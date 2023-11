I podcast negli ultimi anni sono diventati uno dei mezzi di comunicazione più seguiti e utilizzati per ricevere e riferire notizie da ogni ambito, in questo articolo parleremo dei migliori podcast sullo sport

Di recente abbiamo parlato molto dei podcast, provenienti da ogni ambito. L’ultima lista che abbiamo compilato è quella dei migliori podcast su YouTube, senza contare i vari podcast su videogiochi e quelli su Spotify. Oggi, invece, parleremo dei migliori podcast sullo sport e potete trovarli tutti su Spotify. Iniziamo!

La Riserva | Migliori podcast sullo sport

Simone Conte, Daniele Manusia e Emanuele Atturo, fondatori della testata di successo Ultimo Uomo, parlano del calcio in questo podcast con professionalità e tanta passione. Ma oltre la professionalità, c’è anche molta ironia e parlano di calcio in maniera molto leggera e frizzante. In ben 300 puntate i ragazzi parlano in maniera dettagliata dei vari temi presenti nel mondo del calcio.

Cronache dei ’90 | Migliori podcast sullo sport

Un altro personaggio molto conosciuto nel mondo del calcio è Stefano Borghi. Affiancato dall’ex calciatore del Milan e della Nazionale Billy Costacurta, riporta gli ascoltatori al calcio degli anni 90. Nei podcast parlano di personaggi del calcio celebri di quei tempi, tra cui Gullit, Gascoigne, Zidane, Romario, Beckham e De Rossi, ma anche delle partite storiche come Italia-Nigeria dei Mondiali del ’94, Genoa-Liverpool del 1992 o la finale di Champions League tra Manchester United e Bayern Monaco del 1999.

Terruzzi racconta la Formula 1 | Migliori podcast sullo sport

Questo podcast è diretto da una delle voci e penne più importanti del mondo dei motori, Giorgio Terruzzi. Nei suoi podcast analizza in maniera dettagliata i Gran Premi della Formula 1, illustra pagelline (episodi brevi con dei voti ai piloti) e parla di importanti temi di attualità e personaggi provenienti dal mondo della Formula 1. Imperdibile per gli appassionati di gare automobilistiche.

Benvenuti a bordo | Migliori podcast sullo sport

Come non nominare il grande Federico Buffa? Il primo vero ideatore televisivo e teatrale che in questo podcast targato originale ITA Airways, con cinque appuntamenti su skysport.it, dal nome Benvenuti a bordo, ci porta nelle città di tutto il mondo e ci racconta della loro storia sportiva. Il viaggio ci porta da Washington a New York, dove sono spopolati gli sport americani. A San Francisco e Los Angeles, dove lo sport è diventato un vero e proprio show, come il wrestling. Anche a Rio De Janeiro, dove scopriamo quanto un pallone abbia cambiato la vita di molti poveri dei quartieri di Buenos Aires, facendo scoppiare il loro amore per il calcio. Si arriva anche a Tokyo, che ci racconta la storia di due Olimpiadi che hanno fatto la storia.

Overtime – Storie in cuffia | Migliori podcast su Spotify

C’è spazio anche per gli amanti del basket dell’NBA. Nel podcast di Overtime – Storie di cuffia si analizzano i temi più importanti, tra cui le Finals, il mercato del basket, le squadre con successo e quelle in crisi, le star emergenti, l’attesa e i commenti sul draft e le mille domande sul campionato dell’NBA. Tra gli ospiti d’onore troviamo Gregorio Paltrinieri, grande tifoso dei New York Knicks, che nell’episodio dove è stato ospitato ha parlato della sua squadra del cuore e della sua passione per il basket.

That Peter Crouch Podcast | Migliori podcast sullo sport

Ottimo anche per praticare l’inglese, il conduttore di questo podcast è proprio l’ex centravanti di Liverpool e della nazionale inglese Peter Crouch. Alla fine della sua carriera sportiva, Peter Crouch ha scoperto di essere un grande storyteller, negli episodi del podcast parla infatti di temi di attualità arricchite da aneddoti dei suoi ospiti speciali, tra cui giornalisti, ex allenatori e ex calciatori.

ZonaFanta | Migliori podcast sullo sport

I conduttori del podcast ZonaFanta, Samuele Mandarò e Nicolas Cariglia, parlano di un format che non poteva proprio mancare agli amanti del calcio: il fantacalcio. Nel podcast mostrano alcuni consigli e trucchi per poter schierare la formazione migliore a una partita di fantacalcio per poter vincere.

Buongiorno Calciomercato | Migliori podcast sullo sport

Questo podcast è targato Sky Sport e ha condurlo c’è l’uomo calciomercato per eccellenza, il giornalista Gianluca Di Marzio. Il suo podcast illustra le più importanti trattative di mercato, indiscrezioni, colpi di scena e retroscena sui movimenti più importanti e le notizie date nel corso della programmazione di Calciomercato L’Originale, una delle produzioni principali di Sky.

Esperimento 36 – nella mente dell’atleta | Migliori podcast sullo sport

Esperimento 36 è un podcast di Red Bull prodotto da Chora Media. L’idea del podcast si basa su un esperimento di uno psicologo del 1997, in cui ha messo due persone a un tavolino, una di fronte all’altra, per scoprire se si potesse creare subito intimità tra due sconosciuti, ponendosi domande su sé stessi, le proprie debolezze, sogni e aspirazioni. I protagonisti di questo podcast sono atleti del mondo Red Bull, che con ben 36 domande, preparate dall’astrofisico Luca Perri, scavano nella mente di questi atleti per capire se, instaurando un dialogo con loro stessi, riescono a conoscersi meglio. Negli episodi possiamo trovare testimonianze di personaggi famosi come Donnarumma, Tony Cairoli, Enea Bastianini e Dorothea Wierer.

A Bordo Ring | Migliori podcast sullo sport

Dulcis in fundo per il mondo del wrestling, con i telecronisti italiani Luca Franchini e Michele Posa, che parlano in maniera dettagliata della WWE. Gli episodi analizzano nel dettaglio le varie storyline che si creano nel backstage e sul ring tra i vari atleti, come la faida del Tribal Chief Roman Reigns, o alcuni aneddoti su John Cena, ma anche alcuni consigli sul come distinguersi tra i vari wrestler e analisi sull’importanza di alcuni titoli mondiali e della storia del wrestling.

