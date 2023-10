Come avere Discovery+ gratis | Ottobre 2023

Scopri come Ottenere Discovery+ Gratis e Goditi un Mondo di Contenuti Straordinari dall’intrattenimento alle serie più amate

Discovery+ è una piattaforma di streaming che è entrata nel mercato italiano nel 2021, portando con sé un vasto catalogo di contenuti affascinanti.

Questo servizio offre una gamma eclettica di programmi, dai documentari avvincenti ai reality show coinvolgenti, dalle serie TV emozionanti ai programmi di intrattenimento che cattureranno la tua attenzione.

In questo articolo, ti guideremo attraverso le diverse opzioni per accedere a Discovery+ gratuitamente o a prezzi scontati, esplorando le alternative all’account gratuito standard.

L’Account Gratuito di Discovery+| Come avere Discovery+ gratis

Il primo passo per accedere al mondo di Discovery+ è creare un account gratuito sul loro sito web.

Questo tipo di account offre un accesso limitato al vasto catalogo di contenuti, consentendoti di guardare in streaming alcuni dei contenuti on demand.

Tuttavia, è importante notare che non avrai accesso a tutti i programmi originali di Discovery+ con un account gratuito.

La registrazione per un account gratuito è un processo semplice e veloce, e l’aspetto più attraente è che non è necessario fornire alcuna informazione di pagamento.

I Contenuti Gratuiti di Discovery+ | Come avere Discovery+ gratis

Con un account gratuito di Discovery+, potrai goderti una selezione di programmi provenienti da canali popolari come Real Time, DMAX, Nove, HGTV, Motor Trend, Food Network, K2, Giallo e Frisbee.

Questi canali offrono una varietà di programmi, dai reality show alle serie documentarie, in modo da poter trovare contenuti che si adattino ai tuoi gusti.

Inoltre, alcuni contenuti on demand sono disponibili per la visualizzazione gratuita, offrendoti la flessibilità di guardare i tuoi programmi preferiti quando e dove preferisci.

L’Abbonamento a Pagamento di Discovery+ | Come avere Discovery+ gratis

Se desideri un accesso illimitato al catalogo di Discovery+ e vuoi goderti tutti i programmi originali, oltre a contenuti esclusivi e anticipazioni, dovrai optare per un abbonamento a pagamento.

Questo ti darà la libertà di esplorare un mondo di contenuti senza restrizioni. Il costo mensile dell’abbonamento a pagamento è di 3,99 euro al mese o 39,99 euro all’anno, il che rappresenta un notevole risparmio rispetto alla sottoscrizione mensile.

Opzioni per Ottenere Discovery+ Gratis o Scontato | Come avere Discovery+ gratis

Oltre all’account gratuito e all’abbonamento a pagamento, ci sono alcune alternative interessanti per ottenere Discovery+ gratuitamente o a un prezzo scontato. Ecco alcune opzioni che potrebbero interessarti:

Periodo di Prova Gratuito per Clienti di Alcuni Operatori Telefonici | Come avere Discovery+ gratis

Se sei cliente di operatori telefonici come TIM, Vodafone o WindTre, potresti essere idoneo per un periodo di prova gratuito di Discovery+. Questo significa che puoi accedere a Discovery+ e sperimentare tutti i suoi contenuti senza alcun costo per un periodo limitato. Verifica con il tuo operatore telefonico se sei idoneo per questa offerta esclusiva.

Sconto per Studenti

Gli studenti possono approfittare di uno sconto sull’abbonamento a Discovery+.

Questo offre agli studenti l’opportunità di risparmiare denaro mentre godono di programmi coinvolgenti. Assicurati di verificare i dettagli relativi allo sconto per studenti sul sito web di Discovery+ per assicurarti di ottenere il massimo dal tuo abbonamento.

Bonus: non sai con chi condividere l’abbonamento?

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account con altre persone, come GamsGo o l’alternativa GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, a un prezzo irrisorio, un abbonamento Netflix Premium (e non solo) condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.

Come avere Discovery+ gratis: Telegram

Anche Telegram, sebbene illegalmente, può essere considerato uno strumento utile per avere Discovery+ gratis. Qui, infatti, sono spesso disponibili numerosi link che consentono di accedere a molti siti streaming di documentari, reality show, serie TV e programmi d’intrattenimento. Questi link vengono rilasciati su alcuni canali da parte dei proprietari degli account.

Come avere Discovery+ gratis: siti streaming e torrent

Illegalmente, è possibile anche trovare l’intero catalogo Discovery+ sui migliori siti streaming o cercando tra i migliori siti torrent.

