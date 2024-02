Bologna-Sassuolo: dove vedere la partita?

Il sabato di calcio si chiuderà con il derby emiliano: scopriamo dove vedere Bologna-Sassuolo, con ogni dettaglio all’interno di questo articolo

I diritti televisivi si stanno prendendo un’importante fetta di calcio, italiano e non. Anche la Serie A ha subito questa ondata, tanto che il calendario di questa stagione è suddiviso tra Sky e DAZN, con quest’ultima che ne possiede la piena esclusività. Se ciò rappresenta un vantaggio per le compagini, lo stesso non si può dire per utenti e tifosi, i quali si ritrovano così costretti a cercare informazioni e ulteriori dettagli. Per questo motivo l’articolo in questione ha lo scopo di chiarire i dubbi su dove vedere Bologna-Sassuolo e sulle probabili formazioni.

La giornata 23 mostra così il derby emiliano tra due squadre che hanno invertito gli obiettivi: il Bologna sta puntando all’Europa, il Sassuolo alla salvezza. Idee e spirito differenti, per una gara che si preannuncia interessante.

Dove vedere Bologna-Sassuolo: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

Ottavo in classifica con 33 punti, stiamo ammirando un Bologna affamato, voglioso, sognatore. I ragazzi di Thiago Motta stanno donducendo una stagione esemplare, dando uno schiaffo morale a molte big del calcio italiano. Al quindicesimo posto c’è invece il Sassuolo, un club che sta crollando sotto i colpi di se stesso. Ogni anno sembra dover fare il salto di qualità e invece si accontenta dell’anonimato. In questa prima parte di stagione però i ragazzi di Dionisi hanno sottovalutato molte sfide e adesso lottano per non retrocedere. Volti diversi pronti a mettersi l’uno di fronte all’altro. Andiamo a scoprire dove vedere Bologna-Sassuolo, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra pochi anni fa, si è guadagnata un posto di rilievo, come può dimostrare la sua offerta. Allo stato attuale, infatti, soltanto DAZN permette di poter guardare ogni sfida di Serie A, dalla prima all’ultima giornata. Il servizio presenta anche le partite di Serie B e gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento garantisce due opzioni, ovvero il pacchetto standard e il pacchetto plus. Il primo ha un costo di 30,99 € e il secondo di 45,99 €, permettendo di utilizzare l’applicazione da due dispositivi contemporaneamente. Per decidere la soluzione migliore, basterà cliccare sul link diretto e accedere al sito.

Passando alla questione Sky, il servizio offerto è ben diverso. La società, strutturata ormai da tempo, permette di guardare 3 partite di Serie A per ogni giornata, impreziosite dalle sfide di calcio femminile e i confronti dei club esteri. In più è previsto ogni match di Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Ad arricchire il palinsesto ci sono NBA, Tennis, MOTOGP e Formula 1. L’abbonamento mensile in questo caso ha un costo di 14,99 €, con il link che rimanda a NOWTV.

Tralasciata la questione piattaforme, eccoci arrivati allo snodo principale: Bologna-Sassuolo sarà trasmessa anche su Sky. Si scenderà in campo Sabato 3 Febbraio alle ore 20:45, teatro dell’incontro lo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Ricordiamo quanto sia importante avere una VPN per navigare in sicurezza su internet.

Mettetevi comodi sul divano in attesa del fischio d’inizio. In alternativa basterà scaricare l’app ed eseguire l’accesso, così da poter usufruire del servizio.

Bologna-Sassuolo, probabili formazioni

Realtà e aspettative, probabilmente, differenti.

Di seguito le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Ferrari, Erlic, Doig; Bolocam Thorstvedt, Castillejo, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

Una delle due riuscirà ad avere il sopravvento sull’altra? Dateci un vostro parere! Per rimanere costantemente aggiornati sulle news del mondo social e web, non dimenticate di seguire tuttotek.it!