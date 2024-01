Atalanta-Udinese: dove vedere la partita?

Si torna finalmente all’atteso fine settimana, pronto a regalare emozioni e spettacolo. Tra le gare di rilievo ecco Atalanta-Udinese, ma dove vedere la partita? Scopriamolo insieme grazie a questo articolo

I diritti tv sono diventati parte integrante del calcio di oggi, fatto di sponsor e introiti di altissimo rilievo. Le società godono, chiaramente, di questa nuova realtà. Il pacchetto di Serie A è ormai suddiviso tra Sky e DAZN, ma questo porta ad uno scoglio (a volte insormontabile) per i tifosi e gli utenti, i quali si ritrovano a cercare innumerevoli notizie alle loro domande. Questo articolo ha così un chiaro intento: spiegare dove vedere Atalanta-Udinese e qualis aranno le probabili formazioni.

La giornata 22 metterà a confronto due squadre diversissime ma molto vivaci, che potrebbero giocare una gara a viso aperto e segnare diversi gol. I due club vogliono imporsi e fare bene.

Dove vedere Atalanta-Udinese: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

I sogni di gloria dell’Udinese si sono dissolti quasi subito e, attualmente, i friulani sono al 16esimo posto in classifica, con appena una lunghezza rispetto alla zona retrocessione. I bergamaschi vogliono invece prendersi il quarto posto, sebbene la competizione quest’anno sembri essere molto più dura. In questo momento la Dea è quinta in classifica e spera nel sorpasso. Andiamo allora a scoprire dove vedere Atalanta-Udinese, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata è senza dubbio molto più giovane. Fondata a Londra qualche anno fa, si è presa con prepotenza un posto di rilievo nella fruizione delle partite di calcio. Allo stato attuale la stagione di Serie A è di piena esclusività di questa piattaforma, che garantisce così l’intero servizio: dalla prima all’ultima gara, senza nessuna eccezione. Ad arricchire il palinsesto c’è la programmazione delle gare di Serie B e gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento prevede due possibilità: il pacchetto standard al costo di 30,99 € e il pacchetto plus al costo di 45,99 €, con l’opzione di utilizzare due dispositivi in contemporanea. Per scegliere la giusta soluzione, basterà cliccare sul link diretto che riporta al sito.

Per ciò che concerne la seconda piattaforma, le cose sono completamente diverse. Sky riesce a garantire solo 3 partite di Serie A per ogni giornata ma, al contempo, permette di visionare le sfide del calcio femminile, gli incontri delle squadre estere e i match europei, ovvero quelli di Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il costo del servizio è di 14,99 € al mese e basterà collegarsi dal link che rimanda a NOWTV.

Archiviata la questione piattaforme, eccoci qui: Atalanta-Udinese sarà trasmessa su DAZN. Si scenderà in campo Sabato 27 Gennaio alle ore 15:00, teatro dell’incontro sarà il Gewiss Stadium di Bergamo. Si ricorda l’importanza di avere una VPN per navigare tranquillamente su internet.

Quasi tutto pronto, accomodatevi sul divano oppure scaricate l’applicazione!

Atalanta-Udinese, probabili formazioni

Da un lato Gasperini e dall’altro Cioffi, due ambienti diversi ma lo stesso intento, prendersi qualche punto.

Di seguito le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk; De Ketelaere, Scamacca.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Ferreira, Perez, Kristiansen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca.

Chi avrà la meglio sull'altra? Scopriamolo insieme, ma intanto dateci un vostro parere.