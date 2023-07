Se volete sapere come scaricare video da Disney+, ve lo spieghiamo noi in questo articolo!

L’era digitale ha portato una vasta gamma di opzioni per intrattenimento a portata di mano, e Disney+ è senza dubbio uno dei protagonisti di questa rivoluzione dell’intrattenimento online. Con il suo vasto catalogo di film, serie TV e contenuti originali Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, Disney+ ha conquistato il cuore di milioni di utenti in tutto il mondo.

Tuttavia, sebbene l’esperienza di streaming sia di ottima qualità, ci sono momenti in cui vorremmo goderci i contenuti anche quando non siamo connessi a Internet. Per esempio quando siamo in viaggio o quando non vogliamo sprecare dati mobili. Ecco dove entra in gioco la possibilità di scaricare i video da Disney+. Che tu sia un fan dei classici Disney, un appassionato di Star Wars, un seguace dei supereroi Marvel o un amante dei documentari National Geographic, potrai guardare i tuoi contenuti preferiti ovunque ti trovi, senza la necessità di una connessione a Internet.

In questo articolo, vi spiegheremo come scaricare i video da Disney+ su diversi dispositivi, consentendovi di godere della magia dei personaggi Disney sia a casa che in viaggio. Naturalmente la prima opzione è scaricare video direttamente dall’app ufficiale. I video possono essere scaricati su un massimo di 10 dispositivi e rimarranno disponibili solo per 30 giorni. Ovviamente saranno disponibili solo tramite l’app e dovrete avere abbastanza spazio nel vostro dispositivo. Altrimenti potete utilizzare delle app di terze parti come CleverGet Disney Plus Downloader.

Come scaricare il video da Disney+ con CleverGet

CleverGet Disney Plus Downloader è un software appositamente progettato per scaricare video da Disney+, offrendo la possibilità di fruire dei contenuti anche quando non si è connessi. Questa applicazione è compatibile con i sistemi operativi Windows, macOS e Linux. Attraverso CleverGet, è possibile effettuare il download dei video in diversi formati, come MP4, MOV e AVI, e selezionare la qualità desiderata, dalla standard definition (SD) all’alta definizione (HD). Alcuni video possono essere scaricati a risoluzione maggiore, se disponibili nella versione web. E si può anche ottenere l’audio in formato EAC3 5.1/Atmos per un effetto cinematografico anche offline.

Una delle caratteristiche più interessanti di CleverGet è la sua capacità di scaricare tracce audio e sottotitoli in diverse lingue, proprio come si trovano nell’applicazione ufficiale. I sottotitoli possono essere salvati come file SRT o SUP e possono essere visualizzati utilizzando i lettori multimediali più comuni. Inoltre, CleverGet permette di ottenere tutti i dettagli dei video, come titoli, descrizioni, cast, stagioni ed episodi, grazie al download dei metadati associati.

Con le funzionalità integrate nell’app, è persino possibile scaricare intere stagioni di una serie in un’unica volta, semplificando così l’esperienza di visione dei propri show preferiti. CleverGet si rivela uno strumento completo e pratico per godersi i contenuti di Disney+ in modo flessibile e personalizzato, ovunque ci si trovi.

Come funziona

Per scaricare un video da Disney+ con CleverGet, potete seguire i seguenti passi:

Trovare il video che si desidera scaricare. Copiare il link del video. Aprire CleverGet. Incollare il link del video nella barra di ricerca. Cliccare sul pulsante “Scarica”.

CleverGet inizierà a scaricare il video. Il processo è semplice e veloce, e l’interfaccia grafica è simile a quella di un browser web. In questo modo potrai goderti i tuoi film e serie TV senza bisogno di una connessione Internet. Tuttavia, è importante informarsi sulla policy di Disney+ a proposito del download dei video e su eventuali diritti d’autore. Questa guida è da intendersi solo a scopo informativo. Speriamo che questo ti sia utile! Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!