Festa della Mamma: Amazon propone l’Azalea dell’AIRC

Anche quest’anno Amazon vi propone di festeggiare la Festa della Mamma con le Azalee della Ricerca di Fondazione AIRC per sostenere la ricerca in campo oncologico

In occasione della Festa della Mamma Amazon.it rinnova il supporto alla ricerca oncologica riproponendo l’appuntamento con l’Azalea della Ricerca di Fondazione AIRC. Nella vetrina dedicata alla Festa della Mamma infatti , sarà possibile acquistare tante idee regalo diverse per ringraziare e festeggiare la persona più importante al mondo, ma soprattutto aiutare la ricerca e Fondazione AIRC scegliendo il fiore simbolo di questa festa.

Dal lontano 1984, questa pianta dai colori bellissimi, si è dimostrata una preziosa alleata per la salute al femminile, e quest’anno, per dare ancora più forza alla ricerca e quindi al lavoro dei ricercatori sostenuti da AIRC, è possibile scegliere su Amazon.it l’Azalea abbinandola a una donazione aggiuntiva di 5, 10, 20 o 30 euro. Un regalo speciale per le mamme e per le persone cui vogliamo bene, un gesto concreto che in 37 anni ha consentito di raccogliere oltre 275 milioni di euro per sostenere il lavoro dei migliori scienziati impegnati a sviluppare metodi per diagnosi sempre più precoci e terapie personalizzate, più efficaci e meglio tollerate per i tumori che colpiscono le donne. Di seguito una serie di idee regalo per la Festa della Mamma che possono essere acquistate sul Amazon.it, tra cui la Azalea dell’AIRC.

Festa della Mamma: i regali su Amazon

Azalea della Ricerca AIRC (Azalea) L’Azalea è disponibile in più colori (bianca, rosa, rossa e screziata). Non è possibile selezionare il colore della pianta, che verrà scelto casualmente fra quelli disponibili.

Anova Culinary | Sous Vide Precision Cooker (WiFi) | 1000 Watts | Black and Silver | Anova App Included RISULTATI PERFETTI OGNI VOLTA: Basta stracuocere (o cuocere troppo poco) i tuoi cibi. L’Anova Precision Cooker sous vide (pronunciato “su-vid”) aiuta a far circolare l’acqua alla temperatura desiderata, per cuocere perfettamente tutti i tuoi cibi. Utilizza l’Anova App per accedere a migliaia di ricette gratuite e per monitorare le tue cotture via smartphone.

LARQ Bottle 500ml – Bottiglia d'Acqua autopulente e Sistema di depurazione dell'Acqua, Himalayan Pink La bottiglia LARQ è la prima bottiglia d'acqua autopulente al mondo, la quale utilizza l'innovativa tecnologia LED UV-C non tossica e senza mercurio per purificare l'acqua e pulire le superfici interne della bottiglia, eliminando batteri e virus che causano cattivi odori

Amazon Brand - Eono Organizer Valigia Set di 8, Cubi da Viaggio, Cubi di Imballaggio Organizer Valigia Essential Organizer Borse da Viaggio Impermeabili Sacchetto da Viaggio Packing Cubes - Rosa Un pratico set da viaggio da 8 pezzi: il set include 3 cubi da viaggio con finestrella a rete per vestiti, 1 cubo per biancheria intima, 1 cubo per scarpe, 1 borsa da toilette a 3 scomparti, una sacca per i panni sporchi e 1 sacca piatta per piccoli oggetti come calzini, accessori di elettronica o chiavi.

