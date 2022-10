Conversione valute online: come prepararsi ad un viaggio

Se state per preparare un viaggio all’estero, sapere come effettuare la conversione di valute online è fondamentale per non ritrovarsi con un delle brutte sorprese nell’estratto conto a fine mese

Vi è mai capitato di acquistare un souvenir o una cena all’estero, pagando un valuta straniera e poi di ritrovare nel vostro estratto conto una brutta sorpresa? I tassi di cambio possono trarre in inganno.

Al giorno d’oggi, grazie alle carte di credito e ATM, è possibile pagare praticamente in tutti i paesi del mondo con qualsiasi valuta. Purtroppo però c’è un rischio altissimo di perdere il controllo e di spendere più del dovuto. Già con la carta di credito ci si fa facilmente prendere la mano rispetto al contante. Se poi ci mettiamo di mezzo una valuta diversa, la nostra testa rischia veramente di esplodere. Per fortuna esistono dei modi per convertire valute online molto semplici da usare gratuiti che funzionano online e sono aggiornati costantemente con i tassi più recenti.

Conversione valute online: come affrontare un viaggio senza sorprese

Quando visitiamo un paese che utilizza una valuta diversa dall’euro dobbiamo prestare attenzione al cambio di valuta che può trarci in inganno e spingerci a spendere più di quello che pensiamo. Il primo passo è quelle di controllare il tasso di conversione valute online per farsi un’idea. Ad esempio ad oggi il cambio euro yen è pari 1 a 147,40. Possiamo prima di tutto approssimare il valore a 150. Quindi sappiamo che per ottenere il valore di un prodotto in euro approssimativo, dobbiamo dividere per 150. Questo ci permetterà di fare dei rapidi conti approssimativi a mente. Ad esempio se una cena ci costa 10.000 yen ci verrà addebitati circa 65 euro.

Questo ci può aiutare quando dobbiamo scegliere rapidamente un prodotto in mezzo a tanti o per indirizzarci verso un prodotto piuttosto che un altro. Se poi vogliamo avere un stima precisa, ci possiamo affidare ad uno strumento di conversione valute online. Basterà inserire l’importo in valuta estera e in un secondo avremo l’equivalente in euro o altra valuta. In questo modo potremo sapere precisamente che cosa stiamo spendendo.

Attenzione alle commissioni

La banche spesso applicano delle commissioni per le transazioni in valuta straniera. Di solito i tassi applicati sono intorno al 2-4% del costo totale. Fate quindi attenzione a tener conto di questa variazione. Un altro costo aggiuntivo può essere dovuto al tasso di cambio applicato dalla banca che potrebbe non essere quello ufficiale del mercato forex. Un trucchetto per evitare questo problema è pagare direttamente nella valuta estera se possibile, molti POS infatti danno la possibilità di scegliere se pagare con la proprio valuta nazionale o quella del paese in cui si è ospiti. Esistono anche dei servizi appositi per chi passa un lungo periodo all’estero, come MoneyGram o Wise, che permettono di pagare e prelevare varie valute senza incorrere in grosse commissioni.

Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!