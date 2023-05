Abito Zimmermann: il vestito da acquistare sul web

L’abito Zimmermann o Zimmermann dress è un concept di abito che sta guadagnando molto popolarità per via delle sue caratteristiche a metà tra eleganza e praticità

L’abito Zimmermann è un abito incredibilmente popolare nel mercato dell’abbigliamento di lusso per le donne di tutto il mondo. Il marchio australiano propone molti stili, stampe, disegni e palette di colori, rinnovati due volte l’anno nelle collezioni resort, ready-to-wear e runway. Qualunque sia l’atmosfera, casual o per eventi formali, molti di questi abiti vengono acquistati online ogni giorno in grande quantità.

Cosa c’è di così speciale in un abito Zimmermann? Molti altri stilisti si ispirano alle caratteristiche tecniche ed estetiche tipiche della realizzazione e dello stile dell’abito Zimmermann. Cosa lo distingue dagli altri abiti? Le stampe floreali, le miscele di tessuti uniche, i tagli lusinghieri, lo stile e le silhouette sicuramente sono tratti distintivi. Nuovi o usati, gli abiti Zimmermann sono ricercati ogni giorno nelle vendite online. Diamo un’occhiata ad alcuni dei modelli più distinti e ricercati usciti negli ultimi anni.

Abito Zimmermann Tropicana Plunge Mini

Il mini abito Zimmermann Tropicana Plunge è femminile, floreale, rosa, giocoso e grazioso. Sì, questo vestito ha tutte le carte in regola. Perché? Forse perché questo delizioso abito presenta un’audace stampa tropicale su un lussuoso tessuto di seta. Inoltre, è realizzato con una scollatura bassa che scende fino a poco sopra il punto vita, per aggiungere un tocco di audacia. La gonna corta si trasforma in un mini-abito svasato dal punto vita aderente.

Questo abito Zimmermann è un vestito in stile skater-girl, ma con un pizzico di eleganza e vivacità. I volant lungo l’orlo e la manica danno un tocco di femminilità e giocosità all’abito. Grazie ai suoi dettagli e al suo stile, questo abito si presta molto bene a essere indossato a una festa. Dato che l’abito è molto dettagliato, una gioielleria semplice sarebbe una ottima scelta da abbinare a questo vestito.

Se cercate questo stile per il vostro prossimo evento, preparatevi ad acquistare sui mercati dell’usato o sui siti web di noleggio abiti. Nonostante l’intramontabilità dello stile, Tropicana è una linea lanciata da Zimmermann molti anni fa, il che rende difficile trovarla sul nuovo. Un altro ottimo modo per accaparrarsi questo abito è quello di visitare i siti di noleggio moda o i siti di vendita Outlet come Naked Pear.

Abito Prima Belted Voiled Mini in stampa floreale

Questo è un abito realizzato in un materiale molto leggero chiamato voile. Il voile è traspirante, leggero e perfetto per i mesi più caldi, in quanto si adatta e si indossa con disinvoltura. Le stampe floreali rendono questo abito molto femminile. Come dice il nome, “mini” significa che il vestito corto e con una cintura che stringe la vita. È un capo ideale per valorizzare le curve di una donna. Le maniche lunghe e la scollatura a V aumentano il fascino dell’abito. L’abito emana un’atmosfera romantica e da matrimonio in giardino.

