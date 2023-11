Dove vedere Milan-Borussia Dortmund: le italiane in Champions League

In questo articolo dedicato andremo a scoprire dove vedere le squadre italiane impegnate in Champions League: in questo caso Milan-Borussia Dortmund

La Champions League è la competizione calcistica per club più affascinante d’Europa e, insieme alla Copa Libertadores, la più affascinante al mondo. Per questa nuova stagione 2023-2024, le squadre italiane impegnate in questo torneo sono ben quattro. Si tratta delle prime quattro classificate durante lo scorso campionato di Serie A. Il Napoli innanzitutto, squadra campione d’Italia e che milita nella prima fascia e nel Girone C; vi è poi l’Inter, finalista e seconda classificata nella scorsa edizione che milita nel Girone D; la Lazio che si è classificata seconda nella scorsa Serie A, la squadra capitolina guidata da Maurizio Sarri giocherà le partite del Girone E e infine il Milan, la squadra italiana più titolata in Europa che affronterà il Girone F. In questo articolo andremo a mostrarvi dove e come vedere Milan-Borussia Dortmund.

Sky/Now TV o Prime Video? | Dove vedere Milan-Borussia Dortmund

E dunque, dove vedere Milan-Borussia Dortmund? Le opzioni, per quanto riguarda la Champions League sono due: o su Sky/Now TV o su Prime Video. In particolar modo questo match verrà trasmesso su Sky e dunque sarà visibile tramite l’abbonamento a Now TV. Se ancora non siete abbonati affrettatevi a farlo.

L’offerta, molto vantaggiosa, vi propone un prezzo di 14,99€ al mese oppure la possibilità di pagare 9,99€ al mese ma con l’obbligo di rimanere abbonati per 12 mesi senza possibilità di disdire. Abbonandovi al Pass Sport, oltre allo spettacolo della Champions League avrete a disposizione 3 partite di Serie A, tutta la Serie B, l’Europa League, la Conference League e tutto lo spettacolo di sport come: Formula 1, Basket NBA, Golf, Tennis ecc…

Mentre tramite l’abbonamento ad Amazon Prime avrete a disposizione oltre a tutto il catalogo di Film, Serie TV, documentari ecc… anche la possibilità di guardare le partite di Champions League che verranno trasmesse in esclusiva Prime. Il tutto al prezzo di 4,99 euro al mese o 49,99 euro all’anno e, se idonei, possono iniziare un periodo d’uso gratuito di 30 giorni. Inoltre, gli studenti possono iniziare un periodo di prova di sei mesi di Prime Student pagando poi solo 2,49 euro al mese o 24,95 euro all’anno.

Fateci sapere se vi siete abbonati e per quale squadra italiana fate il tifo in questa Champions League. Per ulteriori dettagli e novità continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it.