In questa guida vi spiegheremo come trasferire OneDrive su Google Drive in modo semplice e veloce!

Con lo sviluppo delle soluzioni di cloud storage, sempre più utenti si rivolgono ai servizi cloud per archiviare i propri dati in modo sicuro. Ci sono molti vantaggi nel salvare i file sui cloud drive invece dei tradizionali dischi rigidi. Ad esempio, gli utenti possono accedere ai propri file sui servizi cloud ovunque e in qualsiasi momento. Inoltre, non è necessario preoccuparsi di guasti del hardware e arresti anomali del computer.

Ci sono molti servizi cloud sul mercato, come Google Drive, OneDrive, Dropbox, MEGA, Flickr, ecc. Di solito, la maggior parte degli utenti sfrutta contemporaneamente diverse soluzioni cloud. Per una migliore gestione dei dati, è inevitabile voler spostare i file da un cloud all’altro. Ad esempio, potresti voler copiare i dati da OneDrive a Google Drive, sincronizzare Google Foto con Dropbox, ecc.

Ma come si può fare? Questo articolo mostra 2 metodi che si possono applicare.

Perché trasferire i file da un cloud ad un altro?

Se non conosci i servizi di cloud storage, dovresti sapere che ogni soluzione di cloud offre un limite di archiviazione gratuito diverso. In particolare, Google Drive offre agli utenti 15 GB di spazio di archiviazione gratuito, OneDrive offre 5 GB e Dropbox offre 2 GB. Quello che può succedere e che si rischia di esaurire il limite di spazio di archiviazione gratuito di OneDrive se non si acquista un abbonamento premium.

In questo caso, una soluzione per evitare di pagare è migrare i file da OneDrive a Google Drive o qualsiasi altro servizio cloud, e quindi puoi liberare lo spazio di OneDrive in modo da poter continuare a utilizzarlo gratuitamente. Inoltre, Google Drive ti consente di creare e condividere documenti in modo semplice, una funzione estremamente utile per la collaborazione in team.

Ci sono altre situazioni in cui potrebbe essere necessario eliminare l’account precedente e registrarne uno nuovo. Quindi, prima dell’eliminazione, trasferire i dati dal vecchio account al nuovo è molto importante per la sicurezza dei dati.

Se hai numerosi file da migrare da un cloud all’altro, è molto importante ricercare un metodo efficiente. Nel seguito di spiegheremo come fare!

Come trasferire OneDrive su Google Drive: il metodo tradizionale

Per la maggior parte degli utenti, il metodo di download e caricamento è il modo più semplice e comune di spostare i file da un cloud all’altro. Sebbene questo metodo richieda molto tempo e richieda di cambiare account frequentemente. Se desideri utilizzare questa soluzione per migrare i file da OneDrive a Google Drive, puoi prima accedere al tuo OneDrive sul Web, scaricare i file che desideri spostare e quindi caricarli sul tuo account Google Drive.

Come trasferire OneDrive su Google Drive: il metodo efficiente

Tuttavia, il metodo di download e caricamento non è così efficiente quando devi migrare un numero elevato di file. Inoltre, si deve prestare attenzione alla connessione Internet durante il processo perchè se si interrompe bisogna ricominciare. Se sei stanco del fastidioso processo di download e caricamento, puoi sfruttare un gestore di file cloud professionale: MultCloud.

MultCloud offre una piattaforma integrata per gestire in modo efficiente più soluzioni di cloud storage. Attualmente supporta più di 30 servizi cloud sul mercato, come Google Drive, OneDrive, Dropbox, Flickr, MEGA, Amazon S3, ecc. Con MultCloud, non è necessario scaricare manualmente i file da un cloud e poi caricarli ad un altro, si potranno migrare i file direttamente da un cloud all’altro.

Se non hai mai utilizzato MultCloud prima, non è un grosso problema. Si tratta di un servizio basato sul Web che è facilissimo da usare. Offrendo un’interfaccia semplice, MultCloud espone le sue funzioni sulla barra di navigazione a sinistra. Non solo si potrà trasferire i file tra i cloud, ma anche sincronizzare ed eseguire il backup di file direttamente da cloud a cloud, senza interruzioni.

Tutto quello che devi fare è aggiungere OneDrive e Google Drive a MultCloud e concedere l’accesso a MultCloud. Quindi si può andare nella funzione di “Trasferimento di Cloud”, selezionare OneDrive come directory di origine e Google Drive come directory di destinazione. Successivamente, puoi premere il pulsante “Trasferisci Ora” per avviare il trasferimento.

MultCloud completerà l’attività di trasferimento il più rapidamente possibile grazie ad una velocità di trasmissione avanzata. Pertanto, se hai un gran numero di dati da trasferire tra i cloud, MultCloud può farlo facilmente e rapidamente. Bisogna tener presente che MultCloud è una applicazione web che gira su un server dedicato per migrare i file attraverso i cloud. Quindi, può continuare l’attività di trasferimento in background anche se il computer si spegne improvvisamente.

Conclusione

Ad ogni modo, MultCloud è la tua buona scelta quando vuoi gestire i tuoi servizi cloud in un solo posto. È efficiente, sicuro e ricco di funzioni. Se sei interessato, puoi ora visitare il sito ufficiale di MultCloud e provarlo! Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!