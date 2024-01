Cagliari-Bologna: dove vedere la partita?

Il calcio non dorme mai e, anzi, continua ad emozionare e a regalare spettacolo. Ci si appresta a vivere Bologna-Cagliari, ma dove vedere la partita? Andiamo a scoprirlo insieme all’interno di questo articolo

I diritti televisivi sono croce e delizia del calcio di oggi. Se da un lato migliorino l’aspetto qualitativo – e l’offerta – delle partite, dall’altro risultano essere di intralcio per i tanti tifosi. Allo stato attuale, infatti, il palinsesto di Serie A si divide tra Sky e DAZN, che però vanta la completa esclusività. Questo chiaramente comporta una continua ricerca per gli interessati. L’articolo in questione ha dunque il medesimo scopo: scoprire dove vedere Cagliari-Bologna e quali sono le probabili formazioni.

La giornat 20 di Serie A mette così a confronto due club che vivono momenti diversi, ma anche con una storia differente. I sardi devono salvarsi, gli emiliani vogliono continuare a sognare ad occhi aperti.

Dove vedere Cagliari-Bologna: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Obiettivi diversi e situazioni opposte. Il Cagliari è una neopromossa che, dopo appena un anno di cadetteria, è tornata a farsi sentire. Il Bologna vive in Serie A da anni ed è un’autentica certezza. I sardi per questo puntano alla salvezza e gravitano in 17esima posizione con 15 punti, uno in più dalla zona retrocessione. Gli emiliani sono (incredibilmente) al quinto posto con 32 punti, pronti a stupire ancora. Entrambe arrivano da un pareggio per 1-1 e hanno bisogno di una spinta. Vista la situazione delle due squadre, dove vedere Cagliari-Bologna tra Sky e DAZN?

La seconda società citata ha una storia abbastanza recente. Con sede a Londra si è presa in pochi anni un ruolo di primo piano. È proprio questa che permette l’intera visione delle partite di Serie A, dalla prima all’ultima. Oltre alla massima serie garantisce le gare di Serie B e gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile dà la possibilità di scegliere tra due pacchetti: quello standard che ha un costo di 30,99 € oppure quello plus con un costo di 45,99 €, con la differenza che si può usare la piattaforma da due dispositivi contemporaneamente. Per scoprire tutto nel dettaglio e sceglierei l’opzione migliore, basterà cliccare sul link che porta direttamente al sito ufficiale.

Passando a Sky, tutto il quadro cambia. La società è più conosciuta e ormai storica e, oltre al calcio, presenta un ventaglio di offerte molto vasto. Per quanto riguarda la Serie A, riesce però a offrire soltanto la visione di tre partite a giornata, ma a queste si possono aggiungere le sfide di campionato femminile e gli scontri dei club esteri. In più tutte le gare di caratura europea, quindi Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Si chiude con NBA, Tennis, Formula 1 e MotoGP. In questo caso il costo dell’abbonamento mensile è di 14,99 € rifacendosi al link di NOWTV.

Tralasciando le due piattaforme, arriviamo alla domanda principale e diamo la definitiva risposta: Cagliari-Bologna verrà trasmessa esclusivamente su DAZN. Le due squadre scenderanno in campo Domenica 14 Gennaio alle ore 15, teatro dell’incontro l’Unipol Domus di Cagliari. Ricordiamo quanto sia importante avere una VPN per una connessione sicura.

Tutto pronto, o quasi. Basterà sedersi sul divano e accendere la tv, oppure scaricare l’applcazione ed effettuare il login per gustarsi la gara.

Cagliari-Bologna, probabili formazioni

Claudio Ranieri e Thiago Motta, vecchia e nuova scuola.

Di seguito le probabili formazioni:

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Sulemana, Makoumbou, Prati; Nandez; Viola, Petagna.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Ferguson; Orsolini, Aebischer, Saelemaekers; Van Hooijdonk.

Una delle due riuscirà a vincere sull’altra? In attesa di scoprirlo, dateci un vostro parere. Per rimanere costantemente aggiornati sulle news del mondo social e web, seguite sempre tuttotek.it!