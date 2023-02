Il campionato di F1 scalda i motori e in questa guida capiremo come vedere le gare in chiaro e in diretta con telecronaca italiana

Il campionato di auto più famoso e atteso del mondo sta finalmente per tornare. Dopo un weekend trascorso con i test pre-stagionali, finalmente da venerdì si comincerà a fare sul serio, con le scuderie e i piloti pronti a darsi battaglia per conquistare il titolo mondiale. Tuttavia non tutti dispongono di un abbonamento a Sky per vedere tutti i gran premi, né si vuole attendere varie ore cercando di evitare spoiler riguardanti la gara. Come fare quindi per vedere la F1 in chiaro e in diretta con telecronaca italiana? Scopriamolo insieme in questa breve guida.

Ecco come vedere la F1 in chiaro e in diretta con telecronaca italiana

Prima di proseguire con questa guida è giusto fare una precisazione. Sia che noi ci troviamo in Italia, o in qualsiasi altro paese del mondo, possiamo comunque seguire tutti i servizi streaming, a pagamento e non, anche se non sono disponibili nella nazione dove ci troviamo in quel momento. Tutto quello di cui avremo bisogno è solamente una VPN (Virtual Private Network), ovvero una rete privata virtuale, che ci permetta di cambiare la nostra geolocalizzazione senza muoverci di un passo dalla nostra postazione.

In questo modo saremo in grado, ad esempio, di usufruire dei servizi gratuiti presenti in una nazione anche se noi ci troviamo dall’altra parte del mondo. Tuttavia, questa non è l’unica funzione che ci offrono queste reti virtuali. Grazie a questi servizi, infatti, saremo in grado di proteggere i nostri dati sensibili dai vari tracker presenti sui siti, ma saremo protetti anche dai vari malware. Perché questa precisazione?

Come ben sapete, il campionato di F1 è trasmesso indiretta in Italia da Sky, sia in televisione che con i vari servizi di streaming. Tuttavia, Sky Group Limited non detiene i diritti assoluti in tutti i Paesi europei. Si dà il caso, infatti, che oltre le nostre amate Alpi, più precisamente in Svizzera, il campionato di F1 sia trasmesso in diretta sulla TV nazionale. La rete RSI infatti manda in onda tutte le gare del mondiale, con telecronaca italiana, sul proprio canale LA2 e in streaming sulla pagina ufficiale della rete. Tuttavia, quest’ultima è accessibile solo da chi risiede in Svizzera. Ma non preoccupatevi, esiste una soluzione.

Tutto quello di cui abbiamo bisogno è una VPN

Oltre al campionato di F1 potrete vedere anche altri sport gratuitamente senza pagare servizi terzi. Potrete seguire, ad esempio, le ultime partite del Sei Nazioni

