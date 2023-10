Come avere Napster gratis | Ottobre 2023

In questo articolo andremo a vedere come avere Napster gratis in modo da poter utilizzare il servizio di streaming musicale senza costi

Napster, noto per il suo vasto catalogo musicale di oltre 70 milioni di brani, è principalmente un servizio a pagamento.

Tuttavia, ci sono alcune modalità che consentono di fruire di Napster in modo gratuito o a costi ridotti.

Napster Free | Come avere Napster gratis

Napster offre un piano gratuito denominato “Napster Free,” che ti permette di ascoltare musica in streaming con l’inserzione di pubblicità. Tuttavia, questo piano ha alcune limitazioni. L’ascolto quotidiano è limitato a 60 minuti e non è possibile scaricare brani per l’ascolto offline.

Napster Student | Come avere Napster gratis

Gli studenti universitari hanno l’opportunità di ottenere Napster gratuitamente per un periodo considerevole, fino a 4 anni. Per attivare il piano “Napster Student,” è necessario dimostrare di essere iscritti a un’università accreditata.

Napster Family | Come avere Napster gratis

Il piano “Napster Family” consente di condividere l’accesso a Napster con fino a 6 persone. Questo piano ha un costo di 14,99€ al mese, ma è possibile ottenere un mese di prova gratuita per valutare il servizio prima di impegnarsi nell’abbonamento.

Napster Premium

Il piano “Napster Premium” offre una qualità di ascolto superiore senza pubblicità, la possibilità di scaricare brani per l’ascolto offline e l’accesso a funzionalità esclusive. Questo piano ha un costo di 9,99€ al mese, ma puoi iniziare con un mese di prova gratuita

Napster Premium Family

Il piano “Napster Premium Family” è simile al piano Premium, ma consente di condividere l’accesso a Napster con fino a 6 persone. Questo piano ha un costo mensile di 14,99€, ma come nel caso del piano Family, puoi iniziare con un mese di prova gratuita per valutare se è adatto alle tue esigenze.

Bonus: non sai con chi condividere l’abbonamento?

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account con altre persone, come GamsGo o l’alternativa GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento Napster Premium (e non solo) condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.

Per altri consigli ricordate di rimanere sintonizzate su tuttotek.it.