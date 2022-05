Come hackerare l’account Telegram di qualcuno

In questa guida vedremo come sia possibile “hackerare” l’account Telegram di qualcuno ovvero vedere tutto quello che viene scambiato attravero l’app. Per ottenere questo risultato possiamo utilizzare l’app FoneWatcher for Android

L’app di Telegram è diventata famosa soprattutto per la sua elevata sicurezza. Si tratta di una delle prime app che hanno implementato la crittografia end-to-end. Che cosa significa? Essenzialmente una volta che i dati sono usciti dal nostro telefono e non sono arrivati al destinatario, nessuno può leggerli. Come si può hackerare l’account Telegram di qualcuno allora?

La soluzione è semplice: bisogna intervenire prima che i dati escano dal telefono. Una soluzione semplice e pratica può essere quella di FoneWatcher for Android. Si tratta di una applicazione di monitoraggio dei dispositivi mobili, una tra le più potente in circolazione in realtà. Se volete monitorare l’attività su Telegram dei vostri figli ad esempio, può essere la soluzione migliore! Infatti Telegram non è certo un posto sicuro per i minori dato che circola parecchio materiale vietato ai più piccoli. In questa guida vedremo come e perchè usare FoneWatcher for Android per hackerare un account Telegram.

FoneWatcher for Android: app di monitoraggio definitiva

Prima di tutto introduciamo FoneWatcher for Android. Si tratta di una applicazione per il monitoraggio dei dispositivi mobili. Tramite questa applicazione possiamo vedere praticamente qualsiasi cosa venga fatta con il telefono spiato. Tra le sue principali funzionalità troviamo la possibilità di monitorare la posizione dello smartphone all’interno di una mappa per conoscere gli spostamenti del proprietario. Ma possiamo anche visualizzare tutti i file del telefono, tra cui messaggi, foto, video e non solo.

Anche le app possono essere monitorate e quindi possiamo sapere come e quando vengono utilizzate. Possiamo ad esempio registrare i messaggi inviati nei social media più famosi tra cui WhatsApp, WhatsApp Business, Snapchat, LINE, Facebook, Facebook Lite, Instragram. Le pagine web visitate con il browser saranno tutte memorizzate. E qualsiasi cosa verrà digitata sulla tastiera verrà registrata. Quindi nessun messaggio potrà sfuggirci. Possiamo anche prendere il controllo da remoto del telefono per scattare foto oppure registrare una chiamata. Insomma, possiamo davvero raccogliere una grande quantità di dati che tra l’altro sarà salvata in cloud, quindi non rischiamo di perderli.

Inoltre, grazie alla modalità stealth, FoneWatcher for Android è completamente invisibile nel telefono in cui viene installato. Tecnicamente è quindi possibile registrare tutte le informazioni in modo del tutto trasparente. Attenzione però: le leggi sulla privacy sono molto stringenti in questo ambito.

Come hackerare account Telegram

Ma ora veniamo ai fatti: come si può hackerare un account Telegram usando FoneWatcher for Android? Bè è abbastanza semplice in realtà grazie alle funzionalità dell’applicazione dedicate ai social. Vediamo passo passo come fare:

Assicuriamoci di avere accesso al telefono da hackerare per circa 5 minuti.

Per accelerare il processo, registriamo già un account su FoneWatcher. Basterà entrare nel sito ufficiale e registrarsi. Per attivare tutte le funzionalità va anche sottoscritto un abbonamento.

Scaricare l’app sul telefono da monitorare.

Seguire tutti gli step della procedura guidata.

In ultima battuta dobbiamo verificare che tutto sia in regola dall’interfaccia web che possiamo accedere dopo la registrazione. Cliccando su “Verify Setup” possiamo essere sicuri che tutto sia in regola.

Nella pannello a destra ora vediamo tutte le funzionalità disponibili. All’interno del tab “Social Apps” ci basterà cercare Telegram ed il gioco è fatto! Potremo visualizzare tutti i messaggi scambiati e i media inviati e ricevuti. Il nostro hacking è completo!

Se questa mini-guida vi è piaciuta, continuate a seguirci nella nostra sezione dispositivi mobili! Alla prossima!