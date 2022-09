Braun e Bella Dentro: propongono una campagna contro gli sprechi

Braun e Bella Dentro, promuovono una campagna informativa online e nelle scuole, per sostenere il recupero e la trasformazione degli alimenti scartati dal mercato

Più del 20% della produzione italiana di frutta e verdura, viene scartata già durante la fase di raccolta perché non risponde ai requisiti di forma, colore o dimensione richiesti dal mercato. In una stagione particolarmente difficile, come quella appena trascorsa, caratterizzata da abbondante siccità, la percentuale di raccolto esteticamente non conforme può raggiungere fino al 70-80% del totale. Questo provoca, non solo uno spreco ingiustificato di cibo, ma anche un danno economico notevole per gli agricoltori.

Nel 2022 Braun, ha lanciato la campagna “Imperfect food“, che ha l’obiettivo principale di sensibilizzare i consumatori sullo spreco di frutta e verdura imperfetta.

Giornata internazionale della Consapevolezza sugli Sprechi e le Perdite Alimentari

Proprio in occasione della Giornata internazionale della Consapevolezza sugli Sprechi e le Perdite Alimentari indetta dalla FAO, , Braun Household Italia annuncia la partnership con Bella Dentro, azienda giovane che si propone come la prima e unica filiera italiana interamente dedicata alla riduzione e valorizzazione degli sprechi e all’inclusione sociale; un progetto, nato nel 2018, che in meno di quattro anni ha già salvato dallo spreco ben 177.649 chili di ortofrutta imperfetta, garantendo agli agricoltori il giusto compenso e coinvolgendo persone fragili nelle attività di lavorazione.

La partnership vedrà il sostegno alla campagna di sensibilizzazione di Bella Dentro nelle scuole di primo grado della provincia di Milano, che prevede un ciclo di incontri formativi dedicati a promuovere un consumo più etico, sostenibile e consapevole delle risorse agricole, per restituire valore alle materie prime e al lavoro di chi le produce. Gli Istituti scolastici interessati ad aderire al progetto potranno inviare la propria candidatura spontanea all’indirizzo info@belladentro.org.

Campagna pubblicizzata sui social e nei punti vendita

L’iniziativa di Braun e Bella Dentro, sarà veicolata attraverso contenuti che verranno pubblicati sui canali social di Braun e, una promozione nei punti vendita fisici e i relativi e-commerce. In modo da incoraggiare i consumatori alla riduzione degli sprechi alimentari, suggerendo metodi alternativi di trasformazione e recupero dei cibi con l’impiego di prodotti Braun, come i minipimer della gamma Multiquick.

Per chi compra un nuovo elettrodomestico, nel periodo settembre-ottobre, sarà infatti riservato un buono, del valore di 10 euro per l’acquisto di prodotti Bella Dentro direttamente sul sito internet.

Le dichiarazioni di Marco Brogi e Camilla Archi

Marco Brogi, Country Manager Gruppo De’Longhi Italia, ha dichiarato:

Abbiamo sposato questo progetto perché vogliamo richiamare l’attenzione sul tema e supportare attivamente la lotta agli sprechi. Pensiamo che la tecnologia di Braun possa rappresentare una soluzione pratica per trasformare gli alimenti apparentemente imperfetti in fantastiche ricette. Il Minipimer Braun assume a metafora del cambio di atteggiamento verso tutta la frutta e verdura che tendiamo a non considerare buona perché leggermente ammaccata o con dimensioni e forme non standard. Abbiamo accolto con entusiasmo l’attività di “Bella Dentro” e con loro abbiamo deciso di coinvolgere le scuole per rendere ancor più incisivo il nostro impegno e trasmettere modelli di consumo più consapevoli alle generazioni future e alle loro famiglie.

Camilla Archi, Co-fondatrice di Bella Dentro ha aggiunto:

Crediamo che insegnare ai bambini l’importanza, la naturalezza e la “normalità” delle imperfezioni e delle diversità sia di fondamentale importanza, non solo per promuovere un approccio al cibo più sano e sostenibile, ma anche per costruire una società più equa e inclusiva. Non solo frutta e verdura… siamo tutti belli dentro.

