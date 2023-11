Black Friday Amazon: nuove offerte ogni giorno dal 17 al 27 novembre

Amazon annuncia la Settimana del Black Friday con nuove offerte ogni giorno dal 17 al 27 novembre con sconti fino al 40%

Amazon annuncia l’inizio della Settimana del Black Friday con centinaia di migliaia di prodotti in offerta fino al 40%, disponibili a partire dalla mezzanotte di venerdì 17 novembre fino alle 23:59 di lunedì 27 novembre su amazon.it/blackfriday. I clienti potranno scoprire offerte imperdibili in tutte le categorie, tra cui elettronica, giocattoli, articoli per la casa, i must-have fashion della stagione, le ultime proposte beauty e i dispositivi Amazon. Nuove offerte saranno disponibili ogni giorno in orari selezionati per l’intera durata dell’evento e, per non lasciarsi sfuggire nemmeno un’occasione, i clienti potranno tenere monitorate le pagine dedicate.

Amazon Black Friday Fun House

Dal 21 al 26 novembre, in via De Cristoforis 1 a Milano, aprirà al pubblico la Amazon Black Friday Fun House, uno spazio pop-up dove i visitatori potranno scoprire le offerte di Black Friday e tanti spunti originali per lo shopping di stagione, in un’atmosfera funky e retrò tipica degli anni ’80 e ’90, all’insegna del gioco e del divertimento. Ogni ambiente della Amazon Black Friday Fun House è un’esperienza da vivere e un’occasione per lasciarsi ispirare dalle migliori idee regalo, ospitate all’interno delle diverse aree tematiche e tutte accompagnate da un QR code che i visitatori potranno scansionare per visualizzare le informazioni direttamente su Amazon.it.

La Amazon Black Friday Fun House sarà aperta al pubblico con ingresso gratuito, dal 21 al 26 novembre, nei seguenti orari: il 21 e 22 novembre dalle 14:30 alle 21:00; il 23 novembre dalle 11:00 alle 18:00; il 24, 25 e 26 novembre dalle 11:00 alle 21:00.

Trovare il regalo perfetto per ogni esigenza

Tutti potranno iniziare lo shopping natalizio lasciandosi ispirare dalle idee regalo più popolari e di tendenza e dai prodotti più amati dai clienti ma anche acquistare quelli con i punteggi più alti all’interno delle categorie giocattoli, casa ed elettronica.

Come sempre, Amazon aiuterà i clienti nella loro ricerca delle migliori offerte fornendo consigli personalizzati: durante la stagione natalizia, i clienti potranno infatti accedere ad un elenco di offerte personalizzate sulla base dei prodotti salvati in precedenza e ricevere consigli sulle offerte coerenti con la cronologia di ricerca nella sezione Continua ad acquistare.

Acquistare prodotti delle piccole e medie imprese

Anche durante la Settimana del Black Friday i clienti potranno supportare concretamente le piccole e medie imprese italiane che renderanno disponibili moltissimi prodotti in offerta. Per esempio, nella vetrina Made in Italy, è possibile trovare prodotti realizzati da imprese e artigiani del Belpaese, perfetti da donare a Natale e non solo. Quest’anno i clienti potranno anche scoprire la vetrina natalizia dedicata alle piccole e medie imprese, riconoscendo facilmente i prodotti grazie all’apposito badge e scegliendo tra una selezione di oltre 21.000 idee regalo divise per fascia di prezzo (fino a 10€, fino a 30€, fino a 50€ e oltre 50€).

Consegne rapide e gratuite | Black Friday Amazon

I clienti Prime possono fare affidamento su Amazon per semplificarsi la vita con la consegna gratuita in giornata o in un giorno su milioni di prodotti e, come sempre, scegliere l’opzione di consegna più adatta alle loro esigenze durante le festività natalizie. I clienti possono anche far spedire i propri ordini presso un Amazon Locker o Counter vicino a loro e approfittare di un’opzione di consegna conveniente, sicura e gratuita.

