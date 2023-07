Digital Marketing: i lavori più richiesti nel 2023 in Italia

Quali sono i lavori più richiesti nel settore del digital marketing in Italia nel 2023? Ecco una panoramica dei principali trend del settore

Nel mondo di oggi anche le professioni sono cambiate moltissimo rispetto, ad esempio, a solo pochi anni fa. Internet ha aperto a scenari davvero molto interessanti, si pensi al lavoro nel digital marketing. Molti, magari, pensano di non essere in possesso delle adeguate competenze per lanciarsi nell’ambito del lavoro nel digital marketing, tuttavia, come vedremo, in molti casi basta avere delle conoscenze generiche e tanta voglia di imparare. Lavorare nel digital marketing sta diventando un’occasione davvero importante, anche e soprattutto per le giovani generazioni, consentendo di accedere a una vasta gamma di sbocchi lavorativi. Nei prossimi paragrafi cercheremo di capire in cosa consiste il lavoro nel digital marketing, passando in rassegna diverse figure professionali tra le più richieste, oggigiorno, nel mondo del lavoro. E anche chi non ha finito gli studi, può comunque valutare interessanti possibilità.

Lavoro nel digital marketing: SEO Specialist e Social Media Manager

Il digital marketing è un settore in continua espansione e offre una vasta gamma di opportunità di carriera. Questo campo si sta evolvendo rapidamente, anche per questo lavorare nel digital marketing è così interessante. Quando parliamo di digital marketing sbocchi lavorativi come lo specialista SEO possono rappresentare un vero e proprio traguardo per molti. Si tratta di professionisti che lavorano per ottimizzare i siti web e i contenuti online per i motori di ricerca, al fine di aumentare la visibilità e il ranking nei risultati di ricerca. Questo ruolo richiede una comprensione approfondita degli algoritmi dei motori di ricerca e delle tecniche di ottimizzazione.

Abbiamo poi anche il Social Media Manager, un ruolo che implica la gestione dei canali dei social media di un’azienda, la creazione di contenuti coinvolgenti, la gestione delle campagne pubblicitarie sui social media e l’interazione con il pubblico. Un Social Media Manager, tra le altre cose, deve essere in grado di comprendere il tono di voce del brand e di utilizzare i social media per costruire e mantenere un’immagine positiva del brand.

Digital marketing sbocchi lavorativi: specialista SEM e Content manager

In questo caso stiamo parlando di professionisti, gli specialisti SEM, che si occupano della gestione delle campagne pubblicitarie pay-per-click (PPC), principalmente attraverso Google Ads. Devono essere in grado di impostare, gestire e ottimizzare le campagne per garantire un ritorno sull’investimento efficace. Queste figure, sempre più richieste, si occupano dell’identificazione del pubblico di riferimento e anche degli obiettivi aziendali, tra cui la produzione di contenuti rilevanti e di qualità. Alcune delle mansioni specifiche svolte da un Content Manager/Strategist includono, ad esempio, la definizione di una strategia per la creazione e la distribuzione di contenuti che supportino gli obiettivi dell’azienda. Questo può includere la definizione dei canali di distribuzione, i tipi di contenuti da creare e il calendario editoriale.

lavoro nel digital marketing: Cyber Security Specialist

Il Cyber Security Specialist è un professionista altamente specializzato nel campo della sicurezza informatica, dedicato a proteggere i sistemi informatici, le reti, i dati e le risorse d un’organizzazione da minacce e attacchi informatici. Questa figura è ormai essenziale in un’epoca in cui la tecnologia digitale è sempre più presente nella nostra vita. Anche le minacce della sicurezza sono cambiate nel tempo ed è importante saperle fronteggiare nel modo giusto, proprio grazie al Cyber Security Specialist. Questa figura è molto richiesta per lavorare nel digital marketing e si deve occupare, tra le altre cose, di sorvegliare costantemente i sistemi informatici e le reti per identificare comportamenti sospetti o attività anomale che possano indicare una possibile violazione della sicurezza.

Non solo, si deve anche occupare in prima persona di protezione delle reti e dei sistemi: implementare misure di sicurezza, come firewall, sistemi di rilevamento delle intrusioni (IDS) e sistemi di prevenzione delle intrusioni (IPS), per prevenire gli accessi non autorizzati. Per il lavoro nel digital marketing, questa figura è molto preziosa e deve anche mantenersi sempre costantemente aggiornata sulle ultime minacce e tendenze nel campo della sicurezza informatica, conducendo ricerche e analisi per migliorare le strategie di protezione.

Web designer: ecco di che cosa si tratta

Il Web Designer è responsabile della progettazione visiva e dell’aspetto estetico di un sito web o di un’applicazione web. Questo professionista sa come creare layout, colori e grafiche per migliorare l’esperienza utente del sito o dell’app. Utilizzando strumenti come Adobe Photoshop, Illustrator o software di progettazione web, il Web Designer deve saper concretizzare le idee del cliente, realizzando dei design grafici attraenti. Non solo, deve anche assicurarsi che il sito sia accessibile e ben visualizzato su diverse dimensioni di schermo e dispositivi.

Insomma, lavorare nel digital marketing interessa a molti, il consiglio è quello di specializzarsi in una delle professioni più richieste, iniziando ad acquisire competenze che possono poi essere spese nel contesto lavorativo. Dalla sezione web e sociale è tutto, continuate a seguirci!