Come scaricare musica da YouTube gratis | Settembre 2021

Volete sapere come scaricare musica da YouTube gratis in totale semplicità? Ecco i migliori siti, i migliori programmi e le migliori app che consentono il download!

In questa guida voglio elencarvi una serie di programmi per scaricare MP3 da YouTube gratis davvero facili da utilizzare.

Ovviamente vi seguirò passo, passo fornendovi tutte le informazioni necessarie sul come scaricare musica da YouTube in totale tranquillità. Dopo aver letto questa guida sarete in grado di scaricare MP3 da YouTube gratis direttamente online, con dei programmi specifici e anche da smartphone. In poche parole, potrete scaricare musica come e dove vorrete dal servizio streaming di Google!

Che voi vogliate aggiungere alla vostra playlist le vostre canzoni preferite o che vogliate aumentare il numero di file MP3 del vostro smartphone, dopo aver letto questa guida potrete farlo in totale semplicità!

Note di questo mese

Abbiamo provato e aggiornato eventuali programmi inseriti nella guida. Se vi dovesse servire aiuto non esitate a usare il box dei commenti, provvederemo a rispondervi nel minor tempo possibile!

Scaricare musica da YouTube gratis: quando e come si può fare

Scaricare musica da YouTube gratis non è sempre legale. Molti brani sono coperti da copyright ma ci sono alcune eccezioni, la musica presente su YouTube è davvero infinita e ci sono tantissime canzoni gratuite che aspettano solo di essere scaricate liberamente. Inoltre, se ad esempio possedete un CD originale o avete acquistato il brano desiderato da uno store ufficiale, potete tenere legalmente una copia digitale dello stesso all’interno dei vostri dispositivi.

In questa guida vi spiegheremo come scaricare musica da YouTube in linea generale. Ma ricordate che la nostra è una guida al solo scopo illustrativo e noi di tuttotek.it non siamo responsabili dell’utilizzo che deciderete di fare di queste informazioni.

Fatte le doverose e importanti introduzioni, è ora di vedere come è possibile scaricare MP3 da YouTube gratis in totale semplicità.

Ci sono molti modi per scaricare musica da YouTube. Vi sono siti che permettono di gestire i vostri download da YouTube direttamente online! Ci sono programmi che vi permettono di farlo seduti dietro al monitor del vostro PC e ancora altre app che vi permettono di farlo direttamente sul vostro smartphone.

Scaricare musica da YouTube gratis: come farlo online?

Il primo metodo per scaricare musica da YouTube online è quello di dare “in pasto” il link del video della canzone a uno dei tanti siti che offrono questo servizio. Il metodo è semplice, funzionale e vi permetterà di scaricare la vostra canzone preferita senza problemi. Per utilizzare questo metodo non servono conoscenze approfondite di informatica.

Qualsiasi persona con un PC e una connessione a internet potrà senza problemi godere di questo servizio senza problemi di sorta. L’unica conoscenza obbligatoria è quella che vi permette di individuare la posizione del link all’interno della pagina di YouTube.

Non preoccupatevi se non avete questa informazione ci sono io apposta e, se seguirete le mie istruzioni, non avrete nessuna difficoltà! Il link che vi interessa è facilmente raggiungibile seguendo questi semplici passaggi.

Aprite la pagina ufficiale di YouTube. Inserite nella barra di ricerca la canzone che vi interessa, cliccate sulla copertina della stessa e il gioco è fatto.

Una volta seguite questi passaggi vi basterà premere sul tasto “condividi” e copiare il link che si presenterà! Con pochi e semplici passaggi sarete in possesso del link che vi interessa e che vi servirà in seguito per scaricare la vostra canzone da YouTube.

Scaricare musica da YouTube online gratis: ecco i migliori siti per farlo!

Come anticipato ora entriamo nel vivo della guida! Vi elencherò i migliori siti per scaricare musica da YouTube online senza sforzo. Vi basterà prendere il link che in precedenza avrete trovato, incollarlo nella barra di download di questo o quel programma.

Solitamente questo genere di siti funziona allo stesso modo. Ma voglio comunque spiegarvi passo, passo ogni singolo sito (per cui valga la pena spendere del tempo) in grado di offrire questo servizio al meglio.

Alcuni di questi siti risultano più intuitivi di altri, alcuni offrono un servizio più completo. Il mio consiglio è quello di non fermarsi al primo ma di dare una possibilità a ognuno di loro in modo da avere un quadro completo della situazione e scegliere quello che più fa per voi.

Se invece siete alla ricerca di siti o programmi per scaricare video da YouTube gratis vi consiglio di leggere la nostra guida al riguardo.

Il primo sito consigliato per scaricare musica da YouTube online gratis è: Download4.cc

Download4.cc è un sito web che consente di scaricare musica in formato Mp3 da YouTube in modo molto rapido e semplice. Basta collegarsi alla sua pagina iniziale ed incollare l’indirizzo del video che vuoi scaricare nel campo di testo al centro della schermata, infine premere il pulsante download. Inoltre questo sito consente il download da tante altre piattaforme che è possibile visionare nella parte inferiore della pagina. Si tratta dello strumento online più completo per YouTube, permette di scaricare anche video, copertine e sottotitoli.

Il secondo sito consigliato per scaricare musica da YouTube online gratis è: MP3x

Semplice da usare e senza pubblicità (almeno per ora), MP3x è il miglior sito web per scaricare brani musicali da YouTube. Basta inserire il link del video desiderato nell’apposita barra e premere sul tasto Converti.

Basterà aspettare circa 30 secondi e successivamente cliccare sul tasto Scarica, il download partirà in automatico. Un gioco da ragazzi!

Il terzo sito consigliato per scaricare musica da YouTube online gratis è: Tuttotone

In questo caso si punta alla semplicità! Una barra dove incollare il link prescelto e il gioco è fatto. Ma vediamo nello specifico i passi da svolgere per scaricare attraverso Tuttotone.

Una volta copiato e incollato il link della canzone che vi interessa nella barra (potete anche cercare dirittamente il video), dovrete cliccare sull’icona Scarica Mp3. Chiudete eventuali finestre popup che si aprono al primo click .

A questo punto vi basterà aspettare la fine del processo e la canzone scelta da voi sarà scaricata in pochi instanti.

Il quarto sito consigliato per scaricare musica da YouTube online gratis è: ClipConverter

Questo sito offre sicuramente un servizio fantastico. Vi basterà collegarvi alla pagina ClipConverter inserire il link che vi siete procurati in precedenza dalla pagina di visualizzazione di YouTube. Scegliere il formato che vi interessa ottenere e premere sul tasto corretto.

Come vedete dalla foto appena qui sopra, averete la possibilità di scegliere fra file di tipo MP3, MP4 e tanti altri. Questo sito è del tutto gratuito e per far tornare i conti potrebbe farvi aprire pagine pubblicitarie o simili. Non fateci troppo caso, chiudete le pagine “non principali” e avviate il vostro download. Semplice no?

Il quinto sito consigliato per scaricare musica da YouTube online gratis è: Grabform

GrabForm offre esattamente il servizio che state cercando. Il processo è leggermente più macchinoso rispetto al primo sito che vi abbiamo proposto. Non temete seguendo qualche piccolo consiglio scaricare la vostra musica preferita sarà uno scherzo.

Come potete vedere dall’immagine qui sopra il primo formato (pre-selezionato) è di tipo MP3 (128 KBPS). Utilizzando il menù a tendina potrete tranquillamente scegliere il formato audio che più vi interessa.

Una volta fatta la scelta più interessante per voi sul formato della canzone da scaricare vi basterà premere su “Convert”. Una volta eseguito questo passaggio partirà una “scansione” del file scelto. Il tutto durerà qualche minuto.

Terminata questa procedura la vostra canzone apparirà sullo schermo e vi basterà premere sul tasto Download.

Anche in questo caso avrete la possibilità di scaricare MP3 da YouTube gratis e in pochissimi e semplici passaggi.

Queste erano tre opzioni per scaricare musica da YouTube gratis utilizzando servizi disponibili online. La comodità risiede senza dubbio nel poter scaricare la vostra musica preferita senza dover prima effettuare il download di un software apposito.

Scopriamo altri metodi per raggiungere lo stesso scopo!

Migliori programmi per scaricare musica da YouTube gratis

Nel paragrafo precedente abbiamo visto come scaricare la vostra musica preferita tramite pagine internet che offrono questo servizio. Per alcuni però potrebbe essere una scocciatura ricordarsi il link alla pagina su cui andare per usufruire del servizio.

Certo, si potrebbe salvare fra i preferiti ogni sito che offre questo servizio ma si creerebbe confusione. Il mio consiglio è quello di salvare questo articolo fra i preferiti! Così facendo avrete tutte le risposte che cercate a portata di click.

Un’altra soluzione è quella di utilizzare dei programmi (dei software) in grado di farvi scaricare MP3 da YouTube gratis e in totale semplicità. Non sapete quali programmi sono funzionali al vostro bisogno? Oppure non sapete come farli funzionare al meglio? Non vi preoccupate, in questo paragrafo vedremo quali sono i migliori programmi per scaricare MP3 da YouTube gratis.

Il primo dei migliori programmi per scaricare musica da YouTube gratis è: ByClickDownloader

ByClickDownloader, il software per scaricare video e musica, ti da l’esperienza di video download definitiva. Alta velocità di scaricamento, allega automaticamente il nome dell’artista e il titolo ad ogni mp3 scaricato, supporta video in HD, supporta il download di video molto lunghi (anche più lunghi di un’ora), supporta lo scaricamento dei sottotitoli di YouTube e molto altro.

Una volta scaricato ed installato il software, la procedura è davvero semplice! Basta aprire il video che vuoi scaricare direttamente da browser, e apparirà un piccolo messaggio in basso a destra dello schermo. È possibile scegliere se vuoi scaricare un video o un mp3. Un clic e il download comincia! Supportati Chrome, FireFox, IE e Edge.

Il secondo dei migliori programmi per scaricare musica da YouTube gratis è: 4K Video Downloader

4K Video Downloader è forse uno dei programmi gratuiti più semplici e completi in grado di scaricare MP3 da YouTube gratis. In pochi passi potrete scaricare le vostre canzoni preferite da YouTube senza problemi. Vediamo come fare!

Il primo passo dover scaricato e installato 4K Video Downloader è avviarlo. La schermata, molto intuitiva, che vi si parerà davanti è quella che vedete nella foto appena qui sopra.

Come vedete c’è la possibilità di incollare il link che abbiamo copiato dal player di YouTube. Per farlo vi basterà premere sull’icona contrassegnata con un “più” verde che porta appunto la dicitura “incolla link”.

Una volta effettuato questo passaggio dovrete scegliere il formato che più vi aggrada, io consiglio sempre MP3 per le canzoni e le musiche scaricate da YouTube.

Una volta “incollato il link” Inizierà una breve analisi del video scelto, lasciate fare al programma, si risolverà tutto in pochi istanti.

Se avrete seguito tutti i passaggi la schermata che vi apparirà davanti sarà quella appena qui sopra. Come potete vedere dalla foto, appena citata, dovrete scegliere (tramite i menù a tendina) le opzioni di vostro interesse. Una volta eseguita questa velocissima operazione vi basterà premere su “Estrai” e avrete completato tutte le azioni necessarie a scaricare MP3 da YouTube gratis.

Il terzo dei migliori programmi per scaricare musica da YouTube gratis è: YTD Video Dowloader

YTD Video Dowloader nella sua forma gratuita non è in grado di farvi scaricare direttamente la musica in formato audio! Ma funziona davvero benone se il vostro interesse è quello di conservare anche il formato video.

Così facendo potrete rivedere il video interessato anche una volta offline. A questo proposito vi ricordo nuovamente che questa operazione è legale solamente su contenuti liberi da copyright e tuttoteK non si assume nessuna responsabilità sull’utilizzo di questi programmi in maniera illecita.

Come potete vedere dalla foto appena qui sopra l’utilizzo di questo programma è davvero semplice. Basterà “incollare” il link copiato dalla solita pagina di visualizzazione e premere su Download. Appena sotto il pulsante per scaricare, trovate un menù a tendina che vi permetterà di scegliere la qualità del file che avete deciso di scaricare. Potrete decidere se averlo al top oppure “accontentarvi” di un formato video meno performante ma sicuramente più leggero.

Appena più sotto potrete trovare la cartella di destinazione. Premendo sul link blue che vedete in foto sarete in grado di scegliere dove salvare i vostri download in modo da trovarli in totale semplicità.

YTD Video Downloader offre anche un servizio di codifica da formato video a formato audio. Se vi interessa, trovate nella pagina ufficiale tutti i costi e le modalità per attivarlo.

Il quarto dei migliori programmi per scaricare musica da YouTube gratis è: MediaHuman YouTube To MP3 Converter

Il nome di questo programma la dice lunga sulle sue potenzialità! MediaHuman YouTube To MP3 Converter funziona grossomodo come il programma appena visto. Una volta procuratoci il link da YouTube basterà utilizzare “incolla” presente in alto a destra del programma. Esattamente quello che vedete nella foto qui sopra.

Una volta effettuato questo passaggio vi basterà premere sul classico pulsante con la freccia che indica verso il basso. Potete trovare qui sotto una foto esplicativa.

Anche questa operazione per il download di musica da YouTube è molto semplice. Una volta avviato il download dopo pochi secondi, in base alla vostra connessione, sarà possibile trovare il file scaricato. La cartella di default dove trovare il vostro download sarà la seguente: “C:/Download/MediaHuman/Musica”.

Ovviamente nessuno vi impedisce di cambiarla con qualcosa di più comodo in base alle vostre esigenze!

Scaricare musica da YouTube gratis: attraverso le “estensioni” ecco come fare

Un altro metodo per scaricare della musica dal nostro sito preferito è quello di utilizzare delle “estensioni” del browser. I più di voi sapranno di cosa si tratta, ma per tutti gli altri ecco una breve spiegazione.

Le estensioni per i browser non sono altro che ad-don utili a semplificarvi la vita durante la navigazione. Ce ne sono di tutti i tipi e di tutte le utilità. Con pochi passaggi potete aggiungere queste utility al vostro browser preferito. Come detto ve ne sono di tutti i tipi e potete aggiungerle perlopiù gratuitamente al vostro software web, in modo da avere una navigazione personalizzata in ogni suo aspetto.

Ad esempio, fra le più famose su Google Chrome c’è LastPass in grado di trasferire le password fra browser diversi in tutta sicurezza. Possiamo inoltre trovare Web of Trust utilissimo a capire se un sito internet è affidabile o meno.

La prima estensione per scaricare musica da YouTube gratis è: Tampermonkey (Google Chrome)

Tampermonkey una volta aggiunta al vostro browser Chrome vi permetterà di scaricare musica gratis in totale semplicità! Certo da sola questa estensione è praticamente inutile! Ma collegandosi alla pagina Grasy Fork e scaricando YouTube MP3 Download Button tramite il pulsante “installa questo script” tutto prenderà senso.

Seguiti i passaggi appena elencati e sarete pronti a scaricare la vostra musica. Vi basterà collegarvi alla pagina di riproduzione video e premere su “MP3 Dowload” per scaricare la canzone desiderata.

La seconda estensione per scaricare musica da YouTube gratis è: YouTube MP3 Downloader Firefox (Mozilla Firefox)

Non tutti utilizziamo Google Chrome come browser predefinito, quindi ho pensato che vi potesse interessare conoscere un’estensione per Mozilla Firefox. Anche in questo caso l’operazione è semplice e in dolore.

Una volta entrati in internet tramite Firefox vi basterà recarvi nella pagina di download dell’estensione YouTube MP3 Downloader e premere su “installa”. Fatte queste veloci procedure vi basterà tornare sulla solita pagina di YouTube scaricare la vostra musica gratis attraverso il pulsante “Download MP3 of this video“. Anche in questo caso un vero e proprio gioco da ragazzi!

Migliori app per scaricare musica da YouTube gratis da smartphone

Scaricare musica da YouTube dal proprio smartphone è ovviamente una peculiarità dei nostri tempi. Facciamo davvero tutto attraverso il nostro telefono cellulare. Lo utilizziamo per leggere le notizie, per scattare le foto che si trasformeranno nei nostri ricordi, per rimanere connessi ai social media, per chattare e navigare. Quindi ovviamente vogliamo sapere anche come scaricarci le nostre canzoni preferite.

Se non sapete come fare siete nel posto giusto. In pochi semplici passaggi saprete come effettuare i download della vostra musica preferita da smartphone!

La prima app per scaricare musica da YouTube gratis è: Tube Mate Video Downloader (Android e iOS)

Per scaricare Tube Mate video Downloader vi basterà collegarvi alla pagina ufficiale del programma. Avrete la possibilità di scegliere il firmware più consono al vostro telefono cellulare, che esso abbia un sistema operativo Android. Ovviamente, io ho parlato di smartphone ma lo stesso programma funziona anche sui tablet con questi sistemi operativi.

Utilizzare Tube Mate è davvero semplicissimo! Una volta scaricato e installato vi basterà utilizzare la barra di ricerca nella schermata della applicazione. La riconoscerete facilmente grazie alla sua lente di ingrandimento. Inserite il titolo della canzone che volete scaricare e una volta individuata scaricarla tramite il tasto “Download“.

Ricordate che potete scegliere se scaricare solo la parte audio o tutto il contenuto (anche quello video) tramite la freccia che si trova in alto a destra nella schermata del software. Insomma, facile e indolore come promesso!

La seconda app per scaricare musica da YouTube gratis è: Snaptube (Android)

Se la applicazione vista in precedenza non vi ha convinto eccone subito un’altra! Snaptube è altrettanto semplice da utilizzare, vediamo insieme come fare!

Questa applicazione oltre a permettervi di scaricare video da YouTube è utile per scaricare video da Facebook e Instagram. Una volta scaricata e installata l’applicazione sul vostro smartphone o tablet dovrete selezionare il player corretto. In questo caso faremo riferimento a YouTube.

Una volta eseguita questa semplice operazione vi basterà utilizzare anche questa volta la barra di ricerca presente nella home e digitare il titolo della canzone di vostro interesse. Eseguita anche questa operazione e individuata la vostra preferenza, utilizzate la freccia che punta verso il basso per effettuare il download del file.

Come scaricare musica da YouTube gratis: ora sapete come fare!

La nostra guida si conclude qui, ma ricordate che lavoriamo costantemente per offrirvi un servizio efficiente e dinamico. Prima di salutarvi e darvi appuntamento sul nostro sito tuttotek.it per una nuova guida, facciamo un breve riassunto!

Siti

Programmi

Estensioni browser

App

Appuntamento al prossimo mese!

La guida sul come scaricare musica da YouTube gratis sarà aggiornata a cadenza mensile, proveremo i programmi che vi abbiamo suggerito per verificarne la loro validità nel tempo. Sostituiremo e aggiungeremo all’insegna della qualità dell’informazione.