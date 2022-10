ASUSTOR: scopriamo le preferenze degli utilizzatori dei NAS

App Central è lo store da cui i possessori di NAS ASUSTOR possono personalizzare i loro dispositivi in base alle loro specifiche esigenze

ASUSTOR, uno dei più importanti e innovativi produttori di NAS, fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer Inc, tramite lo store App Center mette a disposizione dei propri utenti centinaia di app che consentono loro di personalizzare i propri dispositivi e dotarli delle funzionalità che desiderano.

Al primo posto delle app più scaricate dallo store ASUSTOR non può che comparire Plex Media Server, la nota piattaforma dedicata alla creazione e gestione di librerie multimediali, che consente al NAS di effettuare lo streaming di contenuti di ogni genere verso una molteplicità di dispositivi, anche se collegati in remoto.

Photo Gallery

A seguire troviamo poi Photo Gallery, un’app che permette di archiviare con estrema facilità le proprie foto e i propri video, nonché creare e gestire album fotografici. Grazie alla piena integrazione con tutti i principali social network, inoltre, Photo Gallery consente la condivisione diretta delle immagini archiviate sul NAS con i propri amici e follower.

Se in ambito domestico sono soprattutto le funzionalità legate all’intrattenimento e quelle relative all’archiviazione fotografica a farla da padrone, in ambito professionale balza immediatamente agli occhi l’elevato numero di download di app come Docker Engine e Portainer CE, che fanno immediatamente capire come i NAS, soprattutto quelli di fascia alta, siano ormai entrati a far parte anche del mondo della virtualizzazione e non siano più esclusivamente utilizzati come “contenitori” su cui archiviare i dati o come soluzioni di backup.

App Mail Server

Sempre rilevante prevalentemente ambito professionale è l’app Mail Server, che si distingue per il numero di installazioni o in costante crescita. Particolarmente semplice da installare e configurare, quest’app consente la gestione di un numero illimitato di utenti senza la necessità di sostenere costi per licenze aggiuntive, di gestire la posta in entrata e uscita, di consultare facilmente i log per verificare l’avvenuta consegna delle mail ai server dei destinatari, nonché di evitare che le mail all’interno della propria organizzazione transitino attraverso server esterni, riducendo anche il consumo di banda.

Una menzione particolare, infine, va a Surveillance Center, un’app che consente la realizzazione e gestione di sistemi di videosorveglianza multicamera, sia in ambito domestico, sia per chi ha la necessità di controllare grandi impianti composti da fino a 100 telecamere.

Ulteriori info

Maggiori informazioni su App Center e, sulle app che è possibile installare sui NAS ASUSTOR sono disponibili al seguente link. Cosa ne pensate di App Central, lo store da cui i possessori di NAS ASUSTOR possono fare riferimento per personalizzare i loro dispositivi in base alle loro specifiche esigenze? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.