie A, ma il pacchetto si amplia grazie alle sfide del campionato femminile, i match dei club esteri e gli scontri europei, tra Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. In più si passa a NBA, Tennis, Formula 1 e MOTOGP. L’abbonamento mensile ha un costo di 14,99 € e rimanda in maniera diretta al link di NOWTV.

Al di là delle due piattaforme (e delle loro caratteristiche), eccoci arrivati al nocciolo della questione: Empoli-Monza sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scendere in campo Domenica 21 Gennaio alle ore 15:00, teatro dell’incontro sarà lo Stadio Carlo Castellani di Empoli. Ricordiamo l’importanza di avere una VPN per proteggersi dalle insidie di internet.

Tutto è ormai pronto: accomodatevi sul divano e gustatevi la partita, oppure scaricate l’applicazione ed effettuate il login.

Empoli-Monza, probabili formazioni

Paura di cadere e voglia di volare: ecco i volti di queste due squadre.

Di seguito le probabili formazioni:

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Zurkowski, Grassi, Maleh; Cambiaghi, Gyasi; Shpendi.

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; D’Ambrosio, Marì, Izzo; P. Pereira; Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani, V. Carboni; Mota Carvalho.

Chi riuscirà ad avere la meglio? In attesa del fischio di inizio, dateci un parere. Per rimanere costantemente aggiornati su ogni notizia del mondo social e web, continuate a seguire tuttotek.it!