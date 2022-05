Come sbloccare i contenuti bloccati su Netflix con Atlas VPN

Atlas VPN può aiutarti a sbloccare contenuti bloccati su Netflix senza problemi, permettendoti di godere di qualsiasi serie in streaming senza limiti

Come piattaforma di streaming e intrattenimento leader nel settore, Netflix offre l’accesso a molti fantastici programmi TV, film, documentari e cartoni animati. Tuttavia, alcuni dei suoi database sono bloccati e anche gli utenti premium non possono accedervi se non si trovano in una posizione geografica specifica. Ecco come utilizzare Atlas VPN per accedere ai contenuti geo-bloccati su Netflix senza fatica.

Come guardare i contenuti bloccati su Netflix con Atlas VPN

Non vuoi perdere tempo per leggere una guida completa e dettagliata? Nessun problema. Ecco tutto ciò che devi fare, passo dopo passo, per sbloccare i tuoi contenuti preferiti su Netflix con Atlas VPN, in pochi semplici passi:

Crea un account e scarica Atlas VPN; Accedi utilizzando il tuo nome utente e password; Selezionare il server USA dall’elenco dei server Atlas VPN; Avvia Netflix e goditi i contenuti bloccati sbloccati.

Ecco perché hai bisogno di una VPN per guardare Netflix da qualsiasi luogo

Netflix non ha alcuna politica precisa che descriva le restrizioni geografiche. Tuttavia, le librerie di streaming della piattaforma variano da regione a regione. Supponiamo che tu sia nell’UE e desideri guardare un programma TV in esclusiva per il pubblico statunitense. Non sarai in grado di farlo semplicemente perché non è disponibile nella libreria di Netflix. Atlas VPN ti consente di connetterti tramite un server statunitense al sito di streaming. In sostanza ti verrà assegnato un indirizzo IP appartenente alla lista degli Stati Uniti e puoi iniziare a godere in streaming di contenuti altrimenti bloccati.

In che modo Atlas VPN può semplificare l’accesso ai contenuti bloccati di Netflix?

Atlas VPN ha un’impressionante rete di server sparsi in tutto il mondo. Per essere più specifici, ci sono 750 server, 40 posizioni disponibili tra cui scegliere e i server si trovano in 27 paesi. Significa che Atlas VPN non solo sblocca Netflix bloccato negli Stati Uniti, ma anche in altre regioni, tra cui:

Canada

Regno Unito

Germania

Francia

Italia

Spagna

Polonia

Svezia

India

Singapore

Australia

Altas VPN ha un elenco separato di server specificamente ottimizzati per lo streaming in termini di velocità e librerie Netflix più popolari.

Sarà veloce per lo streaming di video Netflix?

Se sei un utente Netflix premium in grado di guardare contenuti HD o 4K, sarebbe uno spreco utilizzare una VPN che non supporta velocità che consentono lo streaming di contenuti HD e 4K. Non è il caso di Atlas VPN. Con una velocità di base di 300 Mbps in download e 300 Mbps in upload, Atlas VPN è una delle VPN più veloci. Potrai usarlo per sbloccare contenuti Netflix bloccati e goderti i video di alta qualità.

Compatibilità del dispositivo Atlas VPN

Un’altra preoccupazione degli utenti è se saranno in grado di utilizzare la VPN sui loro dispositivi preferiti. Atlas VPN offre un supporto completo per sistemi operativi e dispositivi. Attualmente è disponibile su piattaforme desktop e mobili e funziona su Windows e macOS. Se preferisci lo streaming di Netflix su dispositivi mobili, Atlas VPN offre app dedicate per iOS e Android. Puoi scaricarli e installarli dall’Apple App Store e dal Google Play Store e l’app per Android è ricca di funzionalità come lo split tunneling.

Questa funzione è perfetta se desideri creare un elenco di app che non utilizzano la VPN durante la connessione a uno dei server Atlas VPN. Inoltre, Atlas VPN fornisce supporto anche per i televisori. Attualmente è disponibile per gli utenti di Android TV e Amazon Fire TV. L’intera flotta di app è progettata pensando alla facilità d’uso, consentendo anche agli utenti meno esperti di tecnologia di installarle e utilizzarle facilmente sui dispositivi appropriati.

Piani tariffari Atlas VPN

Con una garanzia di rimborso di 30 giorni e un piano gratuito, Atlas VPN è piuttosto interessante. Il piano gratuito è più che sufficiente per testare le capacità delle VPN. Supporta tre località, tra cui Los Angeles, New York e Amsterdam, e viene fornito con un limite di dati di 2 GB al giorno sull’app per Mac e un limite di dati mensili di 10 GB sull’app di Windows. I piani Premium Atlas VPN partono da $ 10,99 al mese. Se esegui l’upgrade a un abbonamento annuale, viene applicato lo sconto del 70% e l’abbonamento mensile scende a $ 3,29. Il piano di abbonamento di 2 anni include uno sconto dell’81% e riduce l’abbonamento mensile a $ 2,05.

Atlas VPN supporta diversi metodi di pagamento, tra cui:

Carte di credito

Google Pay

PayPal

Criptovalute

È sicuro utilizzarlo per sbloccare i contenuti bloccati su Netflix?

Oltre a server specificamente ottimizzati per lo streaming 4K, Atlas VPN offre funzionalità di sicurezza estese. Atlas VPN ha una politica di no-log e non raccoglierà alcun dato che può essere collegato a te. Puoi anche abilitare un kill switch per bloccare automaticamente l’accesso a Internet se una connessione VPN si interrompe. Può aiutare a impedire a Netflix di bloccare lo streaming poiché non hai più un indirizzo IP nell’intervallo di regione specifico. Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!