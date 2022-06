Dentsu Gaming e United Colors of Benetton: primo store nel Metaverso

Dentsu Gaming apre le porte di PlayChange a United Colors of Benetton che diventa il primo store del Metaverso. Vediamo tutti i dettagli

Ispirato in ogni più piccolo dettaglio allo stile e al mood dei punti vendita Benetton, PlayChange accoglie i visitatori tra le sue iconiche pareti rosa, invitandoli a esplorarlo e a scoprire i look esposti. È possibile oltrepassare i confini dello store virtuale accedendo a tre diversi mondi fantastici: il cielo di Pink it!, la foresta di Green Adventure e il deserto di The Color Race. Insomma, una bella novità nel Metaverso grazie alla collaborazione fra Dentsu Gaming e United Colors of Benetton. Ma come funziona esattamente?

Tutti i dettagli su PlayChange, il primo store Benetton nel Metaverso grazie a Dentsu Gaming

Tra nuvole fluttuanti, gare di velocità e prove di sopravvivenza, l’utente dovrà dimostrare di essere all’altezza delle sfide e, al termine di ogni minigioco, verrà premiato con una card virtuale che offre un voucher utilizzabile in uno dei punti vendita Benetton. Per il lancio di PlayChange sono stati coinvolti tre diversi talent: Luca Vezil, appassionato di moda, tech e fotografia; Gloria Schito, famosa TikToker e fashion creator; Surry, esperto di gaming, travel e lifestyle.

Antonio Patrissi, Chief Digital Officer di Benetton Group, ha dichiarato quanto segue:

Quella che stiamo sperimentando è un’omnicanalità diffusa, amplificando l’esperienza di shopping fisica con una nuova, completamente virtuale, creando una circolarità in ottica phygital tra mondo fisico – Metaverso – mondo fisico. Da sempre Benetton è un brand pionieristico, capace di anticipare i tempi e le tendenze: il nostro obiettivo è quello di esplorare per primi le nuove possibilità di coinvolgimento che questa nuova tecnologia offre, avvicinandoci sempre di più alle abitudini di consumo e alla visione che le generazioni più giovani hanno del mondo del fashion e del retail.

Il progetto firmato Dentsu Gaming, soluzione integrata del gruppo Dentsu dedicata all’industry dei videogiochi, ha l’obiettivo di rendere l’esperienza fisica e quella virtuale un tutt’uno, esplorando nuove tecnologie e avvicinandosi ai consumatori più giovani. Voi cosa ne pensate di questa collaborazione e della visione pioneristica di Benetton? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi future news riguardanti il Metaverso e tutto ciò che è il mondo tecnologico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!