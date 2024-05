Cagliari-Lecce: dove vedere la partita?

Se si pensa alla Domenica di calcio, viene subito in mente il lunch match. Si affronteranno Cagliari-Lecce: ma dove vedere la partita?

I diritti tv si sono reinventati e hanno preso il meglio dal nuovo mondo del calcio. Un segno evidente di questo cambiamento lo si può notare con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, sebbene solo quest’ultima possa vantarne la piena esclusività. Ciò mostra sicuramente un aspetto positivo per le società, che godono di introiti e sponsor, ma dall’altra parte risulta essere un lato negativo per utenti e tifosi, i quali si trovano costretti a cercare molte informazioni sui match in programma. Per questo motivo l’articolo può essere un ottimo supporto, spiegando dove vedere Cagliari-Lecce e dando qualche dettaglio utile.

La giornata 35 lascerà spazio anche ad uno scontro diretto interessante e molto delicato.

Dove vedere Cagliari-Lecce: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

Al 14esimo posto in classifica con 32 punti, il Cagliari ha provato a rialzare la testa, ottenendo un successo, una sconfitta e tre pari nel recente score. In 13esima posizione c’è proprio il Lecce con 36 punti, vantando sette lunghezze dalla zona retrocessione. I salentini giungono da due vittorie, due pareggi e un ko. Scopriamo allora dove poter vedere Cagliari-Lecce, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra, si è ritagliata il suo spazio all’interno della sfera calcistica. Attualmente infatti solamente DAZN riesce a garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende alle sfide della Serie B e si concentra in più sugli scontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile dà modo di valutare due opzioni: o il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € oppure il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, con cui si usa l’applicazione da due dispositivi in contemporanea. Occorreranno pochi passaggi, cliccando successivamente sul link diretto che riporta al sito ufficiale.

Passando a Sky, è possibile notare come la carte dei servizi sia diversa. Per ciò che concerne la Serie A, vengono garantite tre partite per ogni giornata, mentre il campionato femminile vanta l’intero calendario. A queste offerte si aggiungono i match dei club esteri e gli appuntamenti europei, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con altri sport, come NBA, Golf, Tennis, Formula 1 e MOTOGP. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mese, basteranno poche operazioni prima di cliccare sul link che rimanda a NOWTV.

Chiusa la questione piattaforme, concludiamo anche la discussione: Cagliari-Lecce sarà trasmessa anche su Sky. Il lunch match di giornata verrà disputato Domenica 5 Maggio alle ore 12:30, terreno di gioco l’Unipol Domus di Cagliari. Ricordiamo di avere con sé una propria una VPN, utile per la protezione dei dati su internet.

Cagliari-Lecce, probabili formazioni

I sardi e i salentini hanno il medesimo obiettivo: la salvezza. Un’esigenza che le accomuna.

Di seguito le probabili formazioni:

CAGLIARI (3-4-2-1): Scuffet; Hatzidiakos, Mina, Dossena; Nandez, Prati, Makoumbou, Augello; Luvumbo, Gaetano; Shomurodov.

LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Rafia, Blin, Dorgu; Piccoli, Krstovic.

Regnerà l’equilibrio o una delle due vincerà? Diteci la vostra e continuate a seguire tuttotek.it così da non perdervi nessuna news sul mondo social e web.