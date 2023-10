Dove comprare iscritti YouTube a basso costo nel 2023

Vorreste comprare degli iscritti YouTube per il vostro canale? Ecco i migliori siti dove farlo a buon mercato!

YouTube è la piattaforma di condivisione video più popolare al mondo, con oltre 2,7 miliardi di persone che la utilizzano mensilmente. La concorrenza tra i content creator è ovviamente spietata. Qualsiasi creatore di contenuti su YouTube vi dirà che far crescere il proprio canale non è una passeggiata. È un lavoro duro. Gli iscritti sono la linfa vitale per la crescita di un canale YouTube. Sicuramente il primo step deve essere la creazione di contenuti coinvolgenti per raggiungere le persone e monetizzare il vostro canale nel lungo periodo. Ma ovviamente è molto difficile partire senza il sostenga di una community iniziale.

Fortunatamente, alcune piattaforme permettono di comprare iscritti YouTube a un prezzo ragionevole. Tuttavia, con i numerosi siti per l’acquisto di abbonati a YouTube, come si fa a sapere qual è il più adatto al proprio budget e alle proprie necessità? Questo post vi darà una mano, quindi rimanete con noi per conoscere i migliori siti per acquistare iscritti YouTube.

I 5 migliori siti per acquistare iscritti YouTube attivi

La crescita di un canale YouTube è determinata dal suo numero di abbonati. Questo numero di abbonati influenza la sua visibilità, credibilità e redditività. Esistono diversi siti per acquistare engagement su YouTube; tuttavia, è necessario esaminarli attentamente per evitare di buttare soldi inutilmente o, peggio ancora, di mettere a rischio il proprio canale. Ecco i 5 migliori siti per acquistare servizi legittimi di iscritti YouTube.

Views4You

Views4You è il primo della nostra lista dei migliori siti per acquistare servizi di engagement sui social media a prezzi accessibili.

Questa piattaforma può aiutarvi a incrementare il coinvolgimento del vostro canale con iscritti YouTube, like e visualizzazioni reali. Quando si desidera ottenere abbonati, offre la possibilità di ottenerli rapidamente (fino a 2000 al giorno) oppure in modo graduale nel tempo (30 abbonati al giorno).

Alcuni punti salienti dei loro servizi sono:

Iscritti organici reali . Non vengono venduti account falsi.

. Non vengono venduti account falsi. Garanzia di rimborso al 100 % se non viene mantenuto l’accordo.

% se non viene mantenuto l’accordo. Completa sicurezza e privacy dei dati di pagamento.

Consegna rapida. Verranno aggiunti i primi abbonati reali al vostro canale entro un’ora dall’acquisto.

Alto tasso di fidelizzazione e ricariche gratuite istantanee.

Un team di assistenza clienti affidabile è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per rispondere alle vostre domande e ai vostri dubbi.

Views4You offre una prova gratuita di 20 abbonati per convincervi della sua veridicità. Il loro piano a pagamento parte da 2,89 dollari per 50 abbonati e 17 dollari per 250 abbonati, il che la rende una delle piattaforme di vendita di abbonati più convenienti, se non la più economica del settore. Offrono anche servizi di social media marketing per TikTok, Threads, Instagram, Facebook e Spotify.

Jarve

Questo servizio di abbonamenti a YouTube è già affermato da un po’. Le recensioni rivelano che si tratta di uno dei migliori siti per acquistare abbonati a YouTube reali e di alta qualità, ma non è facile verificare se ci siano delle recensioni false tra quelle mostrate. Oltre agli abbonati, è possibile acquistare anche like, visualizzazioni, ore di visione e commenti su YouTube.

Il costo è di 14 dollari per 50 iscritti reali a YouTube, ma è possibile acquistare fino a 5.000 abbonati in una sola volta. Questa piattaforma offre una garanzia di 30 giorni e integrazioni gratuite.

Bulkoid

Ecco un altro fornitore di servizi dove è possibile acquistare abbonati a YouTube a partire da 13,9 dollari per 100 abbonati e fino a 3.000 abbonati a 417 dollari. La piattaforma vende anche like e visualizzazioni e offre pacchetti per altre piattaforme come TikTok, Instagram e Facebook. Inoltre, è possibile leggere i loro blog e imparare altri modi per aumentare il coinvolgimento sul canale YouTube.

FollowersUp

Questo è un altro sito per acquistare abbonati a YouTube che offre pacchetti per la maggior parte delle piattaforme, tra cui TikTok, Facebook, Instagram e la maggior parte degli account dei social media. È possibile acquistare servizi YouTube dal loro sito, come abbonati, visualizzazioni, like, commenti e ore di visione. I prezzi partono da 14 dollari per 50 abbonati e si possono acquistare fino a 5.000 abbonati a 549 dollari.

Social Boss

Anche questo sito sostiene di vendere abbonati reali e attivi, ma è facile verificare l’autenticità dei loro servizi per YouTube. Vengono offerti abbonati mirati; pertanto, i prezzi variano notevolmente a seconda del Paese di destinazione scelto e del numero di abbonati desiderati. Offrono anche altri servizi di social media per piattaforme come Facebook e Instagram.

Perché dovreste acquistare iscritti a YouTube

Ecco 5 motivi per cui dovreste acquistare iscritti per la vostra pagina YouTube.

Risparmiare tempo

Il primo e più ovvio motivo per cui dovreste acquistare abbonati YouTube è quello di accelerare il processo di crescita naturale. L’acquisto di abbonati YouTube consente di risparmiare il tempo e il lavoro necessari per far crescere i propri abbonati reali a un livello sostanziale. Questo è particolarmente utile per le persone che hanno appena iniziato il loro canale. L’acquisto di abbonati vi dà la spinta iniziale di cui avrete bisogno.

Aumentare la visibilità del canale

La visibilità del vostro canale presso il pubblico di riferimento aumenta quando acquistate più abbonati. L’algoritmo di YouTube spinge naturalmente i video di canali con più iscritti in cima all’elenco di ricerca. In questo modo è più facile per i nuovi utenti trovare il vostro canale e interagire con i vostri video su YouTube.

Attirare nuovi abbonati

Un numero elevato di iscritti aiuta anche ad attrarre nuovi abbonati organici a YouTube. È dimostrato che gli utenti organici che si imbattono nel vostro account sono più propensi a seguirvi se avete già un grande seguito. Per loro, un grande seguito è un’indicazione della vostra affidabilità. Conferisce un livello di riprova sociale e di credibilità.

Aiuta a monetizzare il canale più velocemente

Ottenere più iscritti al canale significa essere in grado di soddisfare i requisiti necessari per monetizzare il proprio canale su YouTube.

Vi pone davanti ai concorrenti

Gli utenti di YouTube gravitano naturalmente verso i canali con un alto numero di iscritti. Il vostro numero di iscritti vi aiuterà a distinguervi, facendovi apparire più affermati e popolari nella vostra nicchia.

6 consigli per l’acquisto di pacchetti di iscritti a YouTube

Ecco alcuni consigli per l’acquisto di iscritti alla famosa piattaforma YouTube.

Verificate le politiche di rimborso e restituzione dei siti

Potete richiedere il rimborso dei vostri soldi se il fornitore del servizio non rispetta la sua parte dell’accordo? Dovete conoscere le vostre opzioni in caso di inadempienza del contratto. I migliori siti affiancano alle loro offerte con solide garanzie e politiche di restituzione.

Assicurarsi che vendano solo abbonati YouTube reali

Quando si acquistano abbonati YouTube, è necessario verificare che la piattaforma venda solo abbonati YouTube legittimi e reali. L’algoritmo di YouTube è attento agli abbonati organici e può individuare rapidamente gli abbonati bot. Ciò significa che i proprietari di canali YouTube che acquistano bot rischiano delle sanzioni.

Leggete le recensioni dei servizi prima di acquistare abbonati

Prima di acquistare abbonati da qualsiasi fornitore di servizi, fate le vostre ricerche. Questo passaggio è importantissimo quando si sceglie un sito per acquistare abbonati YouTube. Dovete prima controllare le recensioni per vedere cosa dicono i clienti passati dei loro servizi e assicurarvi che i loro servizi siano in linea con i vostri obiettivi aziendali e il vostro budget.

Verificate la presenza team di assistenza clienti dedicato

Quando si sceglie un sito per acquistare iscritti a YouTube, è necessario verificare che il personale di assistenza clienti sia sempre disponibile e dedicato alla soddisfazione dei clienti. Deve essere in grado di offrire risposte rapide alle vostre domande e soluzioni rapide ai vostri reclami.

Verificare se gli abbonati vengono consegnati entro i termini

Prima di acquistare abbonati da qualsiasi sito, è necessario verificare anche la velocità di consegna. Un fornitore ideale di abbonati YouTube inizia ad accreditare gli abbonati entro un’ora e continua a farlo nel tempo. Il fornitore deve indicare chiaramente cosa consegnerà e quanto tempo impiegherà.

Selezionare un pacchetto adatto alle proprie esigenze

Molti siti offrono una vasta gamma di pacchetti per diversi canali YouTube. Assicuratevi di scegliere il pacchetto più adatto al vostro budget e alle esigenze che volete soddisfare sul vostro canale. Questo vi aiuterà a evitare acquisti multipli di breve durata, che possono scatenare i sospetti di YouTube.

FAQ sull’acquisto di iscritti YouTube

Non siete ancora sicuri se sia il caso o meno di acquistare abbonati YouTube reali? Ci auguriamo che queste brevi e chiare risposte possano aiutarvi a prendere la decisione corretta.

Acquistare iscritti YouTube è legale?

Sì, l’acquisto di abbonati a YouTube è legale. Tuttavia, è bene ricordare che i termini di servizio di YouTube non incoraggiano attività come l’aumento del numero di iscritti o il pagamento per il coinvolgimento. Alcuni potrebbero addirittura sostenere che far crescere il proprio canale non sia etico al di fuori degli abbonati reali.

Il mio account può essere sospeso per aver comprato abbonati?

Se fatto in modo improprio, YouTube può sospendere o penalizzare il vostro account per aver acquistato abbonati. Il loro algoritmo permette di distinguere gli abbonati falsi dagli utenti reali di YouTube. Per questo motivo è necessario acquistare iscritti YouTube reali da piattaforme come Views4You. Inoltre, YouTube può rilevare un comportamento insolito degli abbonati sui canali YouTube e si riserva il diritto di sospendere il vostro account YouTube se nota attività strane come un improvviso afflusso di abbonati o abbonamenti inattivi.

Come posso ottenere organicamente più abbonati?

Un modo fondamentale per ottenere iscritti è quello di creare costantemente contenuti che piacciano con il vostro pubblico di riferimento. È più probabile che i vostri utenti attivi aumentino quando producete video coinvolgenti e di qualità.

Altri consigli per guadagnare abbonati su YouTube includono il coinvolgimento del pubblico, la collaborazione con altri YouTuber, la promozione del canale sui social media e l’ottimizzazione di titoli, tag e descrizioni dei video per i motori di ricerca.

Cosa significa “iscritti YouTube reali”?

Gli iscritti reali sono persone con account YouTube reali. Sono utenti di YouTube che hanno account organici e sono attivi sulla piattaforma. Prima di acquistare abbonati, è bene prestare attenzione a questo aspetto, perché YouTube è in grado di individuare gli abbonati falsi o inattivi.

Posso acquistare engagement per altre piattaforme di social media?

Molti siti di boosting forniscono engagement anche per altre piattaforme, non solo per YouTube. Così, potete far crescere tutti i vostri account social in una volta sola e costruire una ecosistema social fiorente. Presto potrete guadagnare cifre interessanti come fanno le celebrità dei social media.

Acquistare iscritti YouTube a buon mercato nel 2023

Il successo di un canale YouTube richiede tempo e impegno. Non c’è bisogno di spendere una fortuna per ottenere più abbonati su YouTube. È possibile acquistare abbonati YouTube a buon mercato da Views4You. Il sito vende solo abbonati di alta qualità, eliminando le possibilità che YouTube sanzioni il vostro account.

L’acquisto di abbonati reali su YouTube può aiutare nel processo di crescita, ma è comunque necessario utilizzare strategie organiche per ottenere utenti reali e costruire una comunità fedele e coinvolta intorno al proprio canale.