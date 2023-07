Per godersi i film e le serie TV preferite senza connessione dobbiamo capire come scaricare video da Amazon Prime Video. Ecco una mini guida che fa per voi

Amazon Prime Video è un servizio di streaming che è cresciuto molto negli ultimi anni, con un catalogo di film e serie TV in continuo aggiornamento con contenuti originali e non. Tuttavia, a volte capita di non poter guardare i nostri contenuti preferiti quando la connessione internet è assente o di scarsa qualità. Può capitare quando ci si sposta in treno o in aereo per lavoro o per andare in vacanza. Oppure se si deve passare un periodo in posti isolati dove la connessione è scadente.

Per questo motivo, molti utenti cercano un modo per scaricare i video da Amazon Prime Video in modo da poterli guardare offline. Ci sono vari modi per scaricare video da Amazon Prime Video. Sicuramente la prima opzione è quella di utilizzare l’applicazione ufficiale. L’app Amazon Prime Video consente di scaricare video sui vostri dispositivi. Possiamo scegliere la lingua e la qualità del video da scaricare e potremo vederlo offline, ovviamente tramite l’app di Prime Video. Il limite massimo di durata è comunque di 30 giorni e e avrete 48 ore per finire di guardare il titolo. Il numero di titoli scaricabili è comunque limitato e dovrete eliminare quelli vecchi per scaricare quelli nuovi.

Un altro modo per scaricare video da Amazon Prime Video è utilizzare un software di terze parti. Questi software consentono di scaricare video da Amazon Prime Video in alta definizione e possono essere utilizzati su una varietà di dispositivi. Vi portiamo l’esempio di CleverGet Amazon Downloader.

Come scaricare video da Amazon Prime Video tramite CleverGet

CleverGet Amazon Downloader è un software dedicato al download di video da Amazon Prime Video, permettendo di goderti i contenuti anche quando sei offline. Questa applicazione è compatibile con i sistemi operativi Windows, macOS e Linux. Grazie a CleverGet, hai la possibilità di scaricare i video nel formato che preferisci, come ad esempio MP4, MOV e AVI, e puoi selezionare la qualità desiderata, che va dalla standard definition (SD) all’alta definizione (HD) fino al 4K.

Una delle caratteristiche più interessanti di CleverGet è la capacità di scaricare tracce audio e sottotitoli in diverse lingue, proprio come li trovi nell’app ufficiale. I sottotitoli possono essere salvati come file SRT o SUP, e potrai visualizzarli utilizzando i lettori multimediali più comuni. Inoltre, CleverGet ti consente di ottenere tutti i dettagli dei video, come titoli, descrizioni, cast, stagioni ed episodi, grazie al download dei metadati associati.

Grazie alle funzionalità integrate nell’app, puoi persino scaricare intere stagioni di una serie in un’unica volta, semplificando così l’esperienza di visione dei tuoi show preferiti. CleverGet è uno strumento completo e pratico per goderti i contenuti di Amazon Prime Video in modo flessibile e personalizzato, ovunque ci troviamo.

Come funziona

Per scaricare un video da Amazon Prime Video con CleverGet, potete seguire i seguenti passi:

Trovare il video che si desidera scaricare. Copiare il link del video. Aprire CleverGet. Incollare il link del video nella barra di ricerca. Cliccare sul pulsante “Scarica”.

CleverGet inizierà a scaricare il video. Si tratta di una procedura semplice e veloce, l’interfaccia grafica è simile a quella di un browser web. In questo modo puoi goderti i tuoi film e serie TV senza bisogno di una connessione Internet. Ovviamente ricordiamo di informarsi sulla policy di Amazon Prime Video a proposito del download dei video e che questa guida è da intendersi solo a scopo informativo. Dalla sezione web e social è tutto, continuate a seguirci!