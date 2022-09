Come avere Dazn gratis | Settembre 2022

Come avere Dazn gratis. Scopriamo insieme come avere Dazn gratis per poter guardare in streaming tutti i film e le serie TV preferite!

Attenzione: tuttoteK e l’autore di questo articolo non si assumono nessuna responsabilità sull’utilizzo dei siti presenti in questa guida, che ha il solo scopo informativo. Sottolineiamo che il download di contenuti protetti da copyright è illegale, così come lo è lo streaming gratuito di siti on demand che prevedono un abbonamento: la pirateria è un reato.

Vediamo ora in dettaglio come avere Dazn gratis e quali sono i procedimenti disponibili attualmente.

Come vedere DAZN gratis

Prima di vedere la guida per intero cerchiamo di capire come DAZN funzionamento di questo servizio.

DAZN è una piattaforma in abbonamento, non presenta alcun vincolo di durata, presenta invece un canone mensile fisso. I costi sono svariati, esiste il servizio di 29,99 euro/mese detto anche piano Standard o quello da 39,99 euro/mese che sarebbe il piano Plus. Qui il link ufficiale per accedere alla promozione.

Per quanto riguarda l’abbonamento si potranno associare fino a 6 dispositivi per account, ma è anche possibile utilizzarne 2 sono contemporaneamente. Da segnalare che con il piano Standard si possono associare due dispositivi e guardare in contemporanea su due dispositivi sulla stessa rete, mentre con il piano Plus si possono associare fino a 6 dispositivi e guardare in contemporanea su due dispositivi su reti differenti.

Come vedere DAZN gratis con Tim Vision

Abbiamo poi l’offerta TIMVISION Calcio e sport per vedere lo sport di Infinity+ e DAZN a 29,99 euro/mese.

Come vedere DAZN gratis con un mese gratuito

Purtroppo non è più possibile come in passato attivare una prova gratuita di 30 giorni, si può però attivare la funzione chiamata “Invita un amico in DAZN”, e questa permette appunto tramite il sistema di inviti, di ottenere un codice promozionale per un massimo di un mese gratuito per ogni nuovo utente.

Una volta creato un profilo, per invitare qualcuno si può tranquillamente andare su Menu, in alto a destra, seleziona l’opzione Il mio account dal menu apertosi e accedi alla sezione Invita un amico in DAZN. A questo punto, puoi copiare il link personale cliccando sull’icona dei due fogli e condividerlo manualmente con amici e conoscenti. È possibile farlo anche con Facebook, tramite messaggio privato, basta selezionare appunto l’opzione Facebook, cliccare sul pulsante Invia a un amico e, se necessario, accedere con le credenziali associate al tuo account e, nella schermata Invia un messaggio, basta selezionare l’amico in questione. Il codice invito può essere condiviso solo con persone che conosci che siano maggiorenni e residenti in Italia. È inoltre importante sapere che gli utenti invitati non devono però essere abbonati a DAZN o esserlo stati negli ultimi 12 mesi.

Come vedere DAZN gratis per sempre? Un nuovo metodo per risparmiare sull’abbonamento

Per vedere DAZN, l’unico modo è creare un abbonamento ovviamente, e per far ciò si può scegliere tra uno degli abbonamenti che ti ho segnalato ad inizio articolo, da questo link potete accedere alla creazione di un account ed alla scelta dell’abbonamento da fare. Ma esiste un modo per condividere l’abbonamento per risparmiare su quest’ultimo.

Grazie a GamsGo è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento DAZN (e non solo) condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura. Scopri di più sulla pagina ufficiale del sito.

Buona visione!

Anche per questa volta è tutto. Se siete interessati ad altri contenuti in streaming date un’occhiata anche alla nostra guida per Prime Video o Disney Plus.