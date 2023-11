OnlyFans: 3 modi per scaricare i video DRM in modo facile e sicuro

In questo articolo andremo a scoprire tre semplici modi per scaricare i video DRM di OnlyFans in modo semplice e sicuro: scopriamo insieme tutti i dettagli

OnlyFans rappresenta un servizio di abbonamento molto diffuso che consente ai creatori di condividere contenuti esclusivi con i loro sostenitori a fronte di un pagamento. Mentre la piattaforma offre una gamma variegata di contenuti, tra cui foto e trasmissioni in diretta, alcuni creatori mettono a disposizione anche video protetti da DRM che non possono essere scaricati direttamente dal sito. Se sei un appassionato che desidera conservare tali video per la visione offline, potresti chiederti come scaricarli con facilità. In questa guida completa, ti guideremo passo dopo passo nel processo di download dei video DRM da OnlyFans, utilizzando strumenti e tecniche semplici. Quindi, iniziamo!

PPTube

Il primo strumento che vorremmo proporvi è PPTube, un servizio che vi permette di scaricare video in diverse qualità (HD, 4K, 8K) da diversi popolari siti web, incluso proprio i video DRM di OnlyFans. Potete scaricarli anche in batch, risparmiando diverso tempo, e in più di 20 formati di ouput. Abbiamo provato PPTube ed è decisamente più veloce rispetto ad altri competitor, garantendovi un risultato privo di watermark e inserzioni pubblicitarie. Qui di seguito gli step per scaricare video da OnlyFans con PPTube:

Seleziona il formato di output: apri PPTube e seleziona la tab Scarica e Converti, in alto a destra troverai il bottone delle opzioni che ti permetterà di selezionare risoluzione, formato, qualità audio e molto altro Logga al tuo account OnlyFans attraverso il browser costruito all’interno di PPtube e seleziona il video che desideri Clicca sul tasto Download e, una volta completato quest’ultimo, il video sarà disponibile direttamente nel vostro PC. Potete trovare i video scaricati anche nella sezione “Scaricati” sulla sinistra

Download Helper

Download Helper è un’estensione di Chrome che vi permette di scaricare video da OnlyFans per poterne fruire direttamente offline. Ne esistono molte, ma a nostro parere questa è una delle più facili da usare e, soprattutto, è completamente gratuita. Potrete selezionare una vasta gamma di risoluzioni e formati video. Qui di seguito gli step per scaricare video da OnlyFans con Download Helper:

Trova l’estensione e clicca su Aggiungi a Chrome per installarla Apri OnlyFans ed effettua il login al tuo account Se hai installato correttamente l’estensione, troverai direttamente al di sotto del player del video da te desiderato il tasto del Download Clicca su Download e, una volta terminato, troverai il video nella cartella dei tuoi Downloads

TubeOffline

Infine, TubeOffline. Come potete intuire dal nome, questo strumento vi consente di effettuare il download dei contenuti di direttamente online. E TubeOffline è decisamente uno dei più user-friendly in circolazione, dovrete semplicemente avere a disposizione l’URL del video. TubeOffline offre numerosi formati di conversione, come MP3, FLV, AVI e WMV e vi consente di mantenere la qualità più alta dopo il Download. Qui di seguito gli step per scaricare video da OnlyFans con TubeOffline:

Apri TubeOffline sul browser web Accedi ad OnlyFans e seleziona il video che desideri scaricare e salvare offline Copia l’URL del video Spostatevi su TubeOffline e incollate l’URL nella barra di ricerca in alto Aspetta finché il programma non ha finito di preparare il link per il download, dopodiché seleziona la qualità video e il formato desiderato Inizia il download

Cos’è il DRM su OnlyFans?

DRM, o Digital Rights Management, su OnlyFans, si riferisce alle misure di sicurezza implementate dalla piattaforma per proteggere i contenuti digitali caricati dai creatori. DRM è una tecnologia che limita la copia e la distribuzione non autorizzate di contenuti digitali, come foto e video, sulla piattaforma. Su OnlyFans, DRM viene utilizzato per impedire agli abbonati di scaricare o salvare il contenuto condiviso dai creatori. Ciò significa che quando un creatore pubblica foto o video, gli abbonati possono visualizzarli sulla piattaforma ma non possono scaricarli o salvarli facilmente sui propri dispositivi locali. OnlyFans drm mira a proteggere la proprietà intellettuale dei suoi creatori di contenuti e a garantire che i loro contenuti esclusivi rimangano accessibili solo agli abbonati paganti.

