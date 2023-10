Come avere NOW TV gratis | Ottobre 2023

Avere NOW TV gratis è possibile, ma è importante notare che ci sono alcune restrizioni e opzioni limitate per ottenere l’accesso gratuito. Di seguito, ti spiegherò alcune delle possibilità per accedere a NOW TV senza costi o a prezzi scontati

NOW TV è un servizio di streaming on demand e in diretta a pagamento di Sky. Lanciato per la prima volta nel Regno Unito nel 2012, il servizio è disponibile anche in Italia, in Irlanda, in Germania e Austria.

Il servizio di SKY offre un catalogo di contenuti di film, serie TV, sport, programmi d’intrattenimento e documentari. I contenuti sono disponibili in streaming su diversi dispositivi, tra cui smartphone, tablet, Smart TV, console di gioco, Fire TV e Apple TV.

NOW TV offre diversi piani di abbonamento, in base ai contenuti desiderati. I piani disponibili sono:

Pass Cinema: offre accesso a un catalogo di film e serie TV on demand.

offre accesso a un catalogo di film e serie TV on demand. Pass Entertainment: offre accesso a un catalogo di serie TV e programmi d’intrattenimento on demand.

offre accesso a un catalogo di serie TV e programmi d’intrattenimento on demand. Pass Sport: offre accesso a un catalogo di eventi sportivi in diretta.

offre accesso a un catalogo di eventi sportivi in diretta. Pass Cinema + Entertainment: offre accesso a un catalogo di film, serie TV e programmi d’intrattenimento on demand.

offre accesso a un catalogo di film, serie TV e programmi d’intrattenimento on demand. Pass Cinema + Entertainment + Premium: offre accesso a un catalogo di film, serie TV, programmi d’intrattenimento on demand e la possibilità di guardare i contenuti in contemporanea su due dispositivi.

NOW TV è un’ottima scelta per gli utenti che desiderano accedere a un catalogo di contenuti di qualità senza dover sottoscrivere un abbonamento a Sky.

Periodo di Prova Gratuito | Come avere NOW TV gratis

NOW TV offre spesso un periodo di prova gratuito per i nuovi clienti. Durante questo periodo, puoi accedere a tutti i contenuti e i canali disponibili sulla piattaforma senza dover pagare nulla. La durata del periodo di prova può variare, ma di solito oscilla tra i 7 e i 14 giorni. Per approfittare di questa opzione, dovrai registrarti sul sito web di NOW TV e fornire le informazioni richieste.

Offerte Promozionali | Come avere NOW TV gratis

Controlla il sito web di NOW TV e i siti di offerte promozionali. A volte, ci sono promozioni speciali in cui puoi ottenere un periodo di prova gratuito o un accesso gratuito per un periodo limitato, solitamente legate all’acquisto di un prodotto o servizio specifico. Queste offerte possono variare nel tempo, quindi tieni d’occhio le promozioni in corso.

Offerte con Partner | Come avere NOW TV gratis

Alcune aziende o servizi offrono NOW TV come parte di un pacchetto o un servizio congiunto. Ad esempio, potresti ottenere NOW TV gratuitamente o a prezzi scontati se sei cliente di un provider di servizi internet o televisivi specifico. Verifica se il tuo provider offre tali offerte e se sei idoneo a beneficiarne.

Abbonamenti a Tariffa Agevolata | Come avere NOW TV gratis

In alcuni casi, NOW TV offre tariffe agevolate o sconti su abbonamenti specifici. Questo potrebbe includere riduzioni di prezzo per determinati pacchetti o contenuti. Controlla il sito web di NOW TV e le loro promozioni per vedere se sono disponibili abbonamenti a tariffe ridotte che si adattano alle tue esigenze.

Ricorso alle offerte di voucher e codici promozionali | Come avere NOW TV gratis

In alcuni casi, puoi trovare offerte speciali per NOW TV attraverso voucher o codici promozionali. Questi codici possono essere inseriti durante il processo di registrazione o pagamento per ottenere sconti o periodi di prova gratuiti. Cerca online per verificare se ci sono codici promozionali attivi.

Ricorda che le offerte e le promozioni possono variare nel tempo e in base alla tua posizione geografica. Assicurati di verificare regolarmente il sito web di NOW TV e i canali di promozioni per restare aggiornato sulle ultime opportunità per ottenere NOW TV gratuitamente o a prezzi scontati.

Come avere NOW TV gratis: Telegram

Anche Telegram, sebbene illegalmente, può essere considerato uno strumento utile per avere NOW TV gratis. Qui, infatti, sono spesso disponibili numerosi link che consentono di accedere a molti siti streaming di film e serie TV. Questi link vengono rilasciati su alcuni canali da parte dei proprietari degli account.

Come avere NOW TV gratis: siti streaming e torrent

Illegalmente, è possibile anche trovare l’intero catalogo NOW TV sui migliori siti streaming o cercando tra i migliori siti torrent.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (NOW TV , Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.