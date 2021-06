AQL: la maratona che unisce gli amanti dello sport

AQL, brand del gruppo Cellularline, ha ideato una maratona per unire tutti gli appassionati di questo sport. Scopriamone i dettagli

Quest’ultimo anno e mezzo è stato veramente duro per molti sotto ogni punto di vista. Siamo stati costretti a cambiare tutte le nostre abitudini, sia in bene che in male. Questo lasso di tempo ha permesso a molti di riscoprire il piacere della corsa. Tuttavia, l’interruzione delle competizioni podistiche ha privato molti appassionati di due aspetti principali: l’incontro e la condivisione. Ecco perché AQL ha lanciato la propria “maratona-staffetta“. Riunire tutti i runner e gli appassionati per celebrare il mondo della corsa e i suoi valori.

#ByYourSide è la maratona di AQL che riunisce tutti gli appassionati

La maratona è da sempre il simbolo di qualsiasi gara podistica e delle stesse Olimpiadi. Per molti è probabilmente l’evento più atteso, mentre altri guardano con ammirazione persone in grado di correre 42,195 km in poco meno di una manciata di ore. Sicuramente uno sforzo non da poco, ma che in questo caso specifico si trasforma in una staffetta digitale, pronta a coinvolgere tutti gli appassionati del genere.

Quattro atleti e appassionati di running – Giorgio Pulcini, Ludovica Gargari, Cristina Turini e Giordano Bravetti – hanno percorso 10km ciascuno, condividendo i loro progressi su Instagram. Ora il testimone passa alla community, incaricata di percorrere i 2,195 km restanti e condividendo la propria esperienza sui social menzionando AQL, l’hashtag #ByYourSide e il runner che li ha coinvolti, oltre a taggare due amici per rilanciare la sfida.

Per l'occasione e fino al 27 giugno, alcuni prodotti di AQL pensati per l'attività sportiva, saranno scontati del 20%. Questi prodotti sono stati utilizzati anche dagli influencer durante la loro parte di percorso. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale di questa staffetta digitale.