Book of Ra: storia della slot machine online più famosa di sempre

Se parliamo di slot machine online, Book of Ra è certamente una delle più conosciute ed utilizzate. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo famoso gioco

Esistono centinaia di slot machine online, con grafiche e regole diverse. Ma certamente una delle più famose è Book of Ra. Circa 120.000 persone ogni mese cercano e accedono a questo gioco. In questo articolo vogliamo svelarne i segreti e capire meglio come funziona questo ormai famoso gioco online che possiamo trovare in molti casinò nel web.

Book of Ra: un po’ di storia

La slot machine Book of Ra è stata sviluppata da Novomatic nel 2005 ed è rapidamente diventata una delle slot machine più popolari al mondo. L’obiettivo era quello di ricreare l’avventura di un archeologo impegnato ad esplorare i segreti dell’antico Egitto. Per questo presenta una grafica e un gameplay molto coinvolgenti, con vari richiami alla mitologia egizia. Nel corso degli anni, Novomatic ha rilasciato diverse versioni del gioco, tra cui Book of Ra Deluxe, Mystic Fortunes e Gold. Queste versioni presentano nuove funzionalità e miglioramenti grafici, ma mantengono il gameplay originale che ha reso il gioco un successo. Proprio il gameplay molto intuitivo e continuamente aggiornato unito all’atmosfera affascinante, hanno certamente contribuito al successo del gioco negli anni. La slot machine ambientata nell’antico Egitto è stata un successo immediato e ha contribuito a rendere Novomatic uno dei principali sviluppatori di slot machine al mondo. Il gioco è stato tradotto in più di 20 lingue ed è disponibile in casinò di tutto il mondo.

Come funziona la slot machine più famosa al mondo?

Il gioco è facile da imparare e offre un’esperienza di gioco coinvolgente. La slot Book of Ra ha un layout a 5 rulli, 3 file e 10 linee di pagamento. Il simbolo più prezioso è (ovviamente) il libro di Ra, che può pagare fino a 5.000 volte la puntata. Altri simboli importanti includono il faraone, la principessa, l’esploratore e gli scarabei. Il gioco presenta anche una funzione bonus che può essere attivata quando si ottengono tre simboli libro di Ra. In questa funzione, il giocatore viene portato in un’altra schermata in cui deve scegliere uno dei tre sarcofagi per rivelare un premio. I premi possibili includono giri gratuiti, moltiplicatori e premi in denaro.

E voi avete mai provato questa slot? Potete provare Book of Ra Gratis se siete curiosi di scoprire questo gioco. Ci sono addirittura dei siti che vi permettono di giocare utilizzando del denaro virtuale, semplicemente per provare l’esperienza del gioco. Ovviamente, vi ricordiamo di giocare responsabilmente anche a quella che è la slot più famosa del mondo! Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!