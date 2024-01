Cagliari-Torino: dove vedere la partita?

Il weekend riprende il suo corso e si apre con un bell’anticipo, ovvero Cagliari-Torino. Dove vedere l’importante scontro tra le due? Andiamo a scoprirlo all’interno di questo articolo

I diritti televisivi non sono mai stati così importanti come adesso, garantendo non soltanto la fruizione di qualsiasi sfida in programma, ma anche un rilevante introito per le società. La Serie A si ritrova infatti scomposta tra Sky e DAZN, ma questa scorporazione crea un disagio ai tifosi dei vari club, che si ritrovano costretti a cercare le tante informazioni per godersi le partite. Per questo motivo l’articolo in questione vuole dare delle evidenti risposte su dove vedere Cagliari-Torino e chi potrebbe scendere in campo.

La giornata 22 di campionato riparte così da qui, con due squadre che hanno bisogno di vincere nonostante i progetti diversi. Obiettivo salvezza per i sardi, zona grigia da lasciare per i piemontesi. L’esperienza di Ranieri contro la grinta di Juric.

Dove vedere Cagliari-Torino: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

La 17esima in classifica affronta la decima, due volti completamente opposti. Il Cagliari giunge da uno score molto altalenante, caratterizzato da una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Il Torino arriva da un buon rendimento grazie alle due vittorie, ai due pareggi e ad un solo ko. Si tratta di squadre diverse con il medesimo intento: vincere. Scopriamo allora, insieme, dove poter vedere Cagliari-Torino, se su Sky o su DAZN.

Partendo dalla seconda società citata, fondata a Londra da pochi anni, si è presa un bello spicchio in ottica calcistica. La piattaforma, attualmente, garantisce la piena esclusività del campionato di Serie A, offrendo l’intero palinsesto. Il servizio permette così di visionare ogni singola gara, dalla prima all’ultima giornata. Oltre a questo vengono riportate tutte le sfide di Serie B e anche gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento, a cadenza mensile, propone due opzioni: il pacchetto standard da 30,99 € e il pacchetto plus da 45,99 €, con la possibilità di poter utilizzare l’applicazione da due dispositivi contemporaneamente. Basterà cliccare sul link diretto per finire sul sito ufficiale.

Pensando invece a Sky, le cose cambiano. La piattaforma riesce ad offrire soltanto 3 gare per ogni giornata di Serie A, ma dal canto suo può permettere la visione delle sfide di calcio femminile, gli incontri delle squadre europee e le partite europee, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Ad arricchire il pacchetto ci sono i tornei di Tennis, NBA, Formula 1 e MOTOGP. Un servizio sportivo davvero ampio, che ha un costo di 14,99 € mensili, rifacendosi a NOWTV tramite link.

Tralasciando la questione piattaforme, eccoci arrivato allo snodo principale: Cagliari-Torino sarà trasmessa anche su Sky. Si scenderà in campo Venerdì 26 Gennaio alle ore 20:45, teatro dell’incontro l’Unipol Domus di Cagliari. Si consiglia di avere sempre una VPN quando si naviga su internet.

Manca poco più di un giorno, accomodatevi sul divano e prendete il telecomando. In caso contrario, scaricate l’app ed effettuate il login.

Cagliari-Torino, probabili formazioni

Ci si prepara per chiudere gli ultimi dettagli, ecco quali saranno le probabili formazioni:

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Prati, Makoumbou, Sulemana; Nandez, Viola; Petagna.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria.

Chi riuscirà ad avere la meglio sull’altra? In attesa di scoprirlo, ci aspettiamo il vostro parere. Per rimanere costantemente aggiornati sulle news del mondo social e web, continuate a seguire tuttotek.it!