Migliori app per correre | Ottobre 2023

In questa guida vediamo le migliori app per correre, impariamo a capirne il funzionamento ed i benefici per quelle gratuite ed a pagamento

Sei pronto a metterti in forma e a dare il massimo durante le tue sessioni di corsa? Se sì, hai fatto la scelta giusta! Correre è uno dei modi più efficaci per migliorare la tua salute fisica e mentale. Ma non hai bisogno di correre da solo; le migliori app per correre possono essere il tuo compagno ideale in questa avventura. In questa guida, esploreremo una selezione delle app più sorprendentidisponibili per aiutarti a tracciare i tuoi progressi, pianificare percorsi emozionanti e rimanere motivato mentre corri. Che tu sia un principiante o un corridore esperto, c’è sicuramente un’app perfetta per te. Scopriamole insieme per portare la tua esperienza di corsa a un livello superiore.

Come funzionano le app per correre? | Migliori app per correre

Le app per correre sono strumenti straordinari che sfruttano la potenza dei dispositivi mobili per migliorare la tua esperienza di corsa. Funzionano principalmente seguendo alcuni passaggi chiave:

Registrazione dei dati : Quando inizi a correre, queste app registrano dati cruciali come la distanza percorsa, il tempo trascorso, la velocità media e la frequenza cardiaca, se il tuo dispositivo è dotato di un sensore compatibile. Alcune app utilizzano anche il GPS per tracciare con precisione il tuo percorso e visualizzarlo su una mappa.

: Quando inizi a correre, queste app registrano dati cruciali come la distanza percorsa, il tempo trascorso, la velocità media e la frequenza cardiaca, se il tuo dispositivo è dotato di un sensore compatibile. Alcune app utilizzano anche il GPS per tracciare con precisione il tuo percorso e visualizzarlo su una mappa. Obiettivi personalizzati : Molte app ti consentono di impostare obiettivi personalizzati. Puoi fissare traguardi per la distanza, il tempo o le calorie bruciate, in modo da avere una chiara direzione durante la tua corsa.

: Molte app ti consentono di impostare obiettivi personalizzati. Puoi fissare traguardi per la distanza, il tempo o le calorie bruciate, in modo da avere una chiara direzione durante la tua corsa. Feedback in tempo reale : Queste app forniscono feedback istantaneo mentre corri. Ad esempio, ti diranno la tua velocità attuale, il ritmo e quanto ti manca per raggiungere il tuo obiettivo. Questo feedback ti aiuta a mantenere la tua motivazione e a migliorare le tue prestazioni.

: Queste app forniscono feedback istantaneo mentre corri. Ad esempio, ti diranno la tua velocità attuale, il ritmo e quanto ti manca per raggiungere il tuo obiettivo. Questo feedback ti aiuta a mantenere la tua motivazione e a migliorare le tue prestazioni. Storico e analisi : Oltre a tracciare i tuoi progressi attuali, le app per correre mantengono un registro storico delle tue sessioni. Questo ti permette di analizzare il tuo rendimento nel tempo e individuare eventuali miglioramenti o sfide che potrebbero sorgere.

: Oltre a tracciare i tuoi progressi attuali, le app per correre mantengono un registro storico delle tue sessioni. Questo ti permette di analizzare il tuo rendimento nel tempo e individuare eventuali miglioramenti o sfide che potrebbero sorgere. Condivisione e community : Molte app ti consentono di condividere i tuoi risultati con amici o su piattaforme social, creando una sorta di community di corridori virtuale. Questo è un ottimo modo per ricevere incoraggiamenti, confrontarsi con altri e rimanere motivato.

: Molte app ti consentono di condividere i tuoi risultati con amici o su piattaforme social, creando una sorta di community di corridori virtuale. Questo è un ottimo modo per ricevere incoraggiamenti, confrontarsi con altri e rimanere motivato. Pianificazione dei percorsi: Alcune app per correre offrono funzionalità di pianificazione dei percorsi. Puoi scoprire nuovi itinerari, evitare zone trafficate e pianificare le tue corse in anticipo.

Le migliori app per correre

Di seguito, le migliori app che riteniamo valide per il tracciamento e il miglioramento delle tue sessioni di corsa.

Nike Run Club (NRC)

Nike Run Club è un’app di corsa sviluppata dal celebre marchio Nike. Offre un’esperienza all-inclusive per i corridori, con un’enfasi sull’ispirazione e il miglioramento delle prestazioni. L’app fornisce il tracciamento GPS preciso, il monitoraggio della frequenza cardiaca (se disponibile sul tuo dispositivo) e l’accesso a una comunità di corridori in tutto il mondo.

Benefici principali : Nike Run Club ti consente di registrare con precisione la distanza, il tempo, il ritmo e la frequenza cardiaca delle tue corse. Puoi creare obiettivi personalizzati e seguire piani di allenamento adattati alle tue esigenze. Un punto di forza è l’integrazione con guide audio motivate di celebrità e allenatori professionisti. Puoi anche partecipare a sfide virtuali e connetterti con altri corridori per motivazione extra.

: Nike Run Club ti consente di registrare con precisione la distanza, il tempo, il ritmo e la frequenza cardiaca delle tue corse. Puoi creare obiettivi personalizzati e seguire piani di allenamento adattati alle tue esigenze. Un punto di forza è l’integrazione con guide audio motivate di celebrità e allenatori professionisti. Puoi anche partecipare a sfide virtuali e connetterti con altri corridori per motivazione extra. Piani a pagamento vs. gratuiti: La versione gratuita di Nike Run Club offre un’ampia gamma di funzionalità. Il piano Premium, “Nike Run Club Premium”, aggiunge allenamenti personalizzati, monitoraggio della stanchezza e playlist personalizzate. I costi variano a seconda delle opzioni di abbonamento, ma offrono un livello di personalizzazione superiore.

Strava

Strava è una delle app più popolari tra i corridori e ciclisti. Oltre al classico tracciamento GPS, Strava si concentra sulle funzionalità sociali, consentendoti di connetterti con altri atleti e competere per ottenere prestazioni migliori.

Benefici principali : Con Strava, puoi registrare con precisione le tue corse, visualizzare i tempi su segmenti specifici e partecipare a sfide mensili e settimanali. L’app offre anche mappe dettagliate delle tue corse e l’integrazione con dispositivi GPS e sensori di frequenza cardiaca.

: Con Strava, puoi registrare con precisione le tue corse, visualizzare i tempi su segmenti specifici e a mensili e settimanali. L’app offre anche mappe dettagliate delle tue corse e l’integrazione con dispositivi GPS e sensori di frequenza cardiaca. Piani a pagamento vs. gratuiti: La versione gratuita di Strava offre funzionalità di base come il tracciamento GPS, sfide e connessione sociale. Strava Premium, a pagamento, aggiunge funzionalità avanzate come l’analisi dettagliata, il piano di allenamento personalizzato e il confronto prestazionale con altri utenti.

Runkeeper

Runkeeper è un’app user-friendly per la corsa, adatta sia ai principianti che ai corridori esperti. Offre un tracciamento GPS accurato, una varietà di statistiche e piani di allenamento personalizzati.

Benefici principali : Con Runkeeper, puoi impostare obiettivi specifici per le tue corse e ricevere feedback vocale in tempo reale. Offre anche l’integrazione con dispositivi wearable.

: Con Runkeeper, puoi impostare obiettivi specifici per le tue corse e ricevere feedback vocale in tempo reale. Offre anche l’integrazione con dispositivi wearable. Piani a pagamento vs. gratuiti: La versione gratuita di Runkeeper offre funzionalità di base come il tracciamento GPS e la registrazione dei dati. Runkeeper Go, a pagamento, sblocca funzionalità premium come l’audio live tracking e i piani di allenamento personalizzati.

Couch to 5K (C25K)

C25K è l’app perfetta per chi è alle prime armi con la corsa e desidera passare da una vita sedentaria a correre 5 chilometri in sole otto settimane. Il programma è stato progettato per costruire gradualmenteresistenza e fiducia.

Benefici principali : C25K offre un programma dettagliato con sessioni di allenamento a intervalli di camminata e corsa. L’app ti guida passo dopo passo, aiutandoti a sviluppare una base solida per la corsa.

: C25K offre un programma dettagliato con sessioni di allenamento a intervalli di camminata e corsa. L’app ti guida passo dopo passo, aiutandoti a sviluppare una base solida per la corsa. Piani a pagamento vs. gratuiti: L’app principale è gratuita e offre il programma C25K base. Puoi acquistare versioni premium con funzionalità aggiuntive, come l’accesso a allenamenti personalizzati e una libreria di playlist musicali.

Runtastic

Runtastic è un’app di corsa completa con funzionalità avanzate, inclusi il tracciamento GPS, statistiche dettagliate e obiettivi personalizzati. La sua interfaccia intuitiva la rende adatta a tutti i livelli di esperienza.

Benefici principali : Runtastic ti consente di monitorare la frequenza cardiaca, il ritmo, la durata e la distanza con precisione. L’app offre anche l’integrazione con servizi di terze parti come MyFitnessPal per una visione completa della tua salute.

: Runtastic ti consente di monitorare la frequenza cardiaca, il ritmo, la durata e la distanza con precisione. L’app offre anche l’integrazione con servizi di terze parti come MyFitnessPal per una visione completa della tua salute. Piani a pagamento vs. gratuiti: La versione gratuita di Runtastic offre molte funzionalità. Runtastic Premium, a pagamento, aggiunge l’accesso a piani di allenamento personalizzati, analisi più avanzate e l’eliminazione della pubblicità.

MapMyRun

MapMyRun è un’applicazione di corsa che combina il tracciamento GPS con una mappa interattiva per aiutarti a scoprire nuovi percorsi e registrare le tue corse in dettaglio.

Benefici principali : MapMyRun ti consente di pianificare percorsi personalizzati, registrare dati chiave come il ritmo e la distanza e analizzare il tuo progresso nel tempo. Puoi anche registrare altre attività sportive oltre alla corsa.

: MapMyRun ti di pianificare percorsi personalizzati, registrare dati chiave come il ritmo e la distanza e analizzare il tuo progresso nel tempo. Puoi anche registrare altre attività sportive oltre alla corsa. Piani a pagamento vs. gratuiti: La versione gratuita offre funzionalità di base come il tracciamento GPS e la registrazione dei dati. MapMyRun MVP, a pagamento, offre funzionalità avanzate come l’analisi dettagliata, la personalizzazione del percorso e la rimozione della pubblicità.

Altre valide alternative | Migliori app per correre

Ecco alcune altre valide alternative tra le app per la corsa:

Adidas Running (Runtastic) : Un’app di corsa con tracciamento GPS, piani di allenamento e integrazione con dispositivi wearable.

: Un’app di corsa con tracciamento GPS, piani di allenamento e integrazione con dispositivi wearable. Endomondo: Offre tracciamento GPS, analisi dettagliate e sfide sociali per mantenere la motivazione.

Offre tracciamento GPS, analisi dettagliate e sfide sociali per mantenere la motivazione. Garmin Connect: Perfetta per gli utenti di dispositivi Garmin, offre tracciamento avanzato e analisi dei dati.

Perfetta per gli utenti di dispositivi Garmin, offre tracciamento avanzato e analisi dei dati. RunGo: Ideale per l’esplorazione di nuovi percorsi, offre navigazione vocale in tempo reale.

Conclusioni

Le app per la corsa offrono un mondo di opportunità per migliorare la tua esperienza di allenamento e motivarti a correre regolarmente. Sia che tu sia un principiante alla ricerca di un programma graduale o un corridore esperto desideroso di sfide competitive, c’è un’app adatta a te. Dai piani di allenamento personalizzati alle funzionalità avanzate di tracciamento, queste app possono aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi e a registrare i tuoi progressi. Oltre all’aspetto tecnico, molte di queste app creano una comunità di corridori virtuale, consentendoti di condividere le tue esperienze e ricevere motivazione dagli altri. Quindi, non importa il tuo livello di competenza o i tuoi obiettivi, l’uso di un’app per correre può trasformare le tue sessioni di corsa in un’esperienza appagante e gratificante. Scegli quella che meglio si adatta alle tue esigenze, e corri verso una vita più sana e attiva.

