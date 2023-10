Come crescere velocemente su Instagram: alcuni consigli

Se avete deciso di intraprendere la carriera dell’influencer, avrete notato che è molto difficile! Ecco perché vi vogliamo aiutare con questa mini guida su come crescere velocemente su Instagram

Instagram è diventato uno dei social media più popolari al mondo, con oltre un miliardo di utenti attivi mensilmente. Per coloro che vogliono puntare sulla piattaforma per provare a guadagnare, crescere velocemente può sembrare una sfida. Al giorno d’oggi la competitività è elevatissima e ogni giorno ci sono nuovi influencer che provano ad emergere. Tuttavia, con la strategia giusta e l’impegno costante, è possibile costruire una base di follower solida. Ecco alcuni consigli che possiamo darvi.

Come crescere velocemente su Instagram: i nostri consigli

Contenuti di qualità

La qualità delle foto e dei video è fondamentale. Instagram è una piattaforma che punta moltissimo sull’impatto visivo. Assicurati che le tue immagini siano nitide, ben composte e interessanti. Utilizza filtri in modo ponderato per migliorare le tue foto senza renderle troppo artefatte. Ma soprattutto oggi bisogna puntare molto sui video perché tendono a diffondersi molto rapidamente grazie ai Reels. Nel poco tempo a disposizione dovrete creare un contenuto interessante che spinga i vostri follower a seguirvi e a vedere altri vostri contenuti.

I primi secondi del video sono fondamentali! Infatti è in quel breve lasso di tempo che l’utente deciderà se continuare a vedere oppure no. Vi consigliamo di aggiungere dei sottotitoli al video in modo che si capisca subito di cosa tratta il video anche senza volume. Il branding è anche importantissimo. Create la vostra identità con un format, uno slogan o un certo tipo di narrazione.

Postare con costanza

La costanza nelle pubblicazioni è il minimo per avere successo. Gli utenti di Instagram tendono a seguire gli account che aggiornano regolarmente il loro feed. L’algoritmo stesso tende a favorire i profili più attivi perché i post recenti vengono proposti di più ai fan. Inoltre incrementerete la possibilità di andare virali. Il nostro consiglio è quello di organizzare un calendario di pubblicazioni in modo da avere del scadenze e di pianificare in anticipo.

Cercate di creare un buffer di contenuti da postare in modo da rimanere sempre coperti anche in caso di emergenza. Un altro consiglio è quello di creare dei contenuti che siano correlati alla vostra vita quotidiana o alla vostra passione. Avrete visto recentemente il successo di molti profili professionali che ci portano a scoprire cosa c’è dietro il loro lavoro.

Interazioni e Collaborazioni

Instagram è un social che promuove le interazioni tra utenti. Rispondi ai commenti e apprezza le foto degli altri. Ti accorgerai che i tuoi post riceveranno un trattamento simile perché l’algoritmo è generoso con chi è generoso! Inoltre l’interazione è fondamentale con il pubblico per creare una community unita e attiva. Quando rispondi ai commenti e interagisci con i follower, crei un legame più forte con il tuo pubblico.

Avrete inoltre notato che vanno molto di moda ultimamente le collaborazioni tra influencer. Collaborando con altre persone potrete scambiare reciprocamente i follower delle due community ed inoltre potrete creare contenuti nuovi ed interessanti.

Acquistare i follower

Nonostante vi sforziate, se partite proprio da zero è davvero difficilissimo emergere. Anche solo perché le persone tendono a non fidarsi di un profilo con pochi follower. Ecco perché può essere una buona idea comprare follower Instagram. In questo modo, con un investimento molto contenuto, potrete creare un pagina con una community già pronta che quindi attirerà più facilmente l’attenzione. Ovviamente questo non può sostituire la costanza o i contenuti di qualità che comunque devono esserci. Diffidate anche dall’uso di bot perché sono inutili oltre che vietati dalle condizioni di utilizzo.

Come crescere velocemente su Instagram: conclusioni

Crescere su Instagram richiede tempo, impegno e una strategia mirata. Con contenuto di qualità, interazione con i follower e l’uso intelligente degli strumenti disponibili, puoi costruire una presenza significativa su questa piattaforma. Ricorda che la coerenza è chiave: mantieni la tua presenza online costante e autentica. Con pazienza e dedizione, vedrai sicuramente i risultati desiderati. Dalla sezione web e social è tutto!