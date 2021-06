Amazon Prime Day Live: aspettando il Prime Day

Amazon annuncia il Prime Day Live con gli straordinari artisti Gaia e Pinguini Tattici Nucleari in un evento musicale in live streaming presentato da Victoria Cabello

Per celebrare l’arrivo di Prime Day, Amazon ha annunciato il Prime Day Live, un evento musicale in live streaming presentato da Amazon Music e condotto da Victoria Cabello. I pluripremiati e straordinari artisti Gaia e Pinguini Tattici Nucleari saranno protagonisti del Prime Day Live e i fan di tutta Italia potranno godersi questo straordinario show di intrattenimento il 18 giugno alle ore 18:30 sul canale Twitch di Amazon Music Italia e nell’app Amazon Music. Il contenuto rimarrà poi disponibile per 60 giorni per chiunque desideri rivederlo. Gli spettatori del Prime Day Live, sotto la direzione creativa e produzione esecutiva di FeelRouge Worldwide Shows, potranno vivere un’esperienza unica che fonde performance e narrazione, grazie agli scenari, luci e ambientazioni creati da Ombra Design.

Amazon Prime Day Live: una piacevole vigilia

Per scaldare il pubblico in attesa delle imperdibili performance di Gaia e Pinguini Tattici Nucleari, i due popolari streamer Pietro Morello e Ckibe condivideranno con tutto il pubblico collegato qualche anticipazione di quello che accadrà nel corso della serata e ospiteranno sul palco la Presidente di Make-A-Wish Italia, Sune Frontani, che racconterà la missione della Onlus che presiede. Durante l’evento, infatti, chiunque lo desideri potrà supportare la Missione Make-A-Wish Italia che dal 2004 realizza i desideri di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie. Un pulsante per donare sarà disponibile per l’intera durata dell’evento e permetterà al pubblico di effettuare una donazione a scelta. Make-A-Wish Italia è una Onlus che realizza i desideri di bambini affetti da gravi malattie, per ridare loro forza, speranza, gioia di vivere. Chi desidera supportare Make-A-Wish Italia fin da ora con una donazione in prodotti, può visitare la Lista dei desideri dell’associazione su Amazon.it, creata dalla Onlus e che include una selezione di prodotti dedicati a realizzare i desideri dei bambini.

Tutti i clienti possono accedere a questa esperienza, con o senza abbonamento Prime. È sufficiente scaricare l'app di Amazon Music, disponibili sia per iOS sia per Android, e accedere con il proprio account Amazon. In alternativa, è possibile guardarlo sul canale Twitch di Amazon Music Italia.