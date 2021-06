Migliori siti per regali | Giugno 2021

In cerca di idee regalo originali per un occasione speciale o per Natale? Scopri i migliori siti per regali per trovare il dono giusto

Scegliere il regalo giusto non è mai facile, anzi, soprattutto se i gusti di chi deve riceverlo sono particolari. Che sia un anniversario, natale, compleanno o un’altra occasione speciale è importante scegliere il regalo con cura, e oggi sono qui per mostrarti i migliori siti per regali, che ti permettono di trovare l’idea giusta e perché no, anche risparmiare qualcosa.

Se magari hai già fatto un giro per i negozi della tua città, ma non hai trovato nulla di interessante, potresti dare un’occhiata su Internet, dove puoi trovare migliaia di regali originali e personalizzati che di certo faranno felice la persona che li riceverà.

Scegliendo i tuoi regali online, puoi risparmiare grazie a offerte e sconti giornalieri, il tutto con l’affidabilità e la velocità nelle spedizioni oltre che sicurezza nei pagamenti e la possibilità di rimborsi.

Amazon – Migliori siti per regali

Fondata da Jeff Bezos nel 1999, Amazon è in questo momento la più grande Internet Company al mondo, e con tutta probabilità il primo tra i siti per regali da prendere in considerazione.

Marketplace con un catalogo sterminato che vanta di milioni di prodotti appartenenti alle più svariate categorie, dai film e serie TV ai libri, dai prodotti tecnologici agli articoli per la casa, passando per alimentari e prodotti per i più piccoli, permette di ricevere gli articoli acquistati nel giro di breve tempo e, spesso, risparmiando anche sul prezzo di listino, grazie alle numerose offerte proposte.

eBay – Migliori siti per regali

Presente in Italia dal 2001, eBay è un altro famosissimo marketplace dove è possibile trovare praticamente ogni genere di prodotto.

La vendita di prodotti può essere effettuata sia da venditori professionali (negozi, partite iva) sia da privati (che generalmente vendono articoli usati) mentre l’acquisto può essere effettuato sia in modo diretto, come in qualsiasi altro negozio, attraverso il Compralo Subito, sia partecipando alle aste, che partendo da un prezzo minimo stabilito, premiano chi fa l’offerta migliore prima della scadenza dell’inserzione.

Unieuro – Migliori siti per regali

Tra i negozi di elettronica più conosciuti c’è sicuramente Unieuro. Attualmente è la prima catena di elettronica ed elettrodomestici in Italia per numero di negozi fisici (oltre 500) e volume d’affari.

Dispone di un ampio catalogo di prodotti delle migliori marche, acquistabili direttamente nei negozi fisici oppure online con consegna a domicilio o ritiro in negozio.

Media World – Migliori siti per regali

Catena tedesca di elettronica ed elettrodomestici, Media Markt è conosciuta in Italia con il nome di Media World.

Presente sul nostro territorio con 117 negozi fisici, anch’esso offre una vasta gamma di prodotti dei marchi più conosciuti, acquistabili in negozio oppure sul sito internet con consegna a domicilio o ritiro in negozio.

Etsy – Migliori siti per regali

Etsy è un e-commerce online dove le persone si riuniscono per creare, vendere, acquistare e collezionare articoli unici. Può essere paragonato ad Amazon ed eBay, con la differenza che su Etsy troverete prodotti di artigianato e non quelli delle consuete grandi marche.

Etsy non dispone di un magazzino proprio, ciò che fa è semplificare il processo di acquisto mettendo in contatto diretto l’acquirente e il venditore.

Troppotogo – Migliori siti per regali

Troppotogo consente di acquistare gadget insoliti ed originali, che risultano essere perfetti come regali per le più disparte occasioni.

Personalizzalo – Migliori siti per regali

Personalizzalo permette di creare cover, abbigliamento, borse ed altri articoli, personalizzati al 100%. Basta scegliere il colore, applicarvi disegni e foto e definire altri dettagli.

I prezzi sono abbastanza contenuti e le spedizioni rapide.

Carte regalo – Migliori siti per regali

La gift card è una carta prepagata ad importo fisso, utilizzabile in più soluzioni o in un’unica soluzione, a seconda dei casi, per fare acquisti nei punti vendita di una specifica catena di negozi o store online.

Ogni carta regalo ha una data di scadenza oltre la quale non può essere più utilizzata.

Sono molto comode quando non sai quale sia il regalo ideale e vuoi lasciare la libertà di scelta all’interessato, evitando regali poco adatti e magari non graditi.

Mondadori Store

Mondadori Store Gift Card offre ai suoi possessori di scegliere il proprio intrattenimento tra milioni di libri ma anche musica, film e giocattoli delle migliori marche.

Le gift card Mondadori sono valide sia online che nelle nostre librerie e sono disponibili nei tagli da 15, 25, 50 e 100 euro.

Giftiamo

Giftiamo ti permette di inviare per email una qualsiasi delle Gift Card del loro catalogo (tra cui Amazon, Zalando, Media World, Ikea).

Il destinatario dovrà stamparla e presentarla in negozio per riscuotere il suo credito oppure se hai selezionato un e-commerce, basterà seguire le istruzioni presenti sulla Gift Card digitale per comprarsi ciò che desidera.

MyGiftCard

Anche MyGiftCard offre una vasta scelta di gift card utilizzabile negli store più conosciuti, sia online che nei negozi fisici.

Siti cinesi – Migliori siti per regali

Se decidi di acquistare qualche regalo da uno degli store cinesi menzionati sotto, ti consiglio di tenere a mente due fattori molto importanti:

dazi doganali , che possono essere evitati scegliendo particolari tipi di spedizione, anche se la certezza assoluta che non vengano fermati in dogana non si può mai avere i pacchetti più piccoli di norma passano più facilmente rispetto a pacchi più voluminosi

, che possono essere evitati scegliendo particolari tipi di spedizione, anche se la certezza assoluta che non vengano fermati in dogana non si può mai avere tempi di spedizione , vengono messi a disposizione metodi di spedizione più veloci, ma costano molto e hanno più possibilità di essere soggetti a controlli doganali le spedizioni più lente possono impiegare anche 30 – 40 giorni per arrivare al destinatario

, vengono messi a disposizione metodi di spedizione più veloci, ma costano molto e hanno più possibilità di essere soggetti a controlli doganali

AliExpress

AliExpress è un insieme di negozi online di piccole e grandi imprese cinesi che offrono i loro prodotti agli acquirenti di tutto il mondo. È proprietà del gruppo Alibaba, fondato dall’attuale uomo più ricco di Cina, Jack Ma.

A differenza di Amazon, che vende anche direttamente al consumatore, Aliexpress agisce solo come e-commerce per la vendita di prodotti di terzi. Come per Amazon invece, il catalogo è sconfinato e troverete sicuramente il regalo adatto all’occasione.

Gearbest

Attivo dal 2015, Gearbest è e-commerce specializzato in gadget elettronici e abbigliamento. Al momento conta più di 4000 ed è presente sul nostro territorio con un sito in lingua Italiana e un team dedicato.

La maggior parte dei prodotti viene spedita dalla Cina anche se da qualche tempo è attivo il magazzino EU che permette di evitare la dogana ed i relativi dazi.

MiniInTheBox

MiniInTheBox è un altro sito molto conosciuto che si occupa della vendita di gadget, accessori vari per la casa e tanto altro.

Le spedizioni avvengono dalla Cina, importante da tenere a mente perché si potrebbe incorrere nel pagamento dei dazi doganali.