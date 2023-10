Aruba Fibra e Aruba Hosting: attivi i due novi programmi, tutti i dettagli e le novità

Le novità in casa Aruba: rispondono al nome di Fibra e Hosting. Scopriamo tutti i dettagli dei nuovi programmi in questa news dedicata

Aruba, uno dei principali provider di servizi internet e hosting in Italia, ha recentemente lanciato due nuovi servizi: Aruba Fibra e Aruba Hosting. Aruba Fibra è un servizio di connettività a banda larga che utilizza la tecnologia fibra ottica per offrire velocità di download e upload fino a 2,5 Gbps. Il servizio è disponibile in molte città italiane ed è adatto sia per uso domestico che aziendale. Aruba Hosting è un servizio di hosting web che offre spazio web, database, email e altri servizi per la creazione e la gestione di siti web. Il servizio è disponibile in diverse soluzioni, adatte a tutte le esigenze, dai siti web personali ai siti web aziendali.

Vantaggi di Aruba Fibra e Aruba Hosting

Presentiamo, ora, i vantaggi di Aruba Fibra:

Velocità di download e upload fino a 2,5 Gbps : Aruba Fibra offre velocità di download e upload fino a 2,5 Gbps, che consentono di scaricare file di grandi dimensioni in pochi secondi e di guardare video in streaming in alta definizione senza buffering.

: Aruba Fibra offre velocità di download e upload fino a 2,5 Gbps, che consentono di scaricare file di grandi dimensioni in pochi secondi e di guardare video in streaming in alta definizione senza buffering. Connettività stabile e affidabile : Aruba Fibra utilizza la tecnologia fibra ottica per offrire una connessione stabile e affidabile, anche in caso di congestione della rete.

: Aruba Fibra utilizza la tecnologia fibra ottica per offrire una connessione stabile e affidabile, anche in caso di congestione della rete. Accesso alla rete 5G: Aruba Fibra offre accesso alla rete 5G, che consente di navigare in internet a velocità ancora più elevate.

Vantaggi di Aruba Hosting:

Spazio web illimitato : Aruba Hosting offre spazio web illimitato, che consente di ospitare anche siti web di grandi dimensioni.

: Aruba Hosting offre spazio web illimitato, che consente di ospitare anche siti web di grandi dimensioni. Database illimitati : Aruba Hosting offre database illimitati, che consentono di creare e gestire database di grandi dimensioni.

: Aruba Hosting offre database illimitati, che consentono di creare e gestire database di grandi dimensioni. Email illimitate : Aruba Hosting offre email illimitate, che consentono di creare e utilizzare un numero illimitato di account email.

: Aruba Hosting offre email illimitate, che consentono di creare e utilizzare un numero illimitato di account email. Supporto tecnico 24/7: Aruba Hosting offre supporto tecnico 24/7, in caso di problemi con il servizio.

Aruba Fibra e Aruba Hosting sono due servizi di qualità che offrono soluzioni avanzate per le esigenze di connettività e hosting web. Il servizio più adatto alle tue esigenze dipende dalle tue necessità e dal tuo budget. Per ulteriori novità dal mondo del web e della tecnologia continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it.