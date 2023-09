In questa guida andiamo a capire come aprire file PDF su iPhone, scoprendo i metodi più facili e comodi senza scaricare app inutili

Sicuramente a tutti sarà capitato di aprire un documento in formato PDF almeno una volta nella vita, e con l’avvento degli smartphone, questa operazione è diventata più comune che mai. Se sei un felice possessore di un iPhone, hai a disposizione diverse opzioni per aprire e visualizzare file PDF direttamente dal tuo dispositivo. In questa guida, illustreremo passo dopo passo le diverse modalità attraverso cui potrai accedere a documenti PDF in modo semplice ed efficiente sul tuo iPhone. Che tu debba leggere un contratto importante, sfogliare un ebook o visualizzare una presentazione di lavoro, imparerai a gestire facilmente i tuoi file PDF senza dover ricorrere a complicati strumenti o procedure. Continua a leggere per scoprire tutto ciò che devi sapere su come aprire file PDF sul tuo iPhone.

Le soluzioni integrate | Come aprire file PDF su iPhone

Se desideri leggere file PDF sul tuo iPhone sfruttando le soluzioni integrate direttamente da Apple, sei nel posto giusto. In questo articolo, ti guideremo attraverso l’utilizzo delle applicazioni Safari, File e Libri, tutte già preinstallate su iOS. Queste opzioni sono completamente gratuite e incredibilmente facili da utilizzare. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli su come sfruttare appieno queste risorse integrate e rendere la gestione dei tuoi documenti PDF un’operazione rapida e senza complicazioni.

Safari è il browser predefinito su iPhone ed è anche una soluzione molto pratica per aprire rapidamente file PDF. Ecco come farlo: Passo 1 : Avvia Safari sul tuo iPhone e assicurati di essere connesso a Internet. Passo 2 : Naviga sul sito web o nella cartella in cui è presente il file PDF che desideri aprire. Passo 3 : Tocca il link o l'anteprima del file PDF. Safari lo aprirà direttamente nella finestra del browser. Passo 4 : Una volta aperto, puoi scorrere le pagine, ingrandire o ridurre il testo, e persino effettuare ricerche all'interno del documento.

L'app File ti consente di gestire tutti i tuoi file su iPhone, compresi i PDF. Ecco come utilizzarla: Passo 1 : Trova l'app "File" nella tua schermata iniziale e aprila. Passo 2 : Naviga tra le cartelle fino a trovare il percorso in cui è archiviato il tuo file PDF. Passo 3 : Tocca il file PDF desiderato per aprirlo. L'app File ti permette di visualizzarlo e condividerlo con altre applicazioni o persino salvarlo in altri luoghi di archiviazione come iCloud o Dropbox.

Libri è un'app dedicata alla gestione di documenti digitali, compresi gli ebook e i PDF. Ecco come sfruttarla: Passo 1 : Apri l'app "Libri" dal tuo iPhone. Passo 2 : Nella parte inferiore dello schermo, troverai l'opzione "Biblioteca" o "Collezione". Toccala. Passo 3 : Cerca il PDF che desideri aprire tra i tuoi documenti. Una volta trovato, toccalo per aprirlo. Passo 4 : Libri offre una varietà di opzioni di visualizzazione, consentendoti di personalizzare l'esperienza di lettura. Puoi ingrandire, ridurre, annotare e persino segnalibro all'interno del PDF.

Soluzioni tramite App esterne | Come aprire file PDF su iPhone

Quando si tratta di aprire file PDF su iPhone, le app integrate di Apple possono essere una solida scelta. Tuttavia, se stai cercando opzioni più avanzate o funzionalità aggiuntive, le app di terze parti possono offrire un’esperienza ancora più ricca. Di seguito, esploreremo tre app altamente raccomandate per la gestione dei PDF su iPhone:

Xodo PDF è un'app versatile e completa per la gestione dei file PDF su iPhone. Offre una vasta gamma di funzionalità, tra cui la visualizzazione, l'annotazione, la modifica e la firma di documenti PDF. Puoi sottolineare testo, aggiungere note, evidenziare, e persino compilare moduli PDF interattivi. Inoltre, Xodo sincronizza i tuoi documenti tra dispositivi e consente la collaborazione in tempo reale con altre persone. È una soluzione ideale per chi cerca un'app completa per la gestione dei PDF.

Adobe Acrobat è uno dei nomi più noti nel mondo dei PDF, ed è disponibile anche per iPhone. Questa app offre funzionalità avanzate, tra cui la conversione di file PDF in altri formati, la scansione di documenti in PDF, la firma digitale e la protezione dei documenti con password. È ideale per professionisti che necessitano di strumenti avanzati per la gestione dei documenti.

Foxit PDF è un'app leggera e veloce per la visualizzazione e la modifica di file PDF su iPhone. Offre una serie di funzioni di annotazione, tra cui evidenziare, sottolineare e aggiungere note. Foxit è noto per la sua velocità ed efficienza nella gestione dei documenti PDF, rendendolo ideale per chi cerca un'app semplice e veloce per leggere e modificare PDF.

