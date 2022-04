Cryptosmart: le crypto ora parlano italiano

In questo articolo vi parliamo di un exchange di criptovalute 100% italiano che offre una serie di servizi che vanno oltre la semplice compravendita. Parliamo di Cryptosmart, la società fintech che avvicina le crypto alla vita quotidiana

Chi ha un po’ frequentato il mondo delle criptovalute sa che i maggiori exchange non risiedono in Italia. Avere un punto di riferimento nel nostro paese è molto utile. Ma i creatori di Cryptosmart non si sono fermati a questo. Hanno anche ideato una serie di servizi utilissimi non solo agli investitori, ma anche alle persone più comuni. I servizi di Cryptosmart si chiamano Exchange, staking, CSpay, CSMarket.

Cryptosmart: Exchange per la compravendita di criptovalute

Il servizio più comune nel mondo delle criptovalute è certamente l’exchange che consiste nelle operazioni di comprare, vendere e scambiare delle crypto. Cryptosmart è stata pensata per semplificare la compravendita di monete digitali, specialmente per gli investitori italiani. Diversi tipi di crypto come Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Cardano, Polkadot e Litecoin possono essere acquistate direttamente con un bonifico bancario. La piattaforma permette di aprire e gestire il proprio wallet in modo semplice e totalmente sicuro. Le criptovalute acquistati su Cryptosmart finiscono direttamente nei nostri wallet, senza intermediari. In caso di problemi all’interno dell’exchange, si ha a disposizione un’assistenza 24h, 365 giorni l’anno. Utilizzare questo servizio quindi è semplicissimo ed immediato!

Cryptosmart: staking, la rivoluzione delle crypto

Oggi le blockchain delle criptovalute più famose sono basate sul principio della Proof of Work (PoW). Questo termine indica che i gestori della blockchain competono tra loro, mettendo a disposizione una grande potenza computazionale (il “Work”) per trovare la soluzione ai problemi computazionali che fanno progredire la blockchain e consentono di continuare a scambiate le crypto. In cambio di questo servizio, ricevono una ricompensa in criptovaluta ogni volta che riescono a creare un nuovo blocco. Questo processo è oltremodo dispendioso in termini energetici perchè serve progressivamente più potenza computazionale. E l’ambiente non gradisce. Si stima che la blockchain di Bitcoin consumi tanto quando l’intera Argentina.

L’evoluzione delle blockchain deve necessariamente guardare ad una tecnologia più ecologica e scalabile. La soluzione è proprio la Proof of Stake (PoS). In questo caso, i partecipanti della blockchain devono sostanzialmente impegnare una quantità di criptovalute che non possono essere utilizzare per la compravendita. Tuttavia si avrà la possibilità di creare nuovi blocchi e ricevere ricompense. Maggiore è l’investimento, maggiore è la probabilità di ricevere una ricompensa. In sostanza, al posto di premiare il “lavoro” in termini computazionali, si premia l’investimento.

Partecipare a questo meccanismo non è banale, ma grazie a Cryptosmart diventa tutto più semplice! Il sistema di Cryptosmart è semplice ed intuitivo e permette a tutti di impegnare le proprie crypto nello staking. Ogni settimana si potrà ricevere una ricompensa che può portare ad incrementare il capitale impegnato dal 4% al 12% a fine anno. Ci sono al momento tre criptovalute supportate per la PoS: Ethereum, Cardano e Polkadot.

Cryptosmart: CSpay, pagamenti in criptovaluta per le aziende

Come sappiamo gran parte del successo delle crypto è oggi dovuto alla speculazione finanziaria. Grazie a questo servizio, Cryptosmart mira a portare le criptovalute nel mondo dell’economia reale. Infatti l’idea è quella di mettere a disposizione delle aziende un canale di pagamento basato totalmente sulle criptovalute. In questo modo si potranno inviare pagamenti, sostituendo le monete tradizionali. Inoltre, Cryptosmart permette anche di convertire velocemente il pagamento ricevuto in euro. In questo modo si elimina il rischio legata alla volatilità delle criptovalute.

Il CSpay Wallet può essere attivato dalle aziende e permette di ricevere o inviare il pagamento in crypto in modo semplice e rapido. Basterà comunicare al cliente l’indirizzo della blockchain (con un QRCore ad esempio) che lo userà per effettuare il trasferimento di denaro.

Cryptosmart: CSMarket, le crypto per tutti

Si tratta del primo servizio del genere in Italia. CSMarket di Cryptosmart consente di creare delle Gift Card da utilizzare per acquistare prodotti dei più importanti marchi nel mondo dell’elettronica, dell’abbigliamento e non solo! Parliamo di brand come Uniero, Ikea, Q8, Tamoil, Zalando, Nike, Trenitalia, OVS, Coin, Gamestop, Volagratis, Brico io, Carrefour, DOP, Panorama, H&M, Hotelgift e Alpitour.

Le Gift Card possono avere un valore compreso tra 5 e 400 euro. Ovviamente il processo è semplicissimo, in pieno stile Cryptosmart. Accedendo al sito ufficialre, basterà registrarsi con la propria email. In seguito potremo scegliere la Gift Card dal catalogo. Per finalizzare l’acquisto dobbiamo inserire il numero di telefono e pagare in Bitcoin. Riceveremo a questo punto un SMS con il codice PIN per utilizzare la Gift Card. In pratica possiamo utilizzare i nostri Bitcoin per fare acquisti nel mondo reale.

Conclusioni

I servizi di Cryptosmart sono tra i più innovativi e al passo con i tempi tra quelli offerti nel nostro paese. Non abbiamo solamente il tradizionale exchange, ma altri interessanti servizi come lo stacking e la possibilità di effettuare pagamenti in crypto nel mondo reale. Un ottima cosa per il nostro paese che così non rischia di essere tagliato fuori da un settore del fintech in continua espansione. Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!