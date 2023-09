Come avere Apple TV+ Gratis | Settembre 2023

Ecco come avere Apple TV+ gratis per poter guardare in streaming tutte le tue serie TV e film preferiti!

Fino a poco tempo fa, Apple TV+, la piattaforma di streaming di Apple, offriva a tutti i nuovi utenti un periodo di prova gratuito di sette giorni per consentire loro di scoprire il servizio e decidere se sottoscrivere un abbonamento.

Tuttavia, ora Apple TV+ ha modificato la sua politica di prova gratuita e non offre più questo periodo di prova in Italia.

Tuttavia, in questo modo, non esiste più un metodo diretto e ufficiale per poter accedere gratuitamente ad Apple TV+, ma ci sono comunque servizi offerti da aziende partner che consentono di usufruire di un breve o limitato periodo di prova.

In questo contesto, cerchiamo ora di comprendere come ottenere l’accesso gratuito ad Apple TV+!

Si noti che tuttoteK e l’autore di questo articolo declinano qualsiasi responsabilità sull’uso dei siti menzionati in questa guida, che è fornita unicamente a scopo informativo.

Vogliamo sottolineare che il download di contenuti protetti da copyright è illegale, così come lo è lo streaming gratuito di servizi on-demand che richiedono un abbonamento: la pirateria è un reato.

Quindi, come fare per avere Apple TV+ gratis? Ecco alcune opzioni

Vediamo ora in dettaglio come avere Apple TV+ gratis e quali sono i procedimenti disponibili attualmente.

Come avere Apple TV+ gratis: Abbonamento Apple One

Una delle opzioni per ottenere Apple TV+ gratuitamente è sottoscrivere un abbonamento a Apple One.

Apple One è un pacchetto che include vari servizi Apple, tra cui Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade e altro ancora. Se sei già un cliente Apple di lunga data e utilizzi più servizi Apple, potresti considerare questa opzione per risparmiare denaro e ottenere Apple TV+ insieme ad altri servizi.

Come avere Apple TV+ gratis: Dispositivi Apple

Alcuni dispositivi Apple come iPhone, iPad, Mac e Apple TV potrebbero venire forniti con un periodo di prova gratuito di Apple TV+.

Verifica se il tuo dispositivo è idoneo per questa promozione quando lo acquisti.

Come avere Apple TV+ gratis: Offerte promozionali

Periodicamente, Apple potrebbe offrire promozioni speciali che includono Apple TV+ gratuitamente per un periodo limitato.

Assicurati di tenere d’occhio le offerte e le promozioni di Apple per sfruttare queste opportunità.

Come avere Apple TV+ gratis: Condivisione in famiglia

Se fai parte di un gruppo familiare su Apple, il responsabile del gruppo potrebbe avere sottoscritto un abbonamento Apple TV+ e condividerlo con te.

Questo ti consentirebbe di accedere a Apple TV+ gratuitamente come membro della famiglia.

Bonus: non sai con chi condividere l’abbonamento?

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account con altre persone, come GamsGo o l’alternativa GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento Apple TV+ Premium (e non solo) condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.

Come avere Apple TV+ gratis: rete VPN

Come accennato in precedenza, il mese di prova gratuita è stato rimosso in Italia, per cui è possibile, ancora illegalmente, bypassare il problema e avere Apple TV+ gratis, semplicemente cambiando la VPN e quindi l’indirizzo IP.

In altre parole, modificare questo indirizzo vuol dire simulare una connessione da un altro punto del pianeta. Attenzione però, perché spesso le migliori reti VPN sono a pagamento, anche se a basso costo, per cui a questo punto bisogna considerare se effettivamente conviene andare avanti con questa procedura.

Tuttavia, se siete interessati, potete dare un’occhiata alla nostra guida alle migliori reti VPN gratis.

Come avere Apple TV+ gratis: Telegram

Anche Telegram, sebbene illegalmente, può essere considerato uno strumento utile per avere Apple TV+ gratis. Qui, infatti, sono spesso disponibili numerosi link che consentono di accedere a molti siti streaming di film e serie TV.

Questi link vengono rilasciati su alcuni canali da parte dei proprietari degli account.

Siti streaming e torrent

Illegalmente, è possibile anche trovare l’intero catalogo Apple TV+ sui migliori siti streaming o cercando tra i migliori siti torrent.

Come avere Apple TV+ gratis: APK funzionante

Al momento no esiste alcun file APK per Android che consente di vedere Apple TV+ gratuitamente. Attenzione alle fregature!

Buon divertimento!

Per questa guida su come avere Apple TV+ gratis è tutto. Inoltre, vi ricordiamo che girovagare sui siti Web può essere molto pericoloso, soprattutto se non si è molto pratici di Internet o se ci si avventura su pagine sconosciute, ragion per cui vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra guida ai migliori antivirus gratis e a pagamento.

