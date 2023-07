Se vi state chiedendo come scaricare video da netflix per vederli comodamente anche senza connessione, siete nel posto giusto! Vi spieghiamo come

Netflix è uno dei servizi di streaming più popolari al mondo, con un catalogo di film e serie TV davvero ampio. Tuttavia, a volte può essere frustrante non poter guardare i tuoi contenuti preferiti quando la connessione internet è assente o di scarsa qualità. Cosa che può capitare spesso se si viaggia molto per lavoro o in vacanza. Per questo motivo, molti utenti cercano un modo per scaricare i video da Netflix in modo da poterli guardare offline. Oppure semplicemente molte persone vogliono risparmiare dati mobili e vedersi la loro serie preferita mentre vanno a lavoro in treno.

Esistono diversi modi per scaricare video da Netflix. Uno dei metodi più semplici è utilizzare l’app Netflix stessa. L’app Netflix consente di scaricare video su un massimo di 10 dispositivi per account. Tuttavia, ci sono alcune limitazioni da tenere in considerazione. Ad esempio, i video possono essere scaricati solo su dispositivi compatibili con Netflix e la durata massima di download è di 7 giorni. Inoltre potremo usufruirne solo tramite l’app Netflix.

Un altro modo per scaricare video da Netflix è utilizzare un software di terze parti. Questi software consentono di scaricare video da Netflix in alta definizione e possono essere utilizzati su una varietà di dispositivi. Permettono di scaricare contenuti ad alta risoluzione e senza grandi limitazioni. Noi vi consigliamo CleverGet Netflix Downloader.

Come scaricare video da Netflix con CleverGet

CleverGet Netflix Downloader è un software che consente di scaricare video da Netflix e guardarli offline. Il software è disponibile per Windows, macOS e Linux. CleverGet supporta il download di video in una varietà di formati, tra cui MP4, MOV e AVI. Il software consente anche di scaricare video in una varietà di qualità, tra cui SD, HD e 4K. Potremo anche scaricare intere stagioni in un colpo solo grazie alle funzionalità integrate nell’app.

Una interessantissima funzionalità è quella che permette di scaricare tracce audio e sottotitoli in diverse lingue, proprio come avviene per i contenuti che vediamo nell’applicazione ufficiale. I sottotitoli vengono scaricati in file SRT/SUP e poi possono essere visualizzati con i più comuni lettori multimediali. Anche tutti i metadati dei video possono essere scaricati come le informazioni sul titolo, descrizioni, cast, stagioni ed episodi.

Come funziona

Per scaricare un video da Netflix con CleverGet, è necessario innanzitutto trovare il video che si desidera scaricare. Una volta trovato il video, è necessario copiare il link del video. Possiamo poi aprire CleverGet e incollare il link del video nella barra di ricerca. Ora possiamo scegliere il formato e la risoluzione che preferiamo e altre opzioni. Cliccando sul pulsante “Scarica”, CleverGet inizierà a scaricare il video. Si tratta di una procedure semplicissima e veloce, l’interfaccia grafica è simile a quella di un browser web. In questo modo possiamo goderci le nostre serie e film senza bisogno di una connessione Internet.

Ovviamente ricordiamo di informarsi sulla policy di Netflix a proposito del download dei video e che questa guida è solo a scopo informativo. Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci.