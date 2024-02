Cagliari-Lazio: dove vedere la partita?

Il Sabato di calcio è pronto a regalare tanto spettacolo. Ma dove vedere Cagliari-Lazio? Andiamo a scoprirlo insieme in questo articolo

I diritti tv sono oramai all’ordine del giorno e diventano sempre di più parte integrante del mondo del calcio. Le società godono infatti di numerosi vantaggi riguardanti sponsorizzazioni e introiti, ma questo tende a rappresentare un problema per le tifoserie e gli utenti. La programmazione della Serie A si ritrova suddivisa tra Sky e DAZN, che ne detiene la piena esclusività e, dunque, tutti gli interessati vanno alla ricerca delle diverse informazioni per ogni match. L’articolo in questione ha dunque questo obiettivo: spiegare dove vedere Cagliari-Lazio e quali saranno le probabili formazioni.

La giornata 24 mette in mostra due club diversissimi, per storia, qualità e obiettivi. I sardi puntano a salvarsi, i laziali tentano il colpo Europa.

Dove vedere Cagliari-Lazio: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Terzultimo a quota 18 punti, il Cagliari di Claudio Ranieri fatica a trovare l’appiglio giusto per ripartire. Si tratta della seconda peggior difesa (dietro a Salernitana e Frosinone con 44) per via dei 42 gol subiti, con uno dei peggiori attacchi del campionato. Attualmente, tra l’altro, la compagine sarda giunge da tre sconfitte. Per la Lazio si registra una salita, seppur lenta e graduale, in ottica classifica. Al nono posto con 34 punti, gli uomini di Sarri non devono sbagliare ancora, specialmente dopo il ko contro l’Atalanta che ha rovinato il buon periodo, caratterizzato da un pareggio e tre vittorie. Andiamo così a scoprire dove poter vedere Cagliari-Lazio, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, fondata a Londra da pochi anni, ha scalato poco alla volta le gerarchie e ha conquistato un ottimo posizionamento. Allo stato attuale è infatti l’unica piattaforma a poter offrire l’intera visione del calendario della Serie A. Il programma si arricchisce grazie alle sfide di Serie B e agli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile dà modo di scegliere tra due opzioni: il pacchetto standard al costo di 30,99 € e il pacchetto plus a 45,99 €, il quale permette di usare l’applicazione da due dispositivi contemporaneamente. Occorrerà soltanto cliccare sul link diretto che rimanda al sito per decidere quale sia la soluzione più adatta.

Soffermandoci sulla questione Sky, il palinsesto delle offerte è completamente diverso. Il servizio garantisce infatti tre gare di Serie A per ogni giornata, ma “vanta” molte alternative valide come i match del calcio femminile e gli scontri dei club esteri. A questi si aggiungono gli incontri di caratura europea, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Una programmazione che si impreziosisce con l’aggiunta di altri sporti, quali NBA, Tennis, Formula 1 e MOTOGP. L’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mese, cliccando sul link che riporta a NOWTV.

Chiusa la questione piattaforme, ci si ricollega alla domanda iniziale: Cagliari-Lazio sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Sabato 10 Febbraio alle ore 15:00, teatro dell’incontro l’Unipol Domus di Cagliari. Si ricorda sempre di usare una VPN per navigare in rete.

Manca poco, accomodiamoci sul divano oppure colleghiamoci grazie all’app, pronti a gustarci un bel calcio.

Cagliari-Lazio, probabili formazioni

Zona retrocessione e obiettivo Europa.

Ecco le probabili formazioni:

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Obert; Nandez, Prati, Makoumbou; Viola; Lapadula, Luvumbo.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson.

Chi riuscirà ad avere la meglio sull’altra? Non ci resta che scoprirlo! Per rimanere costantemente aggiornati sulle news del mondo social e web, continuate a seguire tuttotek.it!