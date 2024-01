I podcast continuano a riempire le nostre giornate, parlando di qualsiasi tematica, di qualsiasi argomento e in qualsiasi settore, aprendoci gli occhi su aspetti di campi di nostro interesse che ignoravamo: oggi vogliamo illustrarvi i migliori podcast sul cinema!

C’è poco da fare, i podcast fanno parte della nostra vita ormai, sono diventati la nuova radio di oggi. Possiamo ascoltare la radio ogni volta che vogliamo cliccando semplicemente sul pulsante “play” per far partire l’episodio per iniziare l’ascolto, e ovviamente la miglior piattaforma che offre questo servizio è Spotify. L’ultima volta abbiamo parlato dei migliori podcast sulla finanza, per aiutare il vostro business a crescere o anche solo per imparare a gestire meglio il vostro denaro. Oggi invece si parla di film! In questa lista troverete i migliori podcast che vi regalano news, aneddoti e chicche dal mondo del cinema.

Storie Alternative | Migliori podcast sul cinema

Storie Alternative è un podcast prodotto dalla Likeabee Creative e condotto da Giacomo Giaquinto, uno storyteller, scrittore e fumettista. Il podcast è composto da 9 episodi e l’ultimo risale a dicembre 2022. Ogni episodio di questo podcast dura all’incirca 15 minuti e ci racconta delle curiosità dal cinema che sono poco note da chi non è nel settore, come ad esempio gli oltre 43 rifiuti da parte delle case di produzione per la realizzazione del film Ritorno al Futuro oppure il rifiuto secco da parte della Disney per il film di successo E.T.

Cinema Confidential | Migliori podcast sul cinema

Questo podcast dal titolo “Cinema Confidential” è prodotto da Il Cinemino, uno spazio culturale fondato nel 2018 per gli appassionati del cinema, dedicato alla proiezione di film e con l’obiettivo di unire le persone dove possono incontrarsi, scambiarsi idee e teorie e interagire. Nel podcast ci sono stati ospiti interessanti come Sandra Milo, Marco Giallini, Valerio Mastandrea e Anna Bonaiuto. L’idea del podcast l’ha avuta il content specialist Andrea Diego Bernardini e gli episodi parlano di storie più o meno note che hanno contributo a rendere famosi attori e registi, come Marilyn Monroe, George Lucas e Lana Turner.

BLOW-UP: Podcast Cinema | Migliori podcast sul cinema

BLOW-UP è un podcast che tratta di cinema dove i conduttori sono Mattia Liberatore, Jacopo Castiglione e Enrico Baccilieri, tre ragazzi che hanno affrontato diversi percorsi di studio, ma che condividono la stessa passione per il cinema. Gli episodi escono ogni lunedì e ciascuno dura all’incirca un’ora e mezza. Durante gli episodi, il trio discute commentando le nuove uscite, i film colossal che hanno fatto la storia del cinema e tutte le news inerenti a questo settore. Ci sono anche episodi in diretta, dove i conduttori rispondono alle domande degli ascoltatori e ci sono anche episodi con ospiti speciali.

Che film guardo stasera? | Migliori podcast sul cinema

Questo è il podcast adatto per chi non sa mai che film guardare la sera. Infatti il nome del podcast “Che film guardo stasera?” suggerisce molto di cosa parla. Prodotto da One Podcast, la conduttrice radiofonica e attrice Betty Senatore suggerisce quale film guardare, rendendo più semplice la scelta degli ascoltatori e fargli evitare di fare un’ora di zapping tra le varie piattaforme streaming. Ogni episodio dura 5 minuti ed esce ogni giorno, negli episodi la conduttrice parla della trama del film, per invogliarvi a guardarlo. Il podcast ha già oltre 300 episodi pubblicati e può aiutarvi molto se siete indecisi su cosa guardare.

Lost In The Space: storie di cinema | Migliori podcast sul cinema

Gli episodi di Lost In The Space escono ogni settimana e il conduttore Giorgio Viaro ci porta con sé in un viaggio nel mondo del cinema italiano e internazionale. Negli episodi di questo podcast si parla di novità, anticipazioni e interviste con i protagonisti del grande schermo. Questo è il podcast perfetto per chi ama farsi avvolgere dalla magia del cinema di ieri e di oggi e per chi è curioso e vuole ascoltare aneddoti e curiosità dal mondo del cinema. Ci sono anche degli ospiti speciali, ovvero gli attori che rendono magico questo settore.

Fatti avvolgere dalla magia del cinema

Questi podcast che vi abbiamo elencato sono davvero i migliori che abbiamo trovato, e sono per i veri appassionati del cinema. Grazie a loro, potrete scoprire molto di più su cosa rende così magico questo settore e magari potrebbero anche invogliarvi ad iniziare una carriera proprio in questo campo lavorativo. Una cosa importante, come si fa in sala, prestate attenzione e ascoltate in silenzio.

Cosa ne pensate di questi podcast? Ne conoscete altri?