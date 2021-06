Si chiama ACN, o Agenzia per la cybersicurezza nazionale. L’Agenzia a tutela degli interessi nazionali e da minacce cibernetiche gravi

Nasce l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), al momento sotto il controllo del premier Mario Draghi e l’autorità delegata Franco Gabrielli. Un organizzazione che sarà pubblica, e che conterrà il centro di coordinamento per il Recovery Fund.

Ancora non è stata definita la direzione, che probabilmente verrà affidata a Roberto Baldoni, docente ordinario di Sistemi distribuiti alla Sapienza di Roma, e vice direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza con delega alla cybersicurezza. Una squadra di 300 esperti, con una dotazione di 530 milioni di euro fino al 2027, si pensa inoltre di arrivare entro l’anno poc’anzi detto a circa 800 dipendenti.

Il Consiglio dei ministri ha dato, dopo vari tentennamenti, il via libera al decreto sulla Cybersecurity. La riforma della governance cyber rappresenta un momento importante per il nostro paese, ed arriva in un periodo alquanto strategico, proprio alle porte del G7 in Cornovaglia. Una mossa questa, che il governo Draghi potrà anche utilizzare nelle relazioni strategiche con il presidente Joe Biden. In ogni caso da oggi per far fronte agli incidenti di sicurezza informatica e agli attacchi informatici anche tramite l’ausilio del Computer Security Incident Response Team (CSIRT) italiano l’Italia avrà un punto i riferimento ben definito.

Nasce l’ACN: Agenzia per la cybersicurezza nazionale

In questo anno di pandemia abbiamo imparato a caro prezzo il rischio di avere un territorio non ancora pronto ad una digitalizzazione di massa, questo, unito ad un livello di sicurezza delle infrastrutture non ottimale, ha portato ad un incremento notevole degli attacchi informatici. I danni economici di tali attacchi sono ingenti, e mai quanto adesso è fondamentale rimediare, e più volte Franco Gabrielli, sottosegretario con delega ai servizi di informazione e sicurezza, ha tentato di spingere in questa direzione.

L’agenzia dovrà lavorare per innalzare i livelli di sicurezza dell’ICT, o Information and Communications Technology, degli operatori di servizi essenziali (OSE), dei fornitori di servizi digitali (FSD) e supportare lo sviluppo di nuove competenze digitali, industriali, tecnologiche scientifiche. Stimolando attivamente la diffusione di consapevolezza sul tema, in ottica di produrre innovazione e sviluppo in materia di misure di sicurezza e attività ispettive negli ambiti del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, della sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (direttiva NIS), e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica.

Come detto inizialmente l’ACN, o Agenzia per la cybersicurezza nazionale sarà composta da un team di 300 esperti, per arrivare a quota 800 nel 2027. L’idea è quella di creare un profilo strategico mirato e settoriale, per adeguarci essenzialmente al resto d’Europa. Non a caso il Governo fa sapere che tale istituto verrà considerato come Centro nazionale di coordinamento, che si interfaccerà con il “Centro europeo di competenza per la cybersicurezza nell’ambito industriale, tecnologico e della ricerca”

Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo Software ed Hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.