Chat GPT: cos’è e come funziona l’IA di OpenAI

Sta facendo parlare di sé Chat GPT, ma cos’è e come funziona questa intelligenza artificiale progettata da OpenAI? Scopriamolo insieme

L’Intelligenza Artificiale (IA) si è evoluta tantissimo fin dalla sua nascita. Al giorno d’oggi questa IA è in grado di svolgere vari compiti che richiedono vari passaggi, delle volte anche abbastanza complessi. Basti pensare ai migliori generatori di immagini basati sull’intelligenza artificiale. Quest’oggi tuttavia vi parleremo di Chat GPT, scoprendo cos’è e come funziona il sistema d’Intelligenza Artificiale creato da OpenAI con cui è possibile conversare.

L’intelligenza artificiale | Cos’è Chat GPT e come funziona

Prima di continuare, mi sembra doveroso fare una piccola precisazione riguardante l’IA. Ne abbiamo parlato tranquillamente nel paragrafo precedente, senza pensare a chi ne sente parlare per la prima volta oggi. L’IA è un insieme di tecniche e metodi per creare macchine e sistemi che possono eseguire compiti che richiedono intelligenza umana, come il ragionamento, l’apprendimento, la visione e il riconoscimento del linguaggio.

Ci sono diverse forme di Intelligenza Artificiale, come l’apprendimento automatico, la robotica e l’elaborazione del linguaggio naturale. L’obiettivo dell’IA è quello di creare sistemi che possono “pensare” e agire come gli esseri umani. Per fare un paragone con noi esseri umani, possiamo paragonare un’IA a un bambino che, crescendo, impara nuove tecniche per esprimersi (elaborazione del linguaggio naturale) e può apprendere anche dall’esperienza, migliorando così le proprie abilità.

Ovviamente, trattandosi di un programma di computer, è in grado di elaborare grandissime quantità di dati in modo molto più rapido e preciso rispetto a un essere umano. Tuttavia, non dimentichiamoci che l’IA non ha la consapevolezza o le emozioni di un essere umano, sebbene a volte possa sembrare il contrario.

Cos’è Chat GPT e a cosa serve?

Chat GPT è un sistema di Intelligenza Artificiale (IA) sviluppato da OpenAI. Utilizzando una grande quantità di testo presente in internet, Chat GPT è stato addestrato per comprendere e generare il linguaggio umano. È in grado di rispondere a domande, generare testo, tradurre lingue e aiutare in molte altre attività che richiedono la comprensione del linguaggio naturale.

Insomma, si tratta di un vero e proprio sistema che ci permetterà di dialogare con lui, dandoci informazioni molto utili su svariati argomenti. Potremo inoltre intavolare delle vere e proprie discussioni, un po’ come avviene con i nostri assistenti vocali che ogni giorno ci tengono compagnia. Tuttavia queste sono solo alcune delle funzioni di Chat GPT. Questa IA infatti può:

Rispondere alle domande degli utenti, fornendo informazioni accurate e pertinenti

degli utenti, fornendo informazioni accurate e pertinenti Generare testo su una vasta gamma di argomenti, come descrizioni di eventi, racconti, articoli di giornale, ecc.

su una vasta gamma di argomenti, come descrizioni di eventi, racconti, articoli di giornale, ecc. Tradurre testi da una lingua all’altra

da una lingua all’altra Riformulare frasi o testi per renderli più chiari o persuasivi

per renderli più chiari o persuasivi Summarize un lungo testo

Creare chatbot per interagire con gli utenti in modo naturale

per interagire con gli utenti in modo naturale Programmare in Java, Python 3 e altri linguaggi

Insomma, questa IA può essere utilizzata in una marea di modi, da una semplice chat a un vero e proprio assistente per i compiti a casa o anche nel lavoro. Ovviamente il tutto ha dei limiti che, se escludessimo il copyright, riguarderebbero principalmente l’accuratezza dei testi generati. Insomma, utilizzarlo per facilitarsi il compito va più che bene, ma dobbiamo comunque stare attenti e rileggere il tutto.

Come funziona Chat GPT?

Il funzionamento si basa sull’architettura di una rete neurale artificiale chiamata Transformer, che è stata utilizzata con successo in molti compiti di elaborazione del linguaggio naturale, come la traduzione automatica e la sintesi di testo. A differenza di altri modelli di linguaggio, che utilizzano un solo livello di elaborazione, la struttura a più livelli delle reti Transformer consente di elaborare il testo in modo più complesso e di tenere conto di relazioni a lunga distanza tra le parole.

La struttura di attenzione consente alla rete neurale di concentrarsi su parti specifiche del testo mentre elabora il significato globale. Il Transformer è composto da una serie di blocchi di attenzione multi-testa e di blocchi di feed-forward. I blocchi di attenzione multi-testa consentono alla rete di esaminare il testo in diverse posizioni contemporaneamente, mentre i blocchi di feed-forward elaborano il testo attraverso una serie di strati densamente connessi.

Ovviamente questa era la spiegazione intrinseca sul metodo di funzionamento. Se non avete capito molto di quanto scritto qui dunque, non preoccupatevi. Ma quindi, come funziona Chat GPT per noi comuni utenti? Per utilizzare questa IA non dovrete far altro che collegarvi sulla pagina ufficiale di OpenAI e cliccare su “TRY CHATGPT“. Create il vostro account e una volta che sarete sull’editor potete utilizzare la barra in basso per “chattare” con questa IA. Sulla parte sinistra della schermata del browser potrete inoltre creare delle nuove chat a seconda dell’argomento che volete trattare.

Buon utilizzo!

Che sia dunque per tradurre un testo, inventare una storia o più semplicemente per chiedere delle informazioni, questa IA è quello che fa per voi. Al momento della stesura di questo articolo, non sono previsti metodi di pagamento per utilizzare questa IA, ma ciò non esclude che non possano essere inseriti in un futuro. Per questa guida su cos’è e come funziona Chat GPT è ormai tutto. Cosa ne pensate a riguardo? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news e guide riguardanti l’universo web e social, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!