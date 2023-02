DAZN non funziona? Ecco cosa fare!

State guardando la partita della vostra squadra del cuore e improvvisamente DAZN crasha? Ecco cosa fare quando DAZN non funziona

Purtroppo capita spesso, forse troppo e capita sempre nei momenti migliori (o peggiori, dipende dai punti di vista). DAZN non funziona, e ora come posso risolvere questo problema? Questa è una domanda che tutti ci siamo posti durante le partite delle nostre squadre del cuore interrotte a causa di disservizi o malfunzionamenti. In questo articoli andremo a scoprire una serie di passaggi che possiamo adottare per risolvere questa delicata situazione. Intanto per dare un’occhiata agli abbonamenti di DAZN potete cliccare qui.

Verificare connessione ad Internet – Cosa fare se DAZN non funziona

Innanzitutto, come prima cosa da fare nel momento in cui DAZN non funziona o meglio non riesce a caricare la partita che state guardando o che volete iniziare a vedere, bisogna verificare la connessione ad Internet e che essa sia presente e performante. Questo lo si può fare andando a controllare direttamente il vostro router o tramite uno speedtest che andrà a misurare la vostra velocità di connessione che, ricordiamo, per far sì che DAZN funzioni al meglio deve essere di almeno 3.5mbps per dispositivi mobili, tablet e PC e di 8mbps per Smart TV. Questi requisiti servono per far funzionare al meglio l’applicazione di DAZN in alta definizione.

Dispositivi mobili – Cosa fare se DAZN non funziona

Nel momento in cui vi trovate ad utilizzare l’app di DAZN su dispositivi mobili è importante verificare che questi siano compatibili con l’app stessa. Nei dispositivi android è importante sapere che DAZN funziona solamente se presenti dei sistemi operativi aggiornati alla versione 4.4 o superiore. Nel caso di apple, invece, DAZN funziona solamente da iPhone 5 a salire. Nei casi in cui le versioni siano quelle corrette allora potete procedere a: chiudere e riavviare l’applicazione o disinstallare l’app stessa per poi riscaricarla sul vostro dispositivo verificando di effettuare tutti gli aggiornamenti presenti e possibili.

Browser – Cosa fare se DAZN non funziona

Se DAZN non funziona sul vostro browser, o su quello che usate di solito niente paura. Come prima soluzione a questo problema potete provare a cambiare browser e quindi procedere in questa direzione. Qualora neanche questa soluzione dovesse funzionare procedete ad uno svuotamento della cache, eliminando i cookie e assicurandovi anche che il vostro indirizzo IP risulti in uno dei paesi in cui effettivamente DAZN è disponibile ed operativo. Non in tutti i paesi lo è.

Smart TV – Cosa fare se DAZN non funziona

Qualora, invece, stiate utilizzando DAZN sulla vostra Smart TV e dovesse smettere di funzionare ci sono una serie di passaggi da poter fare. Innanzitutto verificare, come sempre, che la TV sia correttamente connessa ad Internet. In secondo luogo potete procedere ad un riavvio del router o a disinstallare e poi reinstallare l’app sulla vostra televisione. Se tutto questo non dovesse risolvere il problema potete provare a staccare direttamente la presa di corrente per circa 30 secondi, per poi riattivarla e riaprire l’applicazione.

Buona visione a tutti!

Questa era la nostra piccola guida con i nostri piccoli consigli che potete seguire nel momento in cui DAZN non funziona e volete provare a risolvere al più presto il problema per tornare a tifare per la vostra squadra. Fateci sapere cosa ne pensate e se questi consigli vi sono stati utili. Per ulteriori aggiornamenti e novità continuate a sintonizzarvi su tuttoteK.