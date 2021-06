Amazon e NIO Cocktails: i drink perfetti per il Prime Day

Per celebrare il Prime Day e le passioni dei clienti italiani, Amazon e NIO Cocktails presentano una speciale cocktail box di degustazione, disponibile in pre-order su Amazon.it a partire da oggi

In occasione di Prime Day 2021, l’evento con offerte straordinarie su oltre 2 milioni di prodotti che si terrà, a livello globale, i prossimi 21 e 22 giugno e dedicato ai clienti Prime – Amazon ha scelto di collaborare con NIO Cocktails, startup italiana fondata dai giovani imprenditori Luca Quagliano e Alessandro Palmarin e che, dal 2017, propone cocktail pronti da gustare e realizzati con ingredienti di prima qualità.

Sapientemente miscelate dal master mixologist Patrick Pistolesi, fondatore del Drink Kong annoverato nella World’s 50 Best Bars, le specialità protagoniste della esclusiva box NIO Cocktails per Prime Day 2021 si ispirano a quattro passioni – Film e serie tv, libri, musica e videogiochi – per celebrare altrettanti benefici inclusi nell’abbonamento Amazon Prime: Prime Video, Prime Reading, Prime Music e Prime Gaming.

Con questa collaborazione, Amazon vuole sottolineare in modo concreto il suo impegno nell’investire in nuove attività promozionali per incoraggiare i clienti all’acquisto di prodotti di piccole e medie imprese. Anche quest’anno, il Prime Day, offrirà loro l’opportunità di presentare i propri articoli a oltre 200 milioni di clienti Prime in tutto il mondo. La box NIO Cocktails per Prime Day 2021 è disponibile in pre-ordine su Amazon.it a partire da oggi e, quando sarà il momento di divertirsi, basterà scuotere la confezione del cocktail preferito, aprirla e versarla sul ghiaccio! Non resta quindi che scoprire le esclusive ricette mixology pensate da NIO Cocktails per Amazon e vivere, con il loro gusto inconfondibile, l’esperienza unica di Prime Day!

Amazon e NIO Cocktails: i drink disponibili

STREAM ‘N’ SOUR (Alc. 11.1% Vol.): Come una sceneggiatura scritta anche nella mixology, Stream ‘N’ Sour è il cocktail perfetto per Amazon Prime Video. Infatti, per dare vita ad una storia degustativa travolgente e unica, Select Aperitivo, dalla nota principale vigorosa e botanica, con sentore di oli essenziali e agrumi, si incontra con la Crema de Cacao Bianco, il delizioso liquore chiaro al gusto di cioccolato, accompagnato da toni leggeri di vaniglia e albicocca.

BOOKTAIL (Alc. 12.3% Vol.): È un cocktail dalla trama forte pensato e realizzato per Amazon Prime Reading. La ricetta mixology di questo drink ha due protagonisti dalla personalità unica e distintiva: il Select, dal carattere deciso e dal gusto inconfondibile, e il liquore alla mela verde Roner. Una combinazione di grande eleganza per una storia degustativa imperdibile.

RHUMBA (Alc. 14.1% Vol.): È un cocktail che con le sue note degustative incanta come una vera colonna sonora, ed è stato dedicato ad per Amazon Prime Music. L'affascinante Rum Santiago de Cuba è la melodia incalzante e la base di questo cocktail: le sue forti note di tabacco, con sentori di cacao e vaniglia, si completano con il carattere morbido e complesso del Falernum #Nine e del liquore Passion Fruit Giffard.

GAME SOUR (Alc. 12.9% Vol.): Per Amazon Prime Gaming e per un cheers da ultimo livello, infine, è stato miscelato un cocktail con il prestigioso Gin London Dry Tanqueray, arricchito dallo sciroppo d'Anice Toschi su una base citrica.

