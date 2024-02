Empoli-Genoa: dove vedere la partita?

Il fine settimana sta per cominciare, così come le gare di Serie A. Dove vedere Empoli-Genoa? Scopriamolo insieme in questo articolo

I diritti tv sono ormai all’ordine del giorno e fanno parte – a tutti gli effetti – del mondo del calcio. Le società guadagnano infatti grazie a sponsor e introiti e, proprio per questo, la programmazione di Serie A è scorporata tra Sky e DAZN, che ne detiene la piena esclusività. Se questo rappresenta un vantaggio per i club, sembra essere una limitazione per i tanti tifosi e utenti che si ritrovano costretti a cercare notizie e informazioni di vario tipo. Questo articolo ha dunque il medesimo obiettivo: scoprire dove vedere Empoli-Genoa e quali sono i giocatori che scenderanno in campo.

La giornata 23 presenta dunque uno scontro diretto molto importante tra due squadre pronte a prendersi altri punti. I toscani per allontanarsi dalla zona retrocessione, i liguri per confermare l’ottimo rendimento.

Dove vedere Empoli-Genoa: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Al diciannovesimo posto in classifica, l’Empoli si è mosso sul mercato e sta provando a risalire, vista la difficile situazione in cui riversa. I toscani devono assolutamente fare punti e tentare la salvezza, sebbene sembri difficile. All’undicesimo posto c’è invece un Genoa che arriva da tre pareggi e due vittorie, frutto di un ottimo lavoro di squadra e di mentalità. Il Grifone non vuole rallentare la propria corsa. Andiamo così a scoprire dove vedere Empoli-Genoa, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra qualche anno fa, si è presa una grande fetta di torta. Un continuo crescendo che ha permesso alla piattaforma di poter scalare le gerarchie. Allo stato attuale, infatti, DAZN è l’unica realtà a poter offrire l’intero palinsesto della stagione di Serie A, potendo così visionare ogni partita, dalla prima all’ultima. Un calendario che si arricchisce con le sfide di Serie B e gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento – a cadenza mensile – permette di scegliere tra due opzioni: il pacchetto standard e il pacchetto plus: il primo ha un costo di 3o,99 € mentre il secondo ha un costo di 45,99 €, garantendo però l’utilizzo della piattaforma da due dispositivi contemporaneamente. Per prendere la giusta decisione, basterà cliccare sul link diretto che riporta al sito.

Per ciò che concerne Sky, la questione è diversa. Oramai una realtà consolidata, la società offre una gamma di servizi davvero vasta e non è da meno per quanto riguarda il calcio. In programma ci sono tre sfide per ogni giornata di Serie A, poi tutte le gare di calcio femminile e gli incontri dei club esteri. A ciò si aggiungono NBA, Tennis, Formula 1 e MOTOGP. Il costo dell’abbonamento è di 14,99 € al mese, rifacendosi direttamente a NOWTV tramite il link apposito.

Archiviata la questione piattaforme, siamo arrivati alla risposta tanto attesa: Empoli-Genoa sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Sabato 2 Febbraio alle ore 15:00, teatro dell’incontro lo Stadio Carlo Castellani di Empoli. Si ricorda quanto sia importante una VPN per proteggerci durante la navigazione digitale.

Manca poco più di un giorno, accomodatevi sul divano e aspettate il fischio di inizio. In caso contrario, occorrerà scaricare l’app ed eseguire l’accesso.

Empoli-Genoa, probabili formazioni

Da un lato il nuovo Empoli di Nicola, dall’altro la certezza del Genoa di Gilardino.

Ecco le probabili formazioni:

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Gyasi, Maleh, Grassi, Żurkowski, Cacace; Cerri, Cambiaghi.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Spence; Gudmundsson, Retegui.

Chi riuscirà a scamparla sull’altra? Dateci un parere! Per rimanere costantemente aggiornati sulle notizie del mondo social e web, continuate a seguire tuttotek.it!