Cyberpunk 2077: un leak svela i probabili DLC

Alcuni dei nomi scovati, come Ripperdocs Expansion, Body Shops Expansion, e Fashion Forward Expansion , sembrerebbero suggerire un’ampliamento dell’offerta presente nei vari negozi del gioco. Night City Expansion , invece, lascia presagire l’inserimento di nuove aree esplorabili (o magari anche la semplice espansioni di quelle già presenti), mentre Gangs of Night City potrebbe implicare un maggiore coinvolgimento delle bande all’interno dell’economia del mondo di gioco. La pagina leakata fa anche riferimento ad un Expansion Pass , prezzato a $14,99, che con tutta probabilità dovrebbe riferirsi ad un corposa espansione story driven , sulla scia di quanto visto con Blood and Wine e Heart of Stone in The Witcher 3.

Simone Cantini

Gamer cresciuto all'ombra del tubo catodico, sia in casa che in sala giochi, amante del Giappone in ogni sua forma, traduttore freelance e aspirante musicista non ancora pronto ad appendere lo strumento al chiodo. Su tutto, però, svetta la passione per i videogame, dei quali non rinuncio a parlare in ogni luogo, forma e dimensione, nella speranza di trovare qualcuno disposto ad intavolare una discussione costruttiva.